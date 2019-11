$!Pekín obligado a algún cambio tras su contundente derrota en Hong Kong

Al Gobierno chino le ha caído un verdadero jarro de agua fría con la aplastante victoria del movimiento prodemocrático en las elecciones locales de Hong Kong y deberá cambiar en algo sus políticas hacia la ciudad autónoma, si no quiere que las protestas continúen o incluso se acentúen.

Tanto Pekín como el Ejecutivo local -cuya jefa Carrie Lam ha quedado todavía más en el alero- prefirieron no postergar las elecciones tras la violencia que azotó la ciudad la última semana en la confianza de que esos disturbios llevasen a buena parte de los hongkoneses a expresar su rechazo a las protestas en las urnas.

Sin embargo, ha ocurrido justo lo contrario y el movimiento de protesta ha obtenido un respaldo popular histórico en unos comicios de distrito, jamás soñado por sus impulsores.

Los analistas consultados por Efe coinciden en que el resultado de las elecciones es un mensaje que el Gobierno chino no puede ignorar, a riesgo de soliviantar aún más los ánimos de los manifestantes más radicalizados, que en las últimas semanas han sembrado el caos en las calles de la antigua colonia británica.

'La abrumadora victoria prodemocrática envía un fuerte mensaje político, antes el Gobierno local y Pekín no podían atender las demandas para no ceder ante la violencia, pero ahora que la gente ha expresado pacíficamente su voto no les queda mucho margen', indica a Efe el profesor de Ciencia Política de la Universidad de China Ma Ngok.

Este experto opina que los partidarios de Pekín han pagado un alto precio por haber apoyado el proyecto de ley de extradición impulsado por el Gobierno local, que fue el detonante de las protestas el pasado junio.

'Lo que suceda a partir de ahora dependerá de Carrie Lam y de Pekín, si no aceptan ninguna de las demandas de los manifestantes, las protestas no cesarán y se tornarán aún más violentas', augura.

La creación de una comisión de investigación sobre la actuación de la Policía durante las marchas -una de las principales demandas de los manifestantes- podría ser una de las menos complicadas de atender para Pekín.