$!Parlacen reconoce a estudiantes de Intec ganaron primer lugar en concurso de la NASA

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) hizo un reconocimiento este viernes a los estudiantes y catedráticos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), ganadores del primer lugar del concurso de “Systems Safety Award” (Seguridad del Sistema en Desafío Rover) de la NASA, en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

El reconocimiento fue organizado por la Comisión de Educación, Deporte, Ciencia y Tecnología del foro regional y la subsede dominicana.

Una comisión de diputados del Parlacen, encabezados por el vicepresidente, Ramón Emilio Goris; el secretario, Franklin de la Cruz, y el miembro de la Comisión de Educación, Luis Coronado Suárez; Carlos Sánchez, Silvia García, Rosa Enilda Solís Paulino y Ricardo Tomás Polanco Reynoso, recibieron a los estudiantes y catedráticos del Intec en la subsede de República Dominicana del organismo regional, ubicada en el sector Los Cacicazgos, de la capital.

El acto se inició con las interpretaciones del himno nacional y el himno del Parlamento Centroamericano.

La diputada Silvia García Polanco, quien fungió de moderadora, resaltó la trascendencia del reconocimiento a estos jóvenes valiosos que ganaron el primer lugar del concurso.

Acto seguido, la congresista Rosa Enilda Solís Paulino hizo la invocación a Dios y exhortó a los jóvenes a seguir preparándose para continuar aportando a la nación dominicana y a toda la humanidad, indicó un comunicado de prensa.

El diputado Ramón Emilio Goris felicitó a los estudiantes y catedráticos del Intec por haber alcanzado el primer lugar en el concurso de la NASA, del que la sociedad dominicana está orgullosa de esta iniciativa y este éxito que ustedes han obtenido”.

“Quiero decirles que toda Centroamérica y República Dominicana están reconociendo el aporte extraordinario que ustedes han hecho para la humanidad”, agregó.

“Ustedes han demostrado que, si se puede ayudar, colaborar, aportar, para un invento que trasciende y que sigue coadyuvando para la existencia de la humanidad”, resaltó al dirigirse a los profesores y estudiantes de Intec.

De su lado, el congresista y miembro de la Comisión de Educación, Deporte, Ciencia y Tecnología, Luis Coronado Suárez, dijo que al ver la noticia de que un grupo de compatriotas habían logrado el primer lugar en el Premio de la Seguridad del Sistema en Desafío Rover (Vehículo de explotación humana) de la NASA, “me impactó y se me llenó el pecho de orgullo”.

Manifestó que esto lo motivó a llevar la idea de reconocer a éstos valientes jóvenes y catedráticos a la Comisión de Educación y a la bancada dominicana del Parlacen, “lo cual fue recibido con entusiasmo”.

“Muchas veces en nuestros países de Centroamérica y República Dominicana, los jóvenes al momento de pensar perseguir una meta usan la inaceptable excusa de que vienen de extractos humildes y la falta de recursos económicos, pero no, hoy éstos jóvenes nos reafirman que el único requisito para iniciar es soñar, prepararse, estudiar y algo no menos importante que es insistir y levantarse ante los obstáculos y adversidades, contar con la bendición de Dios, ponerle corazón a todo lo que se hace y no detenerse hasta lograr el objetivo”, expresó.

La presidenta del Parlacen, diputada hondureña Fanny Salinas Fernández, participó en el acto de manera virtual, quien dio las palabras de bienvenida y felicitó en nombre del foro regional “a estos jóvenes que han puesto todos sus esfuerzos y han logrado ser los ganadores del concurso de la NASA”.

Salinas Fernández dijo que con ese logro alcanzado por éstos jóvenes “estamos haciendo historia, no solo para República Dominicana sino para toda la región Ístmica e insular”.

También habló el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, diputado Juan Gerardo Guerrero Garnica, quien también felicitó y valoró la iniciativa de los jóvenes dominicanos.

El coordinador del grupo de Intec, Ezequiel Díaz, hizo una breve reseña de la experiencia con relación al concurso de la NASA, resaltando que el mismo consiste en diseñar, construir y probar tecnologías para dispositivos de movilidad en distintos entornos, los cuales podrían ser usados para futuras exploraciones en planetas, lunas, asteroides y cometas.

“En concreto deben diseñar y construir un Rover (vehículo que se utiliza para exploración en el espacio)”, dijo.

El grupo lo integran además los estudiantes Katherine Nicole Amarante de la Cruz, Matthews Rosario Espinal, Omar Felipe García Rosario, Juan Francisco Chiriboga, Valentín López Jiménez, Jorge José Lara Collado, Leslie Matiel Rosario Espinal, Manuel Alejandro María Reyes, Julio Francisco Núñez Sánchez y el profesor Irvin Cedeño.

El estudiante José Lara, quien habló en nombre del grupo, dijo que es de mucho regocijo para ellos recibir este reconocimiento de parte del Parlamento Centroamericano.

“Estamos haciendo historia para nuestra patria”, resaltó finalmente en medio de fuertes aplausos de los presentes.