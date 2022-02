Discurso íntegro de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

Salutaciones,

Asambleístas,

Pueblo dominicano,

En el día de hoy comparezco en sesión conjunta de las dos cámaras para rendir cuentas a la nación tras un intenso año de trabajo en el que nos marcamos como uno de nuestros principales objetivos la superación de la pandemia y de la crisis económica, la recuperación y generación de nuevos puestos de trabajo y la ejecución de una serie de obras y reformas fundamentales para la transformación definitiva de nuestro país.

Me presento ante ustedes por segunda ocasión y lo hago en un escenario bien distinto al del año 2021. Hoy, podemos decir que en tan solo un año hemos conseguido llevar al país a la normalidad, hemos superado la pandemia siendo un ejemplo para el mundo y en términos económicos somos la economía que más crece de toda Latinoamérica.

Pero, aun así, una vez más tengo que advertir de las dificultades a las que nos enfrentamos en este año 2022.

La crisis militar desatada en Europa y que involucra a las grandes potencias mundiales hace que se incrementen las tensiones en todos los mercados, pero especialmente en los energéticos, de materias primas y financieros.

Esta es una realidad que no podemos obviar ni cambiar. Estamos ante la mayor acción militar en Europa desde la II guerra mundial. Esto está teniendo ya consecuencias negativas para todo el planeta y tenemos que prepararnos.

Me ha tocado gobernar en tiempos de crisis, con eventos complicados y complejos, pero no nos hemos desviado de nuestro objetivo de ser un gobierno atento a las demandas del pueblo dominicano, sensible a los más vulnerables y reformador para cambiar nuestro país.

Señores y señoras,

Soy de la profunda convicción de que el acto de rendición de cuentas ante el país representa uno de los ejercicios democráticos más importantes de cuantas acciones corresponden al gobierno de la nación, por ser -además de una exigencia constitucional- un ejercicio de transparencia de la acción gubernamental al que estamos todas y todos obligados, y que como servidores públicos debemos honrar, promover y practicar.

Rendir cuentas no es un ejercicio de generosidad de los gobernantes, es un acto de responsabilidad que debe ser ejercitado día a día.

Este gobierno, y yo mismo, rendimos cuentas hoy, sí, pero también lo hacemos todas las semanas ante la prensa y ante todo el pueblo dominicano. Así entendemos nosotros el gobierno y así ejercemos nuestra responsabilidad.

Hoy les quiero resaltar, que más del 90% de los compromisos adquiridos aquí hace un año se han realizado o se están ejecutando. Lo que prometimos lo estamos cumpliendo.

Señoras y señores,

Hace 18 meses asumí la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra nación.

La voluntad popular se expresó en las urnas en un año muy difícil para el país y para el mundo a causa de la pandemia, con una doble crisis, sanitaria y económica que ha supuesto el mayor reto que hemos vivido en un siglo según los organismos internaciones.

Hoy, hemos superado la amenaza más grave, la pandemia y lo hemos hecho como dije aquí entonces; con un sistema sanitario que resistiera, que diera cobertura a todos; con un programa de vacunación masivo y sin dejar a ningún dominicano sin la protección de su gobierno.

Hemos cumplido y lo hemos logrado.

Arribamos ahora a este año 2022 preparados para reforzar nuestra economía y enfrentar los nuevos retos que tenemos como país en un mundo incierto.

Asambleístas,

La República Dominicana ha sido golpeada, como el resto del mundo, por cinco grandes olas de la pandemia del COVID-19, y cuatro de ellas, han sido combatidas por esta gestión.

Ha sido obra de este gobierno, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, dominicanos y dominicanas, lograr que en estas cuatro olas la tasa promedio de letalidad fuera de un 0.9%, representando esta una de las más bajas de la región y del mundo.

Gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación, y a la inversión de más de 57 mil millones de pesos para el sector salud, hemos logrado el objetivo de garantizar nuevas opciones de tratamiento, la garantía y disponibilidad de todos los insumos, equipos de protección personal, oxígeno, el acceso a pruebas diagnósticas de manera oportuna y a las vacunas. Hoy, somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19.

Ya no miramos lo que otros hacen, hoy otros miran como lo hacemos nosotros. Y eso, señores y señoras, es liderazgo con sello dominicano.

Además, quiero destacar que hemos destinado en este último año más de 32 mil millones de pesos para garantizar la vacunación, los tratamientos, los métodos diagnósticos y todo lo relativo a paliar la pandemia del COVID-19. Así como otros 6 mil millones dirigidos al recurso humano más importante que combate directamente este virus; A nuestros médicos y enfermeras. El pasado mes de junio les aumentamos los sueldos en un 30% a todo el personal de salud: Médicos, enfermeras, bioanalistas y otros

Gracias a estos indicadores, hemos sido uno de los primeros países del mundo en eliminar restricciones y caminar hacia la normalidad. Hoy, somos nosotros los que vamos a la vanguardia, como lo hicimos con el plan de vacunación masivo y la recomendación de la tercera dosis.

A fecha del pasado 09 de febrero, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, ha aplicado más de 15 millones de dosis de vacunas. 7 millones de primeras dosis, casi 6 millones en segunda y 2 millones de dosis de refuerzo, lo que representa un 79% en primera dosis de la población meta, un 67% de la segunda y, en menos de tres meses, alcanzamos un 27% de la población con la tercera dosis suministrada.

La estrategia de éxito ha consistido principalmente en crear la mayor colaboración público - privada de la historia dominicana en beneficio de todos para la vacunación y a la instalación de 1,400 centros de vacunación a nivel nacional, para dar acceso a todos los dominicanos y dominicanas.

Sabemos que además de la pandemia, el gobierno ha arrastrado una deuda histórica con la sociedad que ha limitado la atención en todas las áreas del sector salud.

Por eso, hemos realizado una inversión récord en remozamiento y equipamiento hospitalario de más 1,100 millones de pesos durante el año 2021, a lo que se agregarán los proyectos adjudicados por más de 2,700 millones, que incidirán en un mejor servicio de salud en todo el país.

Iniciamos o continuamos, con un presupuesto total para el 2021 de 4,264 millones y después de años detenidas, la construcción de hospitales y alas especializadas en distintos puntos del país, como Hospital Padre Billini en el DN, Hospital Mario Tolentino Dipp en Santo Domingo Norte, hospitales de Verón en La Altagracia, San Jose de Las Matas en Santiago, Villa Hermosa en La Romana, Jarabacoa en La Vega, Municipio de Dajabón, Esperanza en Valverde de Mao, Teófilo Hernandez en el Seibo, construcción de oncología pediátrica del Incart y primera etapa del Hospital regional San Vicente de Paul. Todos los mencionados serán entregados en este año.

Los hospitales también en construcción como el Musa en San Pedro de Macorís, El de Nisibon en La Altagracia, el de Villa Vasquez en Montecristi, la segunda etapa del San Vicente de Paul están planificados para el año 2023.

Además, estamos interviniendo para mejoras en 91 hospitales, donde ya hemos entregado unidades de cuidados intensivos neonatales, máquinas de anestesia, resonancia magnética, sonógrafos, equipos de rayos X y demás unidades de imágenes, por mencionar algunos.

Hemos remozado más de 200 Centros de Atención Primaria y puesto en marcha 71 unidades de servicios inauguradas en 43 centros de la Red Pública.

Dimos apertura a 13 unidades de diagnóstico de patologías cardíacas en recién nacidos, equipadas con ecocardiogramas, con el objetivo de eficientizar el cuidado de los recién nacidos críticamente enfermos.

También fueron inauguradas 5 unidades de emergencia totalmente remodeladas y ampliadas en los siguientes hospitales: Felix Maria Goico en SD, Taiwán en Azua, Municipal San Jose de Ocoa, San Vicente de Paul en San Francisco, Felipe Achecar en provincia Duarte. Y se entregaran 30 más en el resto del año.

Por solo mencionar algunos.

Para el 2022 tenemos planificado en nuestro presupuesto un plan para robustecer distintas esferas de nuestro sistema de salud, incluyendo 8 unidades para tratamiento oncológico, 10 unidades de diálisis y 2 unidades de quemados que serán distribuidos en los hospitales de las diferentes regiones del país.

También está en licitación ya la construcción una unidad especializada de trauma en un ala del Hospital Taiwán en Azua para servir a toda la región sur del país.

Hemos ampliado el acceso con 48 nuevas farmacias del Pueblo, así como la variedad de medicamentos distribuyendo más de 638 millones de unidades de medicamentos impactando a 550 mil personas en todo el país. En el Programa de Alto Costo y Ayudas Médicas del Ministerio de Salud Pública, PROMESE/CAL despachó 739 mil medicamentos por valor de 3,000 millones de pesos, generando un ahorro de 354 millones de pesos comparado con los últimos precios de compra, que nos permitirá incluir a más personas beneficiadas en el programa.

Es decir, en el año 2021 se incrementó en un 14% el monto de suministro de medicamentos a todo el sistema de salud pública del país.

Asambleístas,

La salud era y es lo más urgente, pero como he señalado antes, estamos dejando atrás estos años de pandemia para mirar a un futuro más despejado pero que aún contempla importantes desafíos económicos en el horizonte como la consolidación de la recuperación económica y la lucha contra la inflación. La guerra desatada en Ucrania lo condiciona todo, y se suma a un escenario ya de por si complejo.

No obstante, durante estos años, sí podemos destacar que hemos trabajado para mejorar y enfrentar las adversidades actuales en mejores circunstancias.

Nuestro Producto Interno Bruto real alcanzó un notable crecimiento interanual del 12.3% en el período enero-diciembre del 2021.

Ese crecimiento coloca a la República Dominicana entre los 10 primeros países con mayor crecimiento económico del mundo en 2021 y consolida nuestra economía como la más dinámica de Latinoamérica.

Cerramos el 2021 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia con 13 mil millones de dólares y nuestra moneda exhibió una apreciación de 1.4 %, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de países de Latinoamérica.

Además, también dijimos que trabajaríamos para atraer nuevas inversiones y así lo hemos hecho. En el año 2021 la República Dominicana se posicionó como el principal receptor de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe, siendo los flujos netos de esta inversión de más de 3,000 millones de dólares.

Este crecimiento económico y esta confianza en nuestra economía se da a la vez que reducimos el déficit público, pasando del 7.9% en 2020 a un 2.7% en 2021, mejorando con ello las proyecciones que teníamos del 4,1% para ese año.

En adición, también puedo indicar que se produjo una disminución de la deuda consolidada del sector público de 6.4 puntos porcentuales del coeficiente deuda, pasando de 69.1% a finales de 2020 a 62.7% a finales de 2021.

Y, además, también gestionamos mejor las empresas públicas, como demuestran los buenos resultados de Refidomsa o Banreservas, que lograron un extraordinario desempeño en el año 2021. Las utilidades netas de Banreservas ascendieron este año a 16,307 millones de pesos, con un incremento del 57% respecto a 2020.

Es el incremento absoluto más alto alcanzado por una entidad financiera del país en toda la historia.

Los resultados de Refidomsa del año 2021 fueron de 51 millones de dólares sobrepasando por mucho los resultados del 2019 que fueron de 19 millones y medio de dólares.

Además, nuestro gobierno adquirió el 49% de las acciones que estaban en manos de PDVSA y hoy somos dueños del 100% de Refidomsa, que ahora es enteramente dominicana. Más aun, Refidomsa se expande en su línea de negocios creando una unidad para la investigación y posible explotación de hidrocarburos y hará acuerdos importantes en los próximos días.

Asambleístas,

Las estrategias implementadas, así como la exitosa conducción de la política fiscal, permitieron que en la primera semana de diciembre las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings mejoraran de negativa a estable la perspectiva del país, lo cual nos convirtió en el único emisor soberano de la región en recibir una revisión al alza en sus perspectivas en 2021.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda, colocó oportunamente en este mes de febrero bonos soberanos por un monto total de US$2,300 millones de dólares. Conjuntamente con esta emisión se realizó una transacción de manejo de pasivos por US$1,100 millones que permitió reducir el costo de la deuda en más de 3 puntos básicos.

Estas emisiones tuvieron una demanda histórica por más de 8,500 millones de dólares, es decir, 2.4 veces el monto requerido. Este hecho reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana y en la política de financiamiento llevada a cabo por este Gobierno.

Además, durante el año 2021 nuestro mercado laboral ha mostrado una importante mejoría. Según datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, al cierre del pasado año, el empleo formal alcanzó 2,166,578 trabajadores (incluyendo el sector público y privado), con un incremento de un 12.79 % en relación al año anterior.

Al comparar esta cifra de trabajadores del año 2021, con el nivel pre-pandemia en el año 2019, se observa que la población ocupada registra un incremento de unos 53,874 trabajadores netos superior al nivel de dicho período.

Desde abril de 2021, se han creado 22 mil empleos formales al mes, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social. Uno de los incrementos más grandes de nuestra historia.

Pero el más importante hito en materia laboral lo constituye la dignificación de los trabajadores dominicanos con la proclamación de un aumento salarial sin precedentes.

Mediante Resolución del Comité Nacional de Salario, se aumentó un promedio ponderado del 24% el salario Mínimo Nacional para los trabajadores del sector privado No Sectorizado y combatir la inflación.

Se aumentó un promedio de 23% el salario mínimo en del sector turístico, y se dispuso un aumento de un 21% sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores del sector de zonas francas industriales.

Además, a principios de este año, nivelamos todas las pensiones civiles a Diez mil pesos, impactando a más de 90,000 personas, exceptuando las pensiones solidarias de 6,000 que se mantendrán en ese monto, aunque aumentando su número este año.

Estas medidas representan un gran logro para nuestro gobierno, ya que vienen a mejorar la calidad de vida de una gran franja de los sectores más vulnerables de nuestro País.

Pero hoy, nuestra principal preocupación en materia económica es la inflación, que tiene un efecto muy negativo sobre el presupuesto familiar, limita la capacidad de las empresas para generar empleos e impacta en los programas sociales que protegen a los más vulnerables.

Como ha sido publicado por el Banco Central, la inflación de 2021 fue del 8.5%, influenciada sobre todo por el aumento en los precios internacionales de las materias primas, principalmente del petróleo, que es la variable externa que más incide en nuestros precios domésticos.

Para que tengan una idea precisa del impacto que en una economía no petrolera como la nuestra tienen los precios internacionales del petróleo y sus derivados en el costo de la canasta familiar es suficiente con decir que el 33.1% de la inflación de 2021 es explicado por el aumento en los precios de la gasolinas regular y premium, gasoil y gas licuado.

Durante este año el gobierno ha realizado extraordinarios esfuerzos presupuestarios para no trasladar a los consumidores todo el incremento que se ha producido en los últimos 18 meses en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

El 14 de agosto del 2020, al llegar al gobierno el precio del barril de petróleo estaba a 42 dólares y hoy está a 92, es decir un incremento de 120%. No obstante, ese aumento los precios de los combustibles en el país se han incrementado en una proporción mucho menor, en concreto un 35% en promedio, gracias en parte a un subsidio que ha superado los 13 mil millones de pesos en 2021.

Igualmente, el incremento del precio en aproximadamente un 70% de insumos importados para la industria agropecuaria, tales como el trigo, el maíz, la soya y el sorgo, se tradujeron en un alza de los precios de productos de consumo masivo en la canasta familiar, como el pollo fresco, el aceite de soya y el pan.

Como se puede apreciar, solo por el impacto directo en la inflación de los artículos anteriormente mencionados, que fueron afectados por los aumentos en los precios internacionales de las materias primas, se explica un 43.1% de la inflación del año pasado, sin incluir efectos indirectos que bien podrían llevar este porcentaje a un valor muy por encima del 50%.

Es decir, que la inflación importada ha sido la principal causa del incremento en los precios domésticos.

En Estados Unidos y Europa tienen la mayor inflación en 40 años.

Por ello, ante esta distorsión de precios por la pandemia y los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania con repercusión mundial, les anuncio, que el gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero, sobre todo, a los que menos tienen, que son los que más necesitan.

- Así, la tarjeta supérate tiene un monto actual de 1,650 pesos, el cual hemos doblado y hemos añadido a 500,000 nuevos dominicanos en lo que va de gestión. A partir de la próxima semana ofreceremos 300,000 nuevas tarjetas a personas vulnerables y seleccionadas por el Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN.

- Ajustaremos de manera inmediata el subsidio Bono Gas de 228 a 470 pesos a todos los beneficiados y añadiremos 400,000 más. Este monto será suficiente para que los beneficiados puedan costear hasta aproximadamente medio tanque de gas de 25 libras. El último ajuste fue realizado en el 2008.

- Los comedores económicos, cuyo número ya ha sido aumentado en esta administración de 38 a 51 y de 20 mil a 66 mil raciones increíblemente, con el mismo presupuesto. Estamos haciendo un especial esfuerzo para que en este año 2022, se instalen 54 nuevos Comedores Económicos del Estado, para un total de 105 comedores en igual cantidad de municipios en todo el territorio nacional elevando a 136 mil raciones de comidas cocidas diarias durante los próximos meses para llegar a igual número de personas en estado de vulnerabilidad.

- También he dispuesto un amplio programa de ventas de productos de primera necesidad a bajos precios a través del INESPRE. Esa institución, que prácticamente no tenía operaciones, tiene hoy 51 mercados de productores semanales en cada provincia del país y seguiremos aumentándolo hasta llegar a los principales municipios. Además, hemos autorizado duplicar en los próximos meses las 50 bodegas móviles que operan actualmente.

- En adición a todo esto, les puedo adelantar que el Ministerio de Industria y MiPymes está monitoreando los precios de las principales materias primas para la agropecuaria, como el trigo, la soya y el maíz. Autorizamos al ministro subsidiar hasta un 10% de un posible aumento debido a la guerra. Esto mismo hicimos hace unos meses con la urea, principal materia prima para los fertilizantes, con una inversión de 1,700 millones de pesos para controlar su precio y mitigar el aumento de costos en la producción agrícola.

- En relación con el petróleo y sus derivados, solo este año hemos subsidiado la suma de 2,600 millones y el año pasado 13 mil millones. El gobierno está haciendo las previsiones presupuestarias y medidas de control de gasto para continuar subsidiando y evitar que la totalidad del alza se refleje en el precio de los combustibles.

Vamos a hacer todo lo que este en nuestra mano para mitigar los efectos inflacionarios y proteger el bienestar de los dominicanos.

Esto significa también que tendremos que realizar ajustes y modificaciones en el presupuesto ante esta situación especial de distorsión e inflación de todas las materias primas en el mundo.

Asambleístas,

Estos son los retos más urgentes a los que nos estamos enfrentando; la salida de la pandemia, el manejo de la economía para su despegue inmediato, la generación de empleos y la lucha contra la inflación.

Pero, además, debemos fijarnos en otros aspectos como la recuperación total nuestros motores económicos, que no solo han vuelto a los niveles precovid, sino que están experimentando un crecimiento récord.

En el sector turístico, por ejemplo, durante el último trimestre del año superamos los niveles pre-pandemia y el mes de diciembre fue el de mayores llegadas de la historia a nuestro país con más de 720 mil visitantes.

La llegada de turistas significó más de 5,400 millones en divisas, sumando estabilidad cambiaria ante un entorno de precios externos elevados.

Actuamos con responsabilidad y decisión y los resultados llegaron.

Ya recibimos más de 5,200 vuelos cada mes con 8 de cada 10 asientos llenos. Durante 2021 comenzaron a llegar los cruceros, y durante el último trimestre del año recuperamos el 61% de los cruceristas y se inauguró Taino Bay, un nuevo puerto de cruceros en la ciudad de Puerto Plata.

Además, en 2021 se aprobaron 47 nuevos proyectos turísticos con 9,423 habitaciones y 1,700 millones de dólares en inversión.

Esto, junto a las más de 8,000 habitaciones ya en construcción nos prepara para el fuerte crecimiento que nos espera en los próximos 3 años.

Durante 2021 se retomaron 21 proyectos de infraestructura turística por un valor de 965 millones de dólares, se iniciaron 9 proyectos en los principales polos, como el malecón de cabrera, remozamiento de Laguna Gri-Gri, y varias inversiones en playas, como Playa Las Galeras, Playa Esmeralda, Playa Macao, Playa Guayacanes, y en el sur, Playa los Patos y Playa el Quemaito.

Para 2022 se planifican más de 23 nuevos proyectos de infraestructura. Cada uno de ellos tiene un enfoque claro: Generar las oportunidades para un turismo más inclusivo y más cerca de las comunidades.

Y si de transformación estamos hablando, me tengo que detener en el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, como una de las apuestas más importantes de esta gestión, porque transformará la vida de miles de personas de la Provincia de Pedernales y de toda la región Sur del país.

Este proyecto que inicia en Cabo Rojo, y en el que hemos puesto todo nuestro empeño, marcará un antes y un después en el desarrollo turístico de nuestra nación.

Queremos dar a conocer al mundo las maravillas que ofrecen parajes tan emblemáticos como el Hoyo de Pelempito, la Laguna de Oviedo, la Isla Beata y la exuberante Bahía de las Águilas, entre otros.

Siempre dentro del esquema legislativo de protección del medio ambiente, el respeto irrenunciable de las áreas protegidas y el valor ecológico de los parques nacionales de la región Sur.

Lo haremos en cuatro fases, durante un periodo promedio total de 10 años, y con una inversión estimada de 2,245 millones de dólares.

En la primera fase se estipula una inversión de 1,300 millones de dólares para la construcción de 4,700 habitaciones (que se convertirán en 12,000 al final del proyecto).

Ocho hoteles iniciarán sus operaciones durante la apertura de esa primera fase, para lo cual ya las cadenas hoteleras Hilton, Marriott, Sunwing, AmResorts, Iberostar Group y Karisma Hotels & Resort han firmado una carta de compromiso para empezar la construcción a partir de mediados de este año.

En esta primera fase se construirá también un aeropuerto internacional, un centro comercial y se concluirán todas las obras de infraestructuras básicas necesarias, como la construcción de un acueducto, una planta de tratamiento de aguas y un sistema de transmisión eléctrica.

El desarrollo de este nuevo y espectacular polo turístico creará cerca de 20,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos, con todo lo que esto supone para el dinamismo económico de la región.

En el municipio de Miches, provincia de El Seibo vamos a pasar de un hotel en operación a por lo menos 4 más en construcción con inauguración en este mismo año 2022, 2023 y 2024.

Junto a ProMiches, desarrollamos un máster plan para la región, priorizando el cuidado del medioambiente e identificando la inversión pública necesaria.

A día de hoy, distintos proyectos han iniciado o continuado sus procesos de desarrollo, entre ellos el Four Season Tropicana, Hotel Zemí, Viva Miches y Secrets playa Esmeralda.

Estos proyectos representan más de 1,000 millones de dólares en inversiones, unas 2,900 habitaciones hoteleras y 2,000 habitaciones inmobiliarias, y más de 10,000 empleos durante el proceso de desarrollo y 6,000 empleos para zona durante la operación.

En la zona norte iniciamos un proyecto totalmente innovador, de la mano de aliados comprometidos con nuestro país. Les hablo del proyecto de Punta Bergantín cuyos diseños están ya listos y haremos el lanzamiento próximamente.

Este proyecto será un ecosistema de innovación y cinematográfico, en medio de playas paradisíacas y un ambiente de emprendimiento. Punta Bergantín está ubicada entre Sosua y Puerto Plata, ya tiene un master plan y contamos con una intención firme de One Race Films de Vin Diesel para el desarrollo de un estudio de cine y un centro de formación en temas vinculados a esa actividad de clase mundial.

Este proyecto contará, además, en sus 8 millones de metros, con un desarrollo hotelero de 3,200 habitaciones, campo de Golf, un hub industrial de innovación, un estudio de cine, un centro urbano comercial y un área de desarrollo turístico inmobiliario.

Dentro de este plan de diversificación no podía quedar fuera la ciudad de Santo Domingo, que tiene el mayor potencial de la región para un turismo urbano de alto valor. Por ello estamos llevando a cabo la revitalización de su Zona Colonial. Valorar el legado más importante de nuestra historia tenía que ser una prioridad.

Junto a esta revitalización, anunciamos que está en diseño el Gran Centro de Convenciones de Santo Domingo, uno de los más innovadores de la región del Caribe. Ha llegado el momento de apoyar el turismo de reuniones, que tiene un gran potencial.

Somos, sol, playa y también cultura, por eso, debemos cuidar este sector.

Respecto a nuestra industria audiovisual, esta reportó más de cinco mil personas trabajando directamente en 101 obras audiovisuales rodadas en el país durante el año 2021, y movió en la economía más de 15 mil millones de pesos, impactando directamente en sectores como hostelería, transporte, construcción, alimentos y bebidas, así como en pequeños proveedores de productos y servicios.

Recibimos algunos de los estudios y compañías de contenido audiovisual más grandes del mundo como Paramount Pictures, Netflix, Universal, Lions Gate y Disney.

Para 2022 se proyecta un gasto en producciones extranjeras de al menos 195 millones de dólares.

Amigas y amigos, pueblo dominicano,

Respecto a otro de nuestros sectores estratégicos, las zonas francas, quiero destacar que estas constituyen uno de los principales pilares de la economía dominicana.

Han sido un factor determinante para acelerar la recuperación económica y esto se evidencia en los resultados que presenta en 2021 en materia de empleos, comportamiento de las exportaciones y recepción de inversión.

Hemos tenido un crecimiento interanual enero– diciembre del 20.3% respecto al año 2020, con una inversión acumulada de 5,189 millones de dólares, la mayor cantidad en los últimos 9 años.

Además, al cierre de 2021, existen ya 734 empresas en operaciones, distribuidas en 79 parques. Ese año se aprobó la mayor cantidad de empresas en la última década, totalizando 100 empresas aprobadas, para un aumento del 156% en comparación con el año 2020.

Estas proyectan una inversión de 230.6 millones de dólares y la generación de 12,575 empleos directos. Asimismo, se aprobó la instalación de 6 parques industriales, que proyectan 53.6 millones de dólares de inversión y la generación de 7,719 empleos directos.

Esto permitió que las exportaciones de zonas francas hayan ascendido a 7,177 millones de dólares, representando el 60.4% del total exportado y contribuyendo en un 67.5% al crecimiento de las exportaciones totales.

En todos los meses de 2021, se exportó por encima del promedio histórico mensual, siendo marzo el mes de mayor volumen con cerca de 670 millones de dólares.

Las zonas francas se mantienen como una de las actividades productivas de mayor aporte de empleo directo en el país, siendo el primer sector económico en volver a los niveles de empleo previos a la pandemia.

En la actualidad, registraron cerca de 182,700 empleos directos, cifra récord para los últimos 17 años. Esto representa un incremento de 8.6% respecto al año 2020.

La actividad minera continuó siendo el rubro de mayor exportación del país. Alrededor del 20% de las cifras totales de exportaciones corresponden a productos mineros. Entre enero y diciembre del 2021 solo de oro el país exportó más de 1,800 millones de dólares.

Esta administración cree en fomentar una industria minera sostenible que opere con los más altos estandartes del mundo, que garantice el medioambiente, la convivencia pacífica con las comunidades y que los recursos producidos sirvan para lograr una verdadera transformación en la vida de las familias que residen en estas zonas.

Y en este apoyo al tejido industrial no hemos dejado de potenciar y asistir a las MIPYMEs como entes de servicios y apoyo integral a los emprendedores. Este apoyo ha permitido, que en el año 2021 se formalizaran 12,721 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, con lo que eso supone en impacto de empleo y actividad en la económica local.

También, quiero destacar la apuesta clara que este gobierno está haciendo por el cooperativismo. Queremos que el tejido industrial y asociativo crezca en todo el país, se una, y resista mejor cualquier dificultad desde los pequeños productores del campo, o las MiPymes de las ciudades como colmados, salones de belleza, artesanos, taxistas y muchos otros sectores.

Al llegar al gobierno habían 743 cooperativas en todo el país. Para que tengan una idea de nuestra apuesta en la economía asociativa, solo en el año 2021 se conformaron 808 cooperativas integradas por 35,244 socios y están diseminadas en las 32 provincias del país en 129 municipios y en 177 distritos municipales. Entre ellas 210 cooperativas de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples, 8 cooperativas de salones y 6 de peluqueros en poblaciones distintas. También 26 cooperativas de pescadores. Pero también 264 cooperativas agropecuarias que agrupan a 16,104 productores, criadores y ganaderos.

Y, señoras y señores, si de sectores claves de futuro hablamos, no podemos dejar de tratar la Agricultura.

Los planes ejecutados en el sector agropecuario durante el año que acaba de transcurrir nos han permitido disponer de suficiente oferta de productos agropecuarios, lo que ha garantizado la seguridad alimentaria del país, a pesar de la crisis mundial provocada por los altos precios de los insumos, el transporte internacional y el petróleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Mientras en muchas naciones hemos visto escasez de productos, nuestro país, por el contrario, en muchos rubros básicos registra excedentes.

Tal es el caso del cultivo de arroz, en el que hemos tenido cosecha récord, pasando de 13 millones 425 mil quintales en el 2020 a 14 millones 421 mil quintales en el año 2021, permitiendo que, a la fecha, tengamos en almacén más de 5.2 millones de quintales y una excelente cosecha a punto de iniciar.

Igualmente, el pasado año, tuvimos una cosecha récord de plátano que obligó al Gobierno a dedicar importantes recursos para estabilizar los precios y garantizar la rentabilidad al productor, impidiendo que los bajos precios les perjudicaran.

La producción de hortalizas la hemos duplicado al pasar de una producción mensual de 12.5 millones de libras en el 2020 a 25 millones de libras mensuales el pasado año.

También, en la producción de pollo se registraron incrementos significativos y solo en diciembre se produjeron 2 millones de unidades por encima de la oferta tradicional. Esto permitió que la demanda adicional de fin de año estuviera totalmente cubierta.

Y a fin de evitar que los distribuidores de fertilizantes traspasaran a los productores los excesivos incrementos de precios de estos, y tal y como he indicado antes, transferimos del Presupuesto Nacional 1,700 millones de pesos a este sector a fin de garantizar al productor la estabilidad en los costos de los fertilizantes.

Las exportaciones del sector agropecuario durante el año 2021 alcanzaron un monto de 2 mil 708 millones, que es un 22% superior al año anterior, siendo la República Dominicana el país con el mayor crecimiento de las exportaciones agropecuarias hacia los estados unidos, de los miembros del DR-CAFTA, con un 25% de incremento.

El crédito del Banco Agrícola al campo ha sido fundamental para lograr los resultados que observamos en el sector agropecuario.

Hemos transferido a esta institución, del Presupuesto Nacional, recursos por un monto de 10 mil 550 millones, que han permitido incrementar en más de un 47 por ciento el financiamiento al sector agropecuario, con relación al año anterior, al formalizar préstamos por un monto de 31 mil 58 millones de pesos beneficiando a 26 mil 232 productores.

Con respecto a la Peste Porcina Africana, les informo que se ha estado ejecutando un plan, elaborado con asesoría y cooperación de organismos internacionales.

Este plan ha compensado a los productores de los cerdos sacrificados para lo cual hemos invertido hasta la fecha mil 400 millones de pesos del presupuesto nacional.

También se está ejecutando un programa de apoyo a los pequeños criadores a los que se les sacrificaron sus cerdos a fin de que se incorporen a otras alternativas productivas generadoras de ingresos.

Como resultado de las medidas que se han venido aplicando podemos asegurar que la enfermedad hasta este momento está bajo control.

Nuestra Prioridad siempre será lo nuestro: Nuestra agricultura, nuestros agricultores y nuestros consumidores.

La ampliación y mejoramiento de la infraestructura de riego agrícola es otra de las prioridades de mi gobierno. Hemos declarado de alta prioridad la construcción de la Presa de Monte Grande y dispuesto los recursos necesarios a fin de terminarla antes de finalizar el presente año. En su primera fase controlara las innundaciones y será la fuente de agua para el acueducto regional. En su segunda fase esta obra proveerá irrigación a más de 300 mil tareas de tierras agrícolas y contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia

En Azua se ejecutó el Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo, se construyeron 4 reservorios con una inversión de 904 millones de pesos, con capacidad de almacenar 257 mil metros cúbicos de agua del canal YSURA en horas de la noche; agua que en su gran mayoría paraba en el mar o inundaba los suelos por falta de drenaje. Dos de estos reservorios alimentarán los canales 5 y 6 del sistema YSURA e irrigarán 89 mil tareas agrícolas.

En Hato Mayor se ejecutó el proyecto de Adecuación y Protección del rio Magua, Cañada Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña-Paña (fase I), para evitar que el rio Magua y las cañadas provoquen inundaciones en las comunidades de la parte norte del municipio. En este proyecto se invirtieron más de 67 millones de pesos. Una innundacion, en el centro de Hato Mayor, provocada por ese rio provoco mi primera visita al interior siendo presidente electo. Ya eso no pasara mas.

En Dajabón se realizó la construcción del sistema de interconexión del Canal Juan Calvo con Presa La Piña. En esta obra se invirtieron 91 millones y garantizará el agua para irrigar 24,656 tareas, donde se siembran varios rubros agrícolas y donde se beneficiarán unas de 422 usuarios.

En cuanto a la operación y conservación de los sistemas de riego, el INDRHI invirtió un monto de 290 millones de pesos beneficiando directamente a 89,000 usuarios.

Entre los trabajos ejecutados están: limpieza de 1,565 kilómetros de canales y drenes, 191 kilómetros se caminos y bermas y construcción de 286 unidades de obras menores, perforación y limpieza de 531 unidades de pozos y reparación y rehabilitación de 131 unidades de bombeos.

La construcción de la presa de Joca es una obra muy importante para el desarrollo de la zona fronteriza. Esta obra cuyo estudio y diseño se encuentra en fase de licitación con un costo de 180 millones de pesos, permitirá incorporar a la producción agrícola una importante cantidad de excelentes suelos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las provincias de Elías Piña y el municipio de Las Matas de Farfán.

Y aquí me quiero detener para destacar un proyecto que engloba todo esto; Nuestros planes para el Valle de San Juan.

Allí, estamos desplegando un programa de sustitución de cultivos anuales por frutales, agroforestales y vegetales en invernaderos, así como la sustitución de cultivos de alta demanda de agua, como el arroz, por otros menos demandantes.

También estamos realizando la construcción de pozos e instalación de bombas solares y se impulsará la sustitución del riego por inundación a través de canales y canaletas por sistema de riego por goteo y microaspersión. Se construirán mini embalses, reservorios y sistemas de riego.

En adición a todo esto se desarrollará la construcción de escuelas sostenibles adaptadas al entorno comunitario y se desarrollará un entorno de empresas de transformación como procesadoras agroindustriales de frutas y vegetales para agregación de valor.

Nunca antes se había organizado un plan con verdadera factibilidad económica para San Juan y todos los gobiernos solo contemplaban su grave retroceso económico y su cada vez mayor pobreza. Este plan cuenta con su unidad operativa y con los fondos disponibles de mas de dos mil millones en el Banco Agrícola.

Estamos poniendo las bases de un nuevo modelo, de un nuevo proyecto que pretende ser más amplio con la aportación de todos y todas. Este es un primer paso de un futuro mejor y lo estamos haciendo primero en las zonas que más lo necesitan.

Asambleístas,

Otro sector al que hemos decidido apoyar como se merece es el sector tabaquero nacional. El tabaco y el cigarro dominicano son productos estrella de nuestro andamiaje productivo que, en el 2021, alcanzaron los US$1,236 millones de dólares en exportaciones. Una cifra sin precedentes que marca un pico histórico en los últimos 10 años y que refleja un crecimiento interanual de 32% y 30% en comparación con 2020 y 2019, respectivamente.

La atención que hemos prestado a las necesidades de este sector han quedado claramente delimitadas en el Plan de Relanzamiento de la Industria del Tabaco coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes que, junto al Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Instituto del Tabaco, trabajan de la mano para que el cigarro dominicano y los tabaqueros vivan su mejor momento.

Señoras y señores,

Todo esto que estoy señalando no sería posible sin un desarrollo pleno de nuestra infraestructura física. Nuestro plan de obras públicas es uno de los más ambiciosos que jamás haya desplegado un gobierno y tiene como objetivo posibilitar una geografía de oportunidades en todo el país.

Por eso, en este momento hay en ejecución 485 obras por un monto 77,000 millones de pesos. Y esto es más de lo invertido en los últimos 6 años.

Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero pocos hechos.

Pero nosotros no hemos caído en el “síndrome de Adán”, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas, para concluirlas y beneficiar a los dominicanos.

Aquí, no cabe una mirada corta o una estrategia individualista. Solo vale una mirada de país.

Nosotros creemos que hay un déficit importante de infraestructuras y estamos avanzando, aun con las limitaciones de una pandemia mundial y una crisis económica también de magnitud internacional.

Creemos firmemente que estas 485 obras forman parte de esa visión integral y vertebradora del territorio que estamos desarrollando desde hace año y medio y que es necesaria para generar una economía competitiva y fuerte y que nos permita un despegue económico más rápido.

Por eso les puedo anunciar que ya contamos con un total de 114 obras terminadas con una inversión ejecutada de más de 12 mil millones de pesos.

Entre estas obras podemos destacar;

· La Construcción Carretera Montecristi - Cruce Copey – Dajabón.

· Terminación de la carretera Gregorio Luperón, la Turística, de Santiago - Puerto Plata.

· La Construcción del Puente sobre Arroyo Grande en la Carretera Polo – Cabral.

· La Rehabilitación de Juntas del Puente Profesor Juan Bosch.

· La Reconstrucción de la carretera Monte Cristi-Dajabón- Santiago de la Cruz-Loma de Cabrera.

· La Construcción de la carretera Controba -San Francisco de Macorís.

· Carretera Villa Riva-arenoso.

· Puente las yayas de Azua.

· Reparación de punto crítico en la Carretera Piedra Blanca-Maimón-Loma Mala.

· Retornos operacionales, La penda y Cruce peatonal-Motorizado Soto, en La vega.

· Puente los caños, Maimón, Puerto Plata.

· Reconstrucción de la carretera Palo verde, la 70.

· Reconstrucción de la Carretera Guayubín-Pocito-Santa Cruz-Copey, Provincia Montecristi.

· Reconstrucción de la Carretera Jobo Dulce - Higüey, Provincia La Altagracia.

· Rehabilitación de 232 Kms. de caminos vecinales, por un monto de 750 millones de pesos

Respecto a las obras de impacto que están en construcción en el Gran Santo Domingo y Santiago me gustaría destacar;

En el caso del gran Santo Domingo, están en construcción la Avenida Hípica, La ampliación de la avenida San Isidro, la Avenida Ecológica, desde Ciudad Juan Bosch hasta la Avenida Juan Pablo Segundo. (Autovía del Nordeste), y el elevado de Andrés, Boca Chica. Están planificadas para terminar en este año y el primer trimestre del próximo.

En Santiago hemos lanzado el Plan de desarrollo vial en procura de la accesibilidad e integración urbana de todos sus sectores con una inversión de 10,000 Millones de pesos.

Para la primera etapa hemos iniciado ya la ampliación de las avenidas:

-Autopista Joaquín Balaguer (Santiago- Navarrete).

-Ampliación de la Autopista Duarte

-Segunda fase de la Avenida Gregorio Luperón,

También quiero destacar que ya se han iniciado los trabajos para la solución del punto crítico del km 9 de la autopista Duarte. En las próximas semanas iniciaremos los procesos para la conclusión de la carretera San José de Ocoa-Rancho Arriba, la Circunvalación Navarrete y la sustitución del Puente Flotante sobre el río Ozama prevista para el último trimestre del año.

Y antes de acabar el año se terminarán las siguientes infraestructuras.

· Reparación de la Autopista Duarte Tramo Navarrete-Bonao;

· Circunvalación De Azua;

· Circunvalación De Baní;

· Hato Mayor-Sabana De La Mar;

· Barahona-Enriquillo;

· Circunvalación De San Francisco;

· Elevado Andrés Boca Chica;

· Avenida Hípica;

· Avenida Ecológica (Desde Ecológica Hasta Avenida Juan Pablo II);

· Guayubín-Copey.

· Carretera Loma de Cabrera-Manuel Bueno-La Lana;

· Construcción carretera Martín García- sabaneta;

· Reconstrucción carretera Hacienda estrella-el cacique;

· Reconstrucción del camino el matey-las yayas.

En materia de infraestructura marítima, cabe destacar que en este 2022 se terminará el Muelle Pesquero de Boca Chica, así como readecuación, construcción e inauguración de otros muelles pesqueros en Luperón, Puerto Plata; Palenque, San Cristóbal; Salinas, Baní; Sánchez, Samaná; y Boca de Yuma, La Altagracia.

Además, aparte de estas grandes obras, es necesario destacar el amplio programa que estamos desarrollando en todos los barrios para cambiar su aspecto e incidir en una mejora de la Convivencia y vida comunal. Por ello, hemos alcanzado la cifra récord en reparación y habilitación de instalaciones deportivas. 456 para el año pasado, lo que representa un incremento del 52%.

Además, tenemos más de 16 proyectos nuevos en ejecución, con una inversión de más de 160 millones de pesos.

Por último, me gustaría referirme a un compromiso adquirido hoy hace justo un año, y que ya está cumplido: La eliminación del Peaje Sombra.

La Solución al contrato del Peaje Sombra de la autopista del nordeste permite un ahorro de unos 1,500 millones de dólares a los dominicanos, además de la incorporación de los peajes de la autovía del nordeste al sistema de peajes de RD Vial.

En adición a este importante ahorro para las finanzas públicas hemos reducido las tarifas de peaje en los diferentes tramos de la vía, para beneficio de los usuarios, en aproximadamente un 20%. Esto es ahorro para los bolsillos de los dominicanos.

Este acuerdo que alcanzamos con mucho trabajo y persistencia es una muestra más del compromiso de este gobierno con la palabra dada.

Señoras y señores,

Nuestro gobierno está trabajando también en un ambicioso plan de modernización de la movilidad en diferentes ámbitos, encaminado a consolidar un modelo de desarrollo sostenible, con un fuerte énfasis en los aspectos relacionados con el cambio climático y brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

Para mejorar el transito urbano agudizado por cada vez más vehículos en las calles tenemos que apostar por un transporte colectivo de calidad.

Ya están funcionando los corredores de transporte público en la Núñez de Cáceres y Winston Churchill, continuaremos en los próximos días con el de la Avenida Charles de Gaulle. Se planifican corredores en las principales avenidas del Gran Santo Domingo y Santiago. así como por potenciar otros medios como el metro o teleférico, como maneras rápidas y sostenibles de moverse por las ciudades.

De los dos proyectos de teleféricos en construcción, el de Los Alcarrizos terminará a finales de este año y el de Santiago a finales del próximo año 2023.

La línea 1 del metro está en proceso de construcción y expansión para duplicar su capacidad de transporte de pasajeros y estará lista para mediados del próximo año 2023. Hace unas semanas dimos el primer picazo para iniciar la construcción de la unión del KM 9 del Metro con Los Alcarrizos, llegando hasta la estación del teleférico que transformara el transporte colectivo del oeste de Santo Domingo.

Es un gran esfuerzo para mejorar el transporte colectivo y mejorar el tránsito.

Pero si hablamos de los grandes retos del futuro, no podemos obviar uno de los más grandes; la llamada transición ecológica. Nuestros modelos económicos tienen que transitar hacia economías menos más limpias.

La revolución que se está produciendo en todo el planeta es una revolución verde, a la que la República Dominicana está decidida sumarse.

Por eso, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hemos plantado 10 millones de árboles, para una cobertura forestal del 43% en toda la geografía nacional.

Para enfrentar el foco de contaminación que provocan los 240 vertederos a cielo abierto que tenemos en todo el territorio nacional, hemos puesto en ejecución la Ley sobre Gestión Integral y CoProcesamiento de Residuos Sólidos.

Pero ya les puedo decir, que mediante el programa Eco 5RD de la dirección de programas especiales de la presidencia, durante el año 2021 con una inversión de RD$ 570 millones de pesos, fueron intervenidos para la remediación y el control técnico, los vertederos a cielo abierto de San Cristóbal, Haina, Higüey, Punta Cana, Samaná, Las Terrenas, Nagua, Puerto Plata, La Vega y Sosua, que en conjunto reciben el 35% de los desechos sólidos que produce el país.

Cuando llegamos el gobierno la mitad de estos vertederos estaban contaminando el aire de su entorno.

Señoras y señores,

Nuestra apuesta por un mejor entorno pasa indudablemente por una apuesta clara por las energías renovables.

Por ello, en el año 2021 mi gobierno gestionó y firmó contratos para la instalación de proyectos de generación de electricidad a partir de energía solar por una cantidad de 530 MW adicionales, que es más del doble de los proyectos solares que se habían firmado en más de una década pasada. Esos nuevos parques fotovoltaicos se están construyendo en las regiones Sur, Cibao, Este y en el Gran Santo Domingo.

Y se siguen analizando otros proyectos de energía solar para seguir aumentando la capacidad de energía solar y otras renovables en el país.

Además, se ha avanzado en el estudio de la factibilidad de proyectos hidroeléctricos tales como: el Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, ubicado en la provincia de Santiago, Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, en la provincia de Elías Piña, así como el Proyecto Hidro-bombeo Camú, en la provincia de La Vega.

Sobre el sector eléctrico me place anunciarle al país, además, que desde el inicio de nuestro gobierno trabajamos alrededor de cinco ejes principales:

Primero, la ampliación y diversificación del parque de generación eléctrica, es decir, de la oferta de energía.

Segundo, la expansión y modernización del sistema de transmisión eléctrica del país.

Tercero, sanear la gestión y operación de las empresas distribuidoras, incluyendo la estabilidad del servicio, el incremento de la entrega de energía a la población y la mejora de sus infraestructuras operativas.

Cuarto, impulsar la producción de electricidad a partir de fuentes renovables como el sol, el viento, la biomasa y los residuos sólidos urbanos, así como promover la introducción de nuevas tecnologías y combustibles energéticos actualmente en rápido desarrollo y difusión en el mundo.

Y, quinto, reformar y fortalecer la gestión pública del sector, así como la mejora y actualización del marco legal y normativo que regula el mercado eléctrico nacional.

En septiembre pasado se produjo la demanda máxima de energía del año 2021 y la diferencia entre esa demanda y la oferta o capacidad máxima de generación realmente disponible fue de tan solo 62 MW. Es decir que, si por alguna razón una de las plantas del sistema hubiese salido de operación en ese mes, el apagón hubiera sido inmediato e insalvable.

En la mayoría de las naciones de América Latina los sistemas eléctricos funcionan con una holgura o reserva de generación, denominada por los expertos como reserva fría, equivalente como mínimo a entre el 10 y el 15% de la demanda máxima, es decir entre 200 MW y 300 MW, mientras que la reserva encontrada por este gobierno en el 2020, como ya dijimos, era tan solo 62 MW, es decir, no llegaba al 2%.

Conscientes de esa situación dispusimos el lanzamiento en marzo del 2021 de una licitación pública internacional para la construcción de una central eléctrica de 800 MW, dividida en dos plantas de 400 MW cada una, junto a una terminal de descarga, almacenamiento y distribución de gas natural para abastecer de combustible a las nuevas generadoras.

Esas instalaciones se levantarán en la Bahía de Manzanillo y tendrán gran impacto económico y energético en todo el país y en especial en la región norte. El proceso de licitación está en fase de evaluación de las ofertas y las construcciones comenzaran este año.

De igual manera, el pasado primero de diciembre se lanzó otra licitación internacional, con carácter de urgencia, para la instalación de hasta 400 MW basados en unidades generadoras de rápida instalación y ya disponibles en el mercado internacional. Estos 400 MW deberán entrar en operación este mismo año y es una previsión para cubrir la escalada de la demanda máxima que se producirá sin dudas en los meses calurosos del verano.

Recientemente, el día 6 de enero de este 2022, se lanzó otra licitación internacional de mediano plazo para otros 800 MW basados en plantas que serían instaladas en diferentes lugares del país.

En resumen, en un periodo de menos de cuatro años el país tendrá instalados 2,000 nuevos megavatios de potencia, sin que el Gobierno haya tenido que invertir o endeudarse con un solo peso, para la construcción de esas plantas.

Todos los costos y préstamos los asumirán las empresas y consorcios privados que resulten ganadores de las licitaciones, mientras que el Estado dominicano a través de las empresas distribuidoras les comprará la energía y potencia mediante contratos competitivos de largo plazo.

Eso nunca se había hecho en la República Dominicana.

Ningún gobierno anterior había diseñado y lanzado una estrategia de construcción de plantas eléctricas para dotar a nuestro sistema de capacidad suficiente para satisfacer la demanda, mantener gran reserva y sin invertir un peso del tesoro nacional.

Señores y señoras,

Y si debemos cuidar nuestro modelo energético más aun debemos hacerlo con el recurso más esencial y vital para la vida; el agua.

Así, puedo anunciar que se han realizado las intervenciones necesarias para mejorar la operatividad de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país.

Aquí dije hace un año que acometeríamos una de las transformaciones más grandes en este ámbito y gracias a las actuaciones de este gobierno, hemos alcanzado la cifra de 1,400,000 dominicanos más recibiendo el servicio de agua potable. Más de 290,000 ciudadanos están recibiendo alcantarillado sanitario, y hemos incrementado por tres, para el año 2022, la inversión histórica anual realizada en este sector.

Les puedo destacar que durante este año, hemos ampliado la red de distribución en más de 40 sistemas de alcantarillados sanitarios pertenecientes a distintas comunidades, logrando reestablecer la totalidad de 243 sistemas que se encontraban fuera de servicio total o parcialmente; estas acciones han contribuido a que hoy y como he destacado antes, se beneficie a más de 1,400,000 ciudadanos que no recibían estos servicios o los recibían de manera deficiente, con una inversión aproximada de 1,984 millones de pesos, contribuyendo así a mejorar su salud y calidad de vida.

Mediante la implementación del Plan Nacional de Rescate de las Infraestructuras del INAPA la institución puso en funcionamiento un total de 23 sistemas de acueductos y alcantarillados, localizados en las provincias de La Altagracia, Monte Cristi, Samaná, San Juan, Bahoruco, Barahona, Duarte, Hato Mayor, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Valverde, El Seibo, Independencia y Dajabón, los cuales beneficiarán a una población aproximada de 2,542,494 habitantes.

Entre estos sistemas se encuentran: Rehabilitación del Acueducto Múltiple de ASURO, Planta Potabilizadora Guanuma-Los Botados, Planta Potabilizadora y Depósito Regulador del Acueducto Partido-La Gorra, en la Provincia Dajabón, Sistema de Agua Potable de la Provincia Hato Mayor, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en las Provincias de La Altagracia, Barahona, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, Habilitación del Acueducto Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís.

En cuanto a las mejoras operativas, se ha logrado aumentar la producción de agua potable a una población aproximada de 4,750,000 habitantes, pertenecientes a las 24 provincias bajo la jurisdicción del INAPA, con un índice de potabilidad promedia anual de 75%.

El derecho al acceso a una red de agua de primer nivel es un compromiso irrenunciable de este gobierno. y vamos a seguir invirtiendo y trabajando hasta conseguirlo.

Pero, como dije al principio, todo esto que he destacado en el plano económico no tendría sentido si no fuera acompañado de un potente impulso a las políticas sociales.

Y si de oportunidades e igualdad hablamos, tengo que detenerme en la educación de nuestro país.

En este año hemos ejecutado exitosamente el Plan de Educación para Todos Preservando la Salud con el propósito de dar respuesta a la problemática educativa provocada por la pandemia para garantizar el derecho a una educación de calidad, sin poner en riesgo la salud de las personas.

Este plan permitió a partir de la estrategia “Aprendemos en Casa”, continuar con los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la modalidad a distancia, de la que se beneficiaron alrededor de 2.3 millones de estudiantes.

Y así, y una vez que la vacunación avanzaba apostamos por el retorno gradual a las aulas. Desde abril hasta mayo del 2021 más de 9,500 centros educativos públicos y privados abrieron sus puertas bajo esta modalidad en los 142 municipios, beneficiando a más de un millón de estudiantes.

A partir del 6 de abril se tomó la decisión de regresar a las aulas con la modalidad semipresencial, de manera gradual, progresiva, escalonada y voluntaria, bajo consentimiento de las familias.

Y el regreso a las aulas no será igual porque también ha sido superado el histórico abandono de la planta física escolar.

Mediante un eficaz y sostenido Programa de Mantenimiento Correctivo, han sido intervenidos más de cinco mil planteles escolares que hoy disponen de agua, energía eléctrica, servicio sanitario, pintura y ornato, generando un ambiente digno, agradable y seguro para los estudiantes y la comunidad educativa.

Además, hemos definido los 12 pilares del nuevo modelo educativo, que impulsarán la educación para vivir mejor, entre los que se encuentran, por ejemplo, la inclusión y equidad, la innovación, la ciudadanía, la calidad y empleabilidad, la autonomía, participación y Flexibilidad.

Esto supone la mayor revolución que ha vivido nuestro sistema educativo en décadas. No solo vamos a formar excepcionales profesionales, sino también ciudadanos ejemplares, críticos, con capacidad innovadora y conciencia social.

Además, justo en este mes, hemos dado inicio al programa de Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional, para convertir 79 liceos de Modalidad Académica en politécnicos, con el objetivo principal de mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación técnico profesional, a fin de desarrollar habilidades de empleabilidad en los jóvenes.

Las cátedras ciudadanas que anunciamos el año pasado ya son una realidad. Han sido diseñadas, grabadas e insertadas en la jornada escolar extendida 55 cátedras mediante las cuales estamos cultivando valores desde la educación, para alcanzar el propósito de graduar verdaderos ciudadanos.

Un sector fundamental de la educación para lograr el verdadero desarrollo económico del país es la técnica.

Encontramos 7 centros de formación de Infotep en todo el país y para el próximo abril tendremos 6 más para un total de 13. Los nuevos están ubicados en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Este, Josefa Brea del DN, El Valle en Hato Mayor, Parque Itabo en Haina y Centro Verón en Punta Cana.

Además, tres en construcción San Pedro de Macorís y Bonao para el tercer trimestre de este año y en el Puerto Occidental de Haina para el primer trimestre del próximo año.

En esta gestión de gobierno el INFOTEP graduó unos 151,000 técnicos en el año 2021. Esto es mucho más que los 40,000 graduados en el 2019.

El futuro demanda técnicos, y en eso estamos volcados.

Igual hemos apoyado el Instituto Tecnológico de Las Américas ITLA. En el último año hemos duplicado la cantidad de instalaciones añadiendo nuevos centros en San Pedro de Macorís y en Santo Domingo Este. Y para el cuarto trimestre de este año vamos a abrir en Bonao, Moca y expandir Santiago. Esto es invertir en educación corta, mediana pero efectiva en materia de tecnología que es la demanda que tiene el país y el mundo. Impulsando este tipo de educación generamos más empleos localmente y a la vez conectamos con oportunidades en el exterior aprovechando que desde sus casas nuestros jóvenes puedan trabajar para empresas extranjeras.

En el plano de la educación superior debo destacar el apoyo del gobierno a la UASD. Puedo decir, que en una coordinación sin precedentes entre el Gobierno y las autoridades de la UASD estamos realizando el mayor proyecto de expansión en su historia:

- Abrimos el nuevo subcentro de Dajabón y en las últimas semanas entregamos los fondos para abrir el subcentro de Comendador, Elías Pina.

- Están en construcción los centros UASD en Hato Mayor y La Vega. Además, les entregamos 332 millones de pesos al Centro UASD en San Cristóbal para una expansión mayor de sus instalaciones.

- Se están licitando para empezar construcción en el segundo trimestre de este año los Centros UASD en Bani y Azua. Así como los Subcentros en Cotuí, Santiago Rodriguez y Neiba.

Al mismo tiempo tanto el pasado año 2021 como en este 2022 le hemos entregado aportes extraordinarios para su presupuesto y mejoría de vida de la comunidad universitaria.

Nunca antes la UASD tenía un plan tan ambicioso de expansión para beneficios de nuestros jóvenes que no tendrán que desplazarse para estudiar desde sus provincias.

Y si hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que hablar de becas universitarias. En el curso 2020-2021 se entregaron 10,217. Más del doble que en el de 2018-2019.

Además, hemos cambiado el sistema de acceso. Ahora es un comité evaluador el que las asigna con los principios de mérito y capacidad, desterrando así la arbitrariedad y el amiguismo.

Sabemos que no hay revolución posible sin contar con nuestro capital humano, y eso es; educación, educación y educación. En eso insistimos y en eso trabajaremos siempre.

Asambleístas,

Otro de los derechos que estamos impulsando sin descanso es la vivienda.

Todo dominicano tiene derecho a un hogar y a que su gobierno le ayude a conseguirlo. No es solo que lo ponga en la constitución, sino que es un principio que mueve siempre la acción de este gobierno.

Por ello, en este período hay 10,031 viviendas en etapa de ejecución. Para que tengan una idea, el promedio de construcción anual de viviendas públicas han sido 1,680 en los últimos 8 años.

A través del programa de mejoramiento “Dominicana Se Reconstruye” que se está ejecutando a nivel nacional, y a la Unidad de Acción Rápida, fueron reparadas 11,899 viviendas, beneficiando a 37,720 personas con una inversión de casi mil ochocientos millones de pesos.

De manera general, el total de viviendas intervenidas dentro de los programas de mejoramiento de viviendas y cambio de piso de tierra por piso de cemento en el período señalado fue de 23,215. La mayoría de estas en el sur del país.

Estamos trabajando sin descanso para que cada dominicano y dominicana pueda tener un hogar digno y propio.

Y en este punto quiero mencionar y poner en valor uno de los proyectos más importantes y que más impactan en la vida de la gente. Me estoy refiriendo al programa de titulación del Estado.

En la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, solo durante el año 2021, se entregaron un total de 15,298 certificados de títulos, beneficiando a más de 61 mil personas, en 23 provincias del país. Para que se hagan una idea de estas cifras el promedio anual de entregas de títulos del periodo 2012 al 2020 fue de 5,148. Es decir, durante el periodo 2021 triplicamos el promedio anual.

En este año y medio de gestión se han entregado y tramitado un total de 25,172 certificados de títulos a nombre de beneficiarios finales lo que se traduce en un impacto real para más de 125 mil personas.

Estos son hechos, realidades medibles y que impactan positivamente a la vida de la gente.

Tenemos el objetivo de llegar a más de 300,000 títulos entregados en este mandato. Lo que supondrá la política más importante desarrollada por un gobierno para la eliminación de la informalidad y para garantizar seguridad a miles de dominicanos y dominicanas.

Tener un título es tener una propiedad, tener acceso a crédito, a la posibilidad de crecer, de tener tranquilidad y certidumbre, y la mejor forma de reducir la pobreza.

Asambleístas, Pueblo dominicano,

En este punto quiero dirigirme a las nuevas generaciones de hombres y mujeres que hoy se forjan para el presente y el futuro que nos espera como nación: a los jóvenes dominicanos. A quienes quiero agradecer su gran capacidad para la lucha, la perseverancia y la búsqueda de la transformación constante.

Una buena parte de las acciones de este gobierno están dirigidas a crear oportunidades para la juventud. Cuando promovemos empleos, abrimos nuevos centros universitarios y técnicos, ampliamos los programas de becas, el apoyo a los emprendedores a través de las MiPymes, cuando abrimos politécnicos y facilitamos transporte entre otras acciones del gobierno, lo hacemos pensando en ustedes.

Además de lo realizado, hoy quiero anunciarles que el Ministerio de la Juventud pondrá en marcha este año, por primera vez en el país, un centro de investigación y formación especializada para fomentar e incentivar el emprendimiento y la inserción laboral juvenil, con novedosos programas de capacitación y acompañamiento para los jóvenes emprendedores, que serán coordinados conjuntamente con diversas instituciones del Estado.

A las mujeres de nuestro país, les reitero que no están solas. Este gobierno tiene un compromiso con todas ustedes y con la protección y el reconocimiento de sus derechos y trabaja para garantizar su acceso a todos los espacios en igualdad de condiciones.

Mujeres dominicanas, la lucha contra la violencia de género es uno de nuestros objetivos más importantes. Estamos combatiendo la lacra que suponen los abusos a las mujeres, el matrimonio infantil, los embarazos a temprana edad, la trata de personas y los feminicidios.

Desde el Ministerio de la Mujer y las entidades que integran el Gabinete Mujeres, Adolescentes y Niñas se han brindado más de 180,000 servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, a través de asistencias legales, psicológicas y de refugios. Esto es un 51% de incremento en relación al 2019.

Hemos ampliado los servicios legales y psicológicos que ahora cuentan con 110 abogadas y abogados, que en todo el territorio nacional ofrecen asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación de violencia.

En mi discurso del año pasado, anuncié que íbamos a crear 12 nuevas Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia. Como cumplimos lo que prometemos, les informo que las 12 están ya funcionando a toda capacidad. Es decir, de solo 3 casas de acogida existentes en agosto del 2020 en solo año y medio la hemos multiplicado por 4 llevándolas a 15.

Además, adquirimos y estamos habilitando un centro nacional altamente especializado para refugio y atención a mujeres en situación de violencia que por la complejidad de su caso requieran de servicios especiales. Este será el primer centro de esta naturaleza en América Latina y El Caribe y tendrá capacidad para atender a 200 mujeres, con sus hijas e hijos.

De los préstamos de Promipyme se han redirigido para que el 68% sea a mujeres cuando antes rondaba alrededor de un 45%.

Pero también la cartera de Promipyme aumentó en más de un 50% en relación al 2019 incrementando los préstamos a nuestros micro y pequeños empresarios.

En cuanto a nuestra lucha contra la pobreza, entre otras iniciativas del gobierno es importante destacar el programa “SUPÉRATE”, que se ha convertido en un efectivo instrumento no solo para la ayuda económica directa sino también para la creación de capacidades de los beneficiarios para facilitar la incorporación al mercado de trabajo y poder así mejorar sus condiciones socioeconómicas.

También quiero destacar el cumplimiento de la promesa del Gobierno de duplicar el monto del subsidio para alimentos del programa Supérate, que ha pasado de RD$825 pesos a RD$1,650, incluyendo a su vez 500,000 nuevas familias, para un total de 1,350,000 hogares. Esta cifra, con las medidas antes anunciadas, alcanzará a 1,650,000 familias.

Es nuestro deber como gobierno proteger a los más vulnerables en cualquier condición y aún más en las difíciles circunstancias actuales.

Pero señoras y señores,

Si de una transformación profunda y perdurable hablamos, tengo que referirme a nuestro programa de reformas.

Las que anuncié ya están en el CES, donde se están discutiendo, prestando atención a todas las voces que quieran aportar y ser parte de la solución.

Quiero reiterar al país y especialmente al liderazgo político, que ninguna de las reformas propuestas persigue ningún interés personal ni tienen intenciones ocultas. Es el convencimiento de que esas reformas son fundamentales para la institucionalidad y el desarrollo social y económico de la nación lo que nos ha llevado a anunciarlas. Para este objetivo patriótico estoy dispuesto a hacer los sacrificios personales que sean necesarios.

Hemos avanzado, pero soy un firme convencido de que, si vamos juntos y con visión de país, llegaremos más lejos.

Reformas, como la de la policía ya están dando sus frutos. Esta contempla para este año 2022 otro aumento salarial a los agentes que se suma al realizado en el 2021, además de los beneficios del seguro médico máximo de Senasa, transporte gratis en Metro, teleférico y Omsa, y un programa de becas para los agentes y sus hijos, entre otros beneficios ya otorgados por este gobierno para mejorar sus condiciones de vida.

Hemos creado la Comisión Ejecutiva, y el comisionado para la implementación de los planes y proyectos para la transformación de la Policía nacional, designando a José Vila del Castillo como Comisionado Ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional.

De la misma manera, ya hemos creado el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, para recibir aportes del sector privado en procura de ejecutar planes y proyecto para la reforma.

En el marco legal para la implementación de la reforma, hemos aprobado ya 8 nuevos reglamentos.

Además, estamos mejorando la gestión operativa del cuerpo, mejorando sus infraestructuras y mejorando el servicio a la comunidad.

Con el fin de mejorar el acceso a la justicia y los servicios que la policía brinda a la ciudadanía puedo anunciar que próximamente:

Se procederá al lanzamiento de la plataforma de denuncias virtuales, para presentar denuncias desde cualquier parte del país, sin necesidad de ir a un destacamento policial.

Dentro de poco los ciudadanos podrán adquirir vía internet desde cualquier parte del país la certificación del plan piloto para los traspasos de vehículos.

Y, por último, quiero incidir en la apuesta que estamos haciendo en formación continua y reglada para que nuestra policía cuente con las mejores herramientas y actúe bajo los parámetros de profesionalidad y experiencia.

Una mejor gestión policial, gracias a la estrategia integral de seguridad ciudadana “Mi País Seguro”, ha llevado a que, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, la criminalidad se haya reducido en un 52% y los asaltos en un 72.7%,

Este programa se ha implementado también en los sectores Cristo Rey, La Puya de Arroyo Hondo, La Zurza y La Fe, del Distrito Nacional, Santiago, Barahona, Oviedo, en Pedernales, y La Romana.

Otro punto a destacar en esta importante Estrategia Integral son el registro de motocicletas, que ya supera las 400 mil y la recuperación de Armas de fuego.

Fruto de todo este trabajo, la más reciente encuesta de la firma Barómetro de las Américas reveló que la percepción de inseguridad en República Dominicana pasó de 63% en 2019 a 48% en 2021.

Asambleístas,

Si hablamos de un país mejor, con más seguridad, libertad y oportunidades, tenemos que hablar de justicia.

La independencia judicial es el cambio más trascendente acometido por nuestro gobierno en este año y medio.

Ya nadie se va a atrever a revertir el modelo de un ministerio publico independiente. Esta es una conquista colectiva. No hay ya República de la impunidad. No hay país para corruptos.

Pero no hemos querido quedarnos ahí. Hemos impulsado una transformación en todas las instituciones del Estado. Así hemos promovido y aprobado nombramientos de personas respetables, autónomas e independientes en organismos tan importantes como el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, o el Defensor del Pueblo.

Señores y señoras,

Creemos que la mejor manera de luchar contra la corrupción es evitar que se produzca. Donde todo es escrutado y está a vista de todos, es más difícil que alguien tenga la tentación de hacer algo ilícito.

Por eso, en materia de transparencia y control, por medio de la Contraloría General de la Republica, hemos implementado auditorias, al ejercicio de esta gestión en las más importantes instituciones públicas y seguiremos ampliando hasta llegar a todos los rincones del gobierno.

Los resultados de las auditorías realizadas a la presente gestión serán entregadas a la Cámara de Cuentas o al ministerio publico según corresponda.

Hemos creado, además, la unidad Antifraude, que tiene como finalidad la realización de investigaciones especiales en las instituciones y a los servidores públicos que sean objeto de señalamientos de actos de corrupción.

Además, debo destacar que hemos reforzado los mecanismos internos de control y mejorado los procedimientos. De nada vale auditar si no modificamos antes los procedimientos que están mal diseñados. Cambiamos, transparentamos y rendimos cuentas. Así se actúa ahora.

Es necesario señalar que la Contraloría General de la Republica tenía décadas sin utilizar la auditoria como método de fiscalización según dispone la constitución.

Pero no queremos quedarnos ahí, por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano.

En consecuencia, solicito a los honorables legisladores que se sumen a este propósito.

También estaremos depositando en el día de mañana, lunes, tal como lo habíamos prometido, los proyectos de ley de regulación de los Fidecomisos Públicos, el de la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas y el de modificación de la ley de hidrocarburos.

Asambleístas,

Esta nueva República Dominicana que estamos construyendo también tiene su reflejo en nuestra política exterior, a través de la cual estamos reorientando nuestras relaciones con el resto del mundo, con el objetivo de alcanzar acuerdos beneficiosos para nuestro país y fortalecer nuestra presencia e influencia en los grandes escenarios mundiales.

Un ejemplo de esto es el éxito de la Alianza para el Desarrollo en Democracia suscrita con los mandatarios de Costa Rica y Panamá, con quienes firmamos nuestra primera acción conjunta, emitiendo un comunicado en la 76 Asamblea de las Naciones Unidas, a los fines de estructurar soluciones integrales y sostenibles para la franja del Caribe y Centroamérica, ampliar las capacidades de comercialización y posicionamiento en los mecanismos internacionales, defender los derechos humanos y la promoción de la cultura democrática.

Otro hito importante de esta gestión de gobierno es el giro que hemos dado a la relación con la diáspora dominicana, a la que hemos dedicado una especial atención por todo lo que representan para el país, y en reconocimiento a sus grandes aportes a la economía nacional a través de sus remesas que llegan puntualmente a sus familias, especialmente en un momento de crisis como el que acabamos de atravesar, durante el que se convirtieron en uno de nuestros pilares fundamentales.

Por eso, en mi último viaje a Nueva York realicé, por primera vez, un Consejo de ministros en el que asumí medidas concretas a favor de la comunidad dominicana en el exterior que se han convertido para mi gobierno en un compromiso con quienes viven fuera de nuestro país. Una comisión está encargada de darle cumplimiento a estas decisiones.

A ellos hemos dedicado todo un capítulo de políticas públicas tendentes a mejorar sus condiciones de vida y la protección y atención que reciben de su gobierno, a través del relanzamiento del Instituto de dominicanos y dominicanas en el Exterior (INDEX).

No importa el lugar del mundo en donde se encuentre un dominicano, NY, Madrid o Miami, su Gobierno siempre estará a su lado.

Señoras y señores,

En relación a la situación del vecino país de Haití, he declarado en más de una ocasión que la República Dominicana no puede hacerse cargo, y no lo hará, de lo que pasa al otro lado de nuestra frontera.

Nuestra preocupación por el continuo deterioro de la institucionalidad, la situación de permanente inseguridad y el absoluto descalabro socioeconómico de Haití es cada vez más creciente. Y ante eso ya me pronuncié en los escenarios internacionales donde corresponde dilucidar tan terrible situación para buscar una solución conjunta por parte de la comunidad internacional.

Como medidas para asegurar la protección de nuestra frontera pusimos en marcha un plan de acción de blindaje fronterizo con el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT) que se encuentran desplegados en esa zona, donde realizan operaciones de patrullajes de vigilancia y seguridad, para abordar y afrontar los riesgos y amenazas en la zona fronteriza terrestre, logrando contrarrestar los actos delictivos en el territorio nacional.

Y como ya anuncié, el pasado día 20, comenzamos a construir la verja fronteriza para tener un mayor control de los flujos migratorios y atajar allí mismo el contrabando, el tráfico de personas y las posibles incursiones de bandas organizadas que puedan tener la intención de desestabilizar la paz y la seguridad y malograr la buena vecindad entre ambas partes de la isla.

Garantizar la seguridad de nuestro país es fundamental para este gobierno. Y lo estamos haciendo. Y es por ello por lo que hemos dispuesto todas las medidas para salvaguardar nuestras fronteras, la soberanía nacional y garantizar la paz.

Y en este punto me quiero detener para informar del proceso de dignificación y atención a nuestras fuerzas armadas.

Desde 2004 no se proveía a nuestras tropas de material de avituallamiento, pero hoy ya poseen nuevos uniformes completos y 397 nuevos vehículos con los que eficientizar su importante trabajo. Además, estamos ejecutando un proceso de mejoras en todas sus instalaciones físicas como nunca antes un gobierno había hecho.

Durante este año y mediante un proceso de depuración del Ministerio de Defensa se han podido detectar 7.000 nóminas de personas que no cumplían correctamente su función, lo que ha permitido incorporar a 6.500 efectivos que resultan plenamente operativos.

La dignidad de nuestros servidores públicos es la dignidad de todo el pueblo dominicano y no podemos volver a descuidarla.

Asambleístas, pueblo dominicano.

Estos han sido algunos de los hitos y resultados de la actividad del gobierno en el año 2021. Los hechos están ahí, son palpables en cada rincón del país, en cada comunidad, con cada acción. Los dominicanos y dominicanas lo pueden confirmar y dar testimonio de que el cambio y las transformaciones están llegando a todos sin distinción.

Estamos conscientes de que a todos nos gustaría ir más rápido en la solución de los problemas.

Pero debemos ser realistas, en este tiempo hemos sufrido una pandemia, una crisis económica y ahora una crisis geopolítica que pone en jaque a todo el mundo, junto con décadas de abandono y mal uso de los recursos que acumularon una deuda social y falta de infraestructura en todo el territorio nacional que requerirá tiempo poder resolver.

Con frecuencia me pregunto, cuando veo el camino andado y todo lo logrado a pesar de tantas dificultades, ¿Cuánto más lejos hubiéramos llegado sin pandemia y con unas condiciones internacionales más favorables?

Asambleístas,

Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión.

Ser presidente es cumplir con las aspiraciones y expectativas del pueblo que me ha elegido. Oír a ese pueblo, respetarlo y acompañarlo hacia el mejor destino posible.

No creo que alguien pueda hacer un buen gobierno sin escuchar y sin valorar lo que piensa su pueblo, aun cuando estemos seguros de haber tomado las decisiones correctas.

En ocasiones me dicen que muchas de las críticas y opiniones que fluyen en los medios de comunicación son interesadas y que obedecen a estrategias de algunos opositores para tratar de restar méritos a nuestras ejecutorias, y que, por tanto, no debemos prestarles atención.

No pienso de esa manera, escucho y respeto todas las opiniones, porque no soy presidente de una parte, sino de todos los dominicanos y dominicanas, incluyendo a los que nos adversan políticamente.

No creo que la fortaleza de un gobierno o de un presidente radique en imponer sus criterios al margen de lo que piensa parte del pueblo que lo escogió.

Sabemos que la democracia es por naturaleza imperfecta y vulnerable, ya que somos hombres y mujeres imperfectos quienes la construimos.

Sin embargo, es obligación de cualquier gobernante ejercer el poder sabiendo siempre que esta posición, que hoy gracias a la voluntad del pueblo ostentamos, no será perpetua y tiene fecha de expiración.

No elegimos los tiempos, y tampoco las circunstancias, pero sí podemos escoger la conducta por la que seremos evaluados cuando descendamos las escalinatas del palacio nacional.

Para alcanzar los logros que beneficien a los ciudadanos existe un requisito imprescindible: la confianza. Sin esta, un país camina a la deriva, sin Norte, sobrevive en el día a día con una venda en los ojos.

Sin embargo, la confianza de los ciudadanos no se obtiene de un día para otro, no cae del cielo. Se construye con paciencia, con programas de gobierno metódicos, superando dificultades, e invitando a que todos los sectores que quieren lo mejor para su país se unan a una causa que solo procura el beneficio de todos y todas.

Sé que es una tarea lenta, que requiere tiempo y una buena dosis de pedagogía, pero sin la actitud ejemplarizante, cualquier intento caerá en el vacío y fracasará.

Emprendamos este camino entre todos. No tengamos miedo a la acción reformadora.

No hay nada que los dominicanos no podamos lograr cuando nos unimos por una causa y nos escuchamos unos a otros.

Somos una nación bicentenaria, llena de orgullo, historia y, sobre todo; futuro.

Les aseguro que las dificultades actuales son pasajeras y las venceremos como las hemos vencido en el pasado.

Tenemos todas las razones para confiar en un Futuro que estamos construyendo juntos. Un futuro que será mejor para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, desarrollo y modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para esta generación y para las próximas que vendrán

Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes

Con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza, los mejores tiempos de la Republica Dominicana están por venir.

Que Dios bendiga siempre a nuestro pueblo.