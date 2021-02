$!PNUD cree que Latinoamérica tendrá problemas para vacunar a su población mayor de 60 en este año

Si bien todo indica que la situación de escasa aplicación de las vacunas puede variar en poco tiempo, y casi seguramente hacia mejor, no se puede olvidar que en América Latina y el Caribe hace falta aplicar la vacuna a más de 1,5 millones de personas por semana solo para vacunar a los mayores de 60 años en un año, lo que permite dibujar "el tamaño del reto".

A día de hoy, América Latina y el Caribe van muy atrasadas en el acceso y distribución de las vacunas contra el covid-19, no tanto por problemas burocráticos o prácticos como por la inequidad con la que estas se distribuyen en un mercado altamente "distorsionado".

Pregunta: ¿Cómo ven la situación del acceso a la vacuna y la vacunación en América Latina y el Caribe?

Pero el mensaje central no cambia, y es que los países de América Latina y el Caribe estamos muy retrasados respecto al acceso, la implementación y la distribución de las vacunas, y esa es una preocupación primordial.

P:¿A qué se debe este retraso? ¿Por qué ha sido particularmente difícil para la región adquirir vacunas?

R: Hay un tema importante y muy honestamente no diría que se trata de un problema de incapacidad o error, sino que es un mercado muy distorsionado.

El tema de origen no es sencillo y entiendo que está siendo aún más complicado directamente por la disponibilidad de las vacunas. La oferta es limitada y no ha crecido con la rapidez que debería. Entonces hay un tema importante de oferta de vacuna.

En segundo lugar, los países ricos han adquirido más de lo que necesitan, y tienen garantizada una oferta de vacunas por encima de su necesidad, lo cual es entendible para quien lo quiere lograr, pero que genera un problema de equidad.

Para resolver eso se requiere un mecanismo más coordinado.

México y Argentina intentaron coordinar algo, pero realmente no hay coordinación a nivel regional y creo que la competencia por las vacunas no ha ayudado.

Hay países con muchas vacunas y otros que no tienen aunque tengan dinero, pues el problema no es la financiación. Simplemente es que no están disponibles.

Los contratos son otro elemento. Estos tienen importantes pasivos contingentes. La responsabilidad de los efectos negativos que pudieran tener las vacunas están siendo transferida a los Gobiernos, y eso encarece la vacuna, pues incrementa su contingencia financiera para poder tener con qué respaldar.

Y más allá de eso, son vacunas caras por naturaleza y porque para garantizar su integridad hay costos que se encarecen.

El acceso a las vacunas es un acceso a algo caro, escaso y que requiere temas institucionales para aplicar las vacunas.

Es un problema complejo, no es solo un problema de incapacidad. En los Gobiernos hay determinación política y capacidad, pero es un mercado muy distorsionado.