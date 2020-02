$!Partidos políticos acuerdan uso de escáneres y lectores de huellas dactilares

Delegados técnicos y políticos de distintos partidos presentaron este miércoles al director Nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral (JCE), Mario Núñez Valdez, varios acuerdos a los que arribaron de manera consensuada sobre el sistema de cómputo electoral asistido por escaneo y la transmisión de resultados que será utilizada en las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo del año 2020.

Parte de las propuestas de los partidos políticos incluyeron solicitar formalmente la utilización del lector de huellas dactilares para la verificación de la identidad de los electores de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del año 2020; establecer en el procedimiento que, en el padrón electoral, además de la firma del elector, el mismo coloque su huella dactilar.

Además, la conformación de una comisión con los técnicos de los partidos políticos para la observación del proceso de verificación de los escáneres y las impresoras a utilizar en las elecciones de marzo, conjuntamente con los técnicos de la JCE, así como del control de calidad del proceso.

Los nueve puntos tratados en la reunión, así como las opiniones y demás solicitudes de dichos delegados, serán conocidos por el Pleno de la Junta Central Electoral para los fines correspondientes en los próximos días.

También establecer formalmente al presidente de la Junta Central Electoral, hacer un contacto oficial con la OEA para que la delegación técnica que será desplegada el lunes para la auditoría forense priorice la evaluación de los equipos a ser utilizados en el proceso electoral de marzo.

Además, que el presidente del pleno haga los contactos oficiales de lugar con los demás organismos presentes, entiéndase IFES y Uniore, para ver la disponibilidad de esos organismos de sumarse y poder efectuar el proceso de evaluación de esos equipos.

En dicha reunión se solicitó igualmente ratificar el uso de los cuadernillos para el escrutinio y el uso del escáner para la transmisión de la relación de votación, entre otros.

Llenar a mano un original de la relación de votación y entregar copias a carbón de dichas relaciones en el orden de los votos obtenidos por los partidos en el colegio electoral.

La relación de votación original, será llevada al centro de escáner del recinto para escanear y transmitir dichos resultados, de los cuales se volverá a entregar copia a los partidos políticos ya firmadas y selladas por los miembros del colegio electoral.

Los delegados proponen la adquisición de cámaras para la grabación oficial del escrutinio en todos los colegios electorales.

Se reitera la solicitud de que el pleno de la Junta Central Electoral, presente para opinión de los partidos un proyecto de resolución para la grabación del escrutinio en los colegios electorales.

Transmitir al pleno de la Junta Central Electoral la posibilidad de instruir a los miembros de las juntas electorales mediante resolución, sobre las facilidades de acreditación y acceso de los delegados a las juntas y a los colegios electorales, sobre todo en los lugares donde hay candidaturas independientes.

La República Dominicana vivió por primera vez en su historia, el pasado 16 de febrero, la suspensión de unas elecciones municipales, luego de que se presentaran problemas en el sistema de voto automatizado.

Posición del PRM

El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante ese órgano electoral, Orlando Jorge Mera, aseguró que se está a la víspera de un acuerdo.

Sobre el uso en este proceso de los polémicos escáneres utilizados en 2012 y 2016, Jorge Mera dijo que esos equipos están trayendo recuerdos del pasado, al insinuar la mala imagen que arrastran.

La Junta Central Electoral (JCE) había reiterado que no utilizaría para las elecciones del 2020 los equipos para la automatización del registro de concurrentes y escrutinios de los votos de los comicios del 2016 que fueron adquiridos por 39.7 millones de dólares a la empresa Indra.

"Los acuerdos que hemos hecho con la Junta es que esos equipos solo se van a usar para tomar una fotografía del acta y esa acta se transmitirá a la Junta Electoral correspondiente.

Aclaró que ahí no se pueden pasar datos, ni ningún tipo de información que no sea una foto. "Esa acta ya la habrán tenido los delegados de los partidos, por lo tanto, cualquier diferencia será resuelta en la junta electoral correspondiente", enfatizó Jorge Mera.

Los partidos han pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría de esos equipos. Jorge Mera afirma que hay tiempo para dicha auditoría.

Posición del PLD

En tanto que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, dijo que apoya la propuesta de la oposición, siempre y cuando el órgano electoral lo apruebe.

También señaló que algunos partidos de la oposición no quieren que se produzcan las elecciones, ya que no hay tiempo para aplicar la tecnología que piden porque esos equipos tendrían que ser abiertos y no han sido auditados.

La posición de Díaz, en la señalaba que el partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) era uno de los que se oponen fue desmentida por el delegado técnico de esa organización política, Máximo Richardson.