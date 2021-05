$!Personas gritaron, discutieron y oraron durante horas de angustia en Teleférico de Puerto Plata

Tres de las 32 personas rescatadas tras haber estado varadas dentro de dos cabinas del Teleférico de Puerto Plata narraron las acciones que realizaron durante las más de 15 horas que estuvieron retenidas en ese medio de transporte.

Una de las rescatadas sostuvo que mientras estuvieron detenidas en el aire dentro de las cabinas hubo momentos en que las personas discutían, luego lloraban y oraban.

“Yo me la pasé riendo, haciendo chistes, porque era la forma de yo estar relajada, allá arriba pasó de todo, los ánimos se caldearon, la gente gritaba, discutía, después nos reíamos, después llorábamos, después orábamos”, manifestó la joven.

Los turistas fueron rescatados por socorristas de diversos organismos, en un carrito de emergencias.

En las dos cabinas varadas, con capacidad para 20 pasajeros cada una, se encontraban 16 personas, para un total de 32 y según la administración del medio de transporte, la avería ocurrió en una de las poleas que permiten halar las cabinas. El Teleférico de Puerto Plata permanecerá fuera de servicio hasta que sea corregida la falla.

Uno de los rescatados dijo que durante las horas que estuvo varado con el grupo sintió mucha incertidumbre y pensaba en cómo los iban a rescatar.

“Primera vez que me monto, pero yo me monté con papá Dios y le oré, cuando pasó todo eso le pedí que me siga dando tranquilidad y que tomara el control de todo y así fue”, manifestó una mujer tras ser rescatada.

El Teleférico de Puerto Plata está ubicado en la loma Isabel de Torres, al sur de la ciudad de Puerto Plata. En lo alto de la montaña está la estatua del Cristo Redentor. Este lugar es un atractivo turístico del país.

Según, un recuento histórico publicado en la página web del teleférico, el 19 de julio del 1975, después de seis meses de pruebas, la obra fue abierta al público y ese mismo año fue inaugurada durante el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer.