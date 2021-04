Policías intentan desalojar nueva vez manifestantes de las tres causales frente al Congreso Nacional

Momentos de tensión se vivieron nueva vez en el campamento instalado al frente del Congreso Nacional cuando agentes de la Policía Nacional intentaron desalojar por segunda ocasión a las manifestantes de las tres causales.

“Si ustedes quieren hacer lo que hicieron anoche, vengan háganlo, pero delante de la prensa”, fue lo expresado por Dalila Tatén Brache, a los agentes de la Policía Nacional que intentaron impedir que colocaran las casas de acampar en frente del Congreso Nacional.

Por más de 11 horas un grupo de manifestantes se han apostado al frente del Congreso Nacional en protesta de que se introduzcan dentro del Código Penal y se aprueben las tres causales del aborto.

Más de una docena de agentes policiales intentaron hablar con las representantes de los grupos a favor de las tres causales para que desinstalen la casa de acampar, manifestando estos que en el área no se podía realizar dicho accionar.

“No la van a quitar”, “nos pueden caer a tiros si quieren”, “si quieren hacer lo mismo, vengan y lo hacen ante la prensa”, “ayer fue con cuchillo que sus compañeros nos agredieron”, era algunas de las frases dichas por los manifestantes a los agentes policiales.

Ante la acalorada discusión, los diputados José Horacio Rodríguez y Magda Rodríguez tuvieron que intervenir y les explicaron que no se les podía impedir ejercer el libre derecho a la manifestación.

La capitán Encarnación, de la Policía Nacional, explicó que no se oponía a que se manifestaran, sino que para la instalación de carpas en las vías públicas se necesita de un permiso especial, el cual hasta el momento no han presentado.

“Tienen que tener el permiso, yo les digo a ellas que si lo tienen no me importa y puede estar aquí, pero no lo tienen y por eso no pueden estar aquí”, explicó Encarnación.

Las partes llegaron a un acuerdo de que se les permitirá estar instaladas para resguardarse del sol, con la condición de que logren obtener el permiso hoy.