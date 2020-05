$!Perú mantendrá toque de queda hasta controlar contagios de coronavirus

Perú, que registra más de 125.000 casos confirmados de COVID-19, evalúa mantener el toque de queda nocturno por tiempo indefinido hasta que desaparezca el riesgo de contagio de esta enfermedad respiratoria entre la población, indicó el martes el ministro de Defensa.

"Iremos evaluando el desarrollo de la pandemia, pero desde el punto de vista de seguridad mientras esté pendiente y haya personas factibles de ser infectadas, lo más recomendable es que no haya actividades nocturnas donde haya conglomeración de personas", dijo a periodistas el ministro de Defensa, Walter Martos, durante una inspección en una zona comercial de Lima.

"Por eso, el Gobierno debe tomar las medidas más adecuadas, para que garantice a estas personas que no se contagien y una de estas medidas es guardarse en casa más temprano, de no tener el toque de queda se activarían algunas actividades nocturnas que no son adecuadas en esta pandemia".