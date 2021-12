El proyecto de ley del Código Penal podría conocerse el próximo martes si la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, integrada por los miembros del bufete directivo y los voceros partidarios, decide colocarlo en la agenda de ese día, teniendo como premisa que el procedimiento legislativo utilizado no fue el correcto.

De acuerdo a los congresistas perremeista, Alexis Jiménez y reformista, Ramón Alfonso Genao Lanza, para decidir sobre el informe de la comisión bicameral no se requerían las 2/3 partes de los votos de los diputados presentes, según los reglamentos debido a que se podía aprobar con una mayoría simple y el proyecto de ley, que no fue sometido, con mayoría calificada.

“Mientras que no se decida también rechazar el proyecto de ley in situ todavía existe la posibilidad (de aprobarlo). Nosotros tendremos sesión el martes próximo, hay que ver qué entiende la comisión coordinadora, qué entiende el presidente de Cámara de Diputados, sé todos lo que hemos trabajamos, los que nos hemos esforzado… el país espera más de nosotros”, expresó.

Instó a sus colegas a actuar con responsabilidad y tomar en cuenta que lo está en juego es el país y no los intereses particulares.

Destacó que hay consenso en el 98.5 por ciento del proyecto de ley y que las diferencias solo persisten en un 1.5 por ciento de los artículos, equivalentes a seis.

El vicepresidente de la comisión bicameral que estudió el Código Penal recordó que los crímenes cometidos a través del sicariato, el uso del ácido del diablo, la persecución de la corrupción, el genocidio y otros muchos más nuevos tipos penales no podrán ser perseguidos y condenados como lo espera el país.

“Aquí algunos creen que han ganado, pero aquí el que ha perdido es el país. Hay una posibilidad y ojalá el liderazgo de la Cámara, el presidente, los voceros… asumamos esto”, expresó.

Afirmó que el informe de la comisión bicameral no obtuvo la mayoría calificada y no el proyecto de ley, el cual no fue conocido, razón por la cual puede volver a conocerse en ese hemiciclo.

En tanto que, el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao Lanza, resaltó que ni los reglamentos ni la Constitución establecen que los informes de las comisiones no requieren de las 2/3 partes de los votos, sino de una mayoría simple.

“Entonces, nosotros entendemos que el informe de la comisión bicameral sí fue aprobado porque tuvo la mayoría necesaria. El proyecto de ley no se sometió”, expresó.

Aseguró que se le dio un proceso incorrecto de tratar el informe de la comisión bicameral como una ley orgánica, que si era la que requería de una mayoría calificada.

“El Código está vivo. Entendemos que en esta legislatura va a ser aprobado”, expresó Genao Lanza.

Una crisis de liderazgo

Pero el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, esta convencido de que “hay una crisis de liderazgo” que quedó evidenciada en las votaciones.

Recordó que el proyecto de ley del Código Penal fue estudiado por una comisión bicameral integrada por senadores y diputados de todos los partidos políticos.

También, recalcó que los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) son mayoría y argumentó que como entre ellos no lograron consenso el país hoy no cuenta con un Código Penal.

Sánchez dijo que el proyecto de ley deberá ser estudiando en la próxima legislatura ordinaria.

“Nosotros no decidimos la suerte de ese proyecto, la deciden los perremeistas y algunos partidos aliados que tienen”, expresó.

En tanto que, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, consideró lamentable que el país votará por una mayoría de congresistas perremeistas y que por “diatribas y divisiones” dentro de su propio partido la sociedad hoy no pueda tener un nuevo Código Penal.

“No existe voluntad política en el partido de gobierno para que el país tenga Código Penal, ley de Extinción de Dominio, Código Civil, Código Procesal Civil…”, aseguró.

Cree que si el gobierno hubiera acompañado el conocimiento del Código Penal con el de un préstamo ya esa pieza se hubiera aprobado porque a su entender “este Congreso Nacional ha servido para ser una oficina de tramitación de préstamos del Poder Ejecutivo”.

Al respecto, el diputado perremeista Elías (Eliazer) Matos, consideró como una “verdadera lastima” que en la Cámara de Diputados no se lograra la aprobación del Código Penal.

“Hay momentos en que debemos poner lo colectivo por encima de las pasiones y los intereses de grupos. Esta será una lección que quizás con el tiempo las aprendamos todas y todos”, precisó Matos.

Posibles causas del rechazo a la pieza

El diputado Jesús Ogando, uno de los proponentes de la pieza y que votó en contra de la aprobación del informe de la comisión bicameral sobre la misma, atribuyó el hecho de que no lograra su aprobación a los cambios posteriores al resort que se le hicieron en la comisión bicameral.

Alegó que “muchas de las cosas que hicieron que se rechazara el Código Penal si se hubiera prestado atención en la comisión bicameral se hubieran corregido ahí y no hubiera tenido que llegar a esos extremos”.

Acusó de dictadores al presidente y al vicepresidente de la comisión bicameral que estudió el Código Penal, Santiago Zorrilla y Alexis Jiménez, porque, alegadamente, no querían escuchar a nadie.

Citó la eliminación del párrafo II del artículo 123 que permitía que los padres pudieran tener autoridad sobre sus hijos y la inclusión de las palabras “orientación sexual” para tipificar la discriminación.

“Todas esas cosas desencadenaron que el Código Penal fuera rechazado… Si se hubiera aprobado (en la comisión bicameral) ese Código como fue aprobado en el resort se hubiera aprobado (en el pleno de la cámara baja)”.

También, se refirió al trato desigual con respecto a los asesinatos en contra de los hombres y de las mujeres, lo que sería inconstitucional porque “todos somos iguales”.

“No son simples cambios. Nosotros no podemos aprobar algo que esta mal para arreglarlo después. El informe adolecía de muchas cosas. Ahí el trato desigual entre hombres y mujeres es obvio”, manifestó.

En el caso del diputado Ignacio Aracena, dijo que hay muchos diputados desenfocados que cree que se trata de “una confederación de amigos” y criticó que se dejaran arrastrar por otros como si se tratara “de una junta de vecinos”. Todo eso, considera, sin tomar en cuenta el arduo trabajo realizado por muchos legisladores para lograr un “Código posible”.

Las votaciones

El informe de la comisión bicameral, durante la sesión ordinaria del pasado jueves, logró 88 síes, 47 noes y 14 abstenciones. Para poder aprobarse con una mayoría calificada requería de dos votos adicionales, para un total de 90 síes.

En el reconteo de los votos, el informe obtuvo 86 síes, 55 noes y siete abstenciones. Para poder ser aprobado con las 2/3 partes de los votos requería de ocho sufragios positivos adicionales, para un total de 94 votos.

En esa última votación 59 diputados del PRM votaron “si”, al igual que 15 del PLD, seis de la Fuerza del Pueblo (FP), dos del PRSC, dos del bloque Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC)- Partido Cívico Renovador (PCR), uno del PRD, uno del bloque Dominicanos por el Cambio (DxC) y del Frente Amplio (FA).

En tanto que, 16 diputados del PRM votaron “no” e hicieron lo mismo 27 diputados del PLD; 16 del PRM, cuatro de la FP, dos del bloque DxC-FA, dos de Alianza País (AlPaís); uno del PRD, uno del PRSC, uno del bloque PQDC-PCR y una del Partido Liberal Reformista (PLR).