Poder Ejecutivo no ha presentado propuesta de reforma al sector salud en la mesa del CES

Son tres los encuentros que se han realizado en la mesa temática de salud y hasta el momento no se ha presentado la propuesta base del Gobierno, lo cual ha generado debates entre los miembros del espacio.

De acuerdo a la metodología de las mesas temáticas que Coordina el Consejo Económico y Social (CES), en el Diálogo por las Reformas cada mesa debe tener un proyecto base de discusión el cual debe ser presentado por el Gobierno, pero no será hasta la próxima reunión, que se efectuará el 7 de abril, que los miembros de este espacio conozcan lo que plantea el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de salud en el país.

La propuesta institucional que hasta el momento se ha presentado en la mesa es un documento del Ministerio de Salud Pública que presenta un recuento histórico del sistema de salud dominicano, antecedentes de la reforma y otros aspectos técnicos y metodológicos.

Así como se los avances en materia de salud que se han realizado en el marco del decreto 284-21, que declara de alto interés la reformación del sector salud, el mismo contiene los retos del sector salud, dimensiones de abordaje, principales desafíos y los desafíos transversales.

Y también trata de la rectoría, producción de servicios y las investigaciones que llevan a cabo desde el ministerio de Salud.

El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas

Falta de propuestas

Sobre este particular, el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien es el representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la mesa del diálogo de salud, señaló que hasta el momento no se ha presentado una propuesta completa del Gobierno y lo único que se ha mostrado son unas reformas que ya han puesto en función, lo cual a su parecer no debe presentarse en el diálogo.

“La propuesta del Gobierno la hemos estado exigiendo desde el primer día, que presenten los borradores de propuestas sobre los cuales vamos a trabajar y opinar, pero no hemos recibido absolutamente nada”, dijo Cárdenas.

El exministro de Salud indicó que las autoridades del Gobierno no pueden estar llevando hechos consumados ya aprobados por ellos a una mesa de diálogo, acción que ya les ha manifestado a los miembros de ese espacio.

Sobre el retraso de presentación de las propuestas, indicó que se tiene programado presentar un resumen del trabajo realizado para dentro de dos meses, pero si a la tercera reunión no se ha presentado nada, es un indicativo de que hay un “esfuerzo de distracción en buena medida”, ya que no se ha llevado un proyecto sustantivo de la reforma que se le quiere hacer al sector salud.

Manifestó que hay una vocación de “propaganda política en la mesa” debido a que todos los representantes del Gobierno tratan de hacer parecer que el sistema nacional de salud es “un niño recién nacido que ellos han parido” y que no tiene antecedentes de nada y que todo es “malo y dañino”.

“Ellos están hablando de cambios y ganancias que ellos ya encontraron ahí y no han hecho más nada, lo único que pueden señalar y que no entiendo porque van allí a hablar, es del éxito de la vacunación”, sostuvo el dirigente político.

Explicó que los partidos no han presentado propuestas ya que las mismas deben partir del borrador que presente el Gobierno, pero al no hacerlo, no se han sugerido observaciones y aportes en ese sentido.

El dirigente peledeísta sostuvo que no se ha presentado ningún proyecto de reforma y que lo que ha habido son “tres discursos” y el pacto por la salud que propone la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa).

Lo que se explica desde el Gobierno

José Ramón Holguín, viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental, quien estuvo presente en la reunión, explicó el interés que tiene el Gobierno en que se definan las políticas públicas, se invierta en el área de salud y la formación de los médicos.

Propuesta de Adesa

Adalberto Grullón es el representante en la mesa de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), y presentó un pacto por la salud a los miembros del espacio que constó de 10 puntos que fueron respaldados por los representantes de los diversos sectores.

Grullón destacó como parte de su propuesta que se debe promover un reordenamiento o reforma legal del Sistema Nacional de Salud y de Seguridad Social que le devuelva al Estado su capacidad rectora.

De igual forma que se garantice una cobertura universal del Seguro Familiar de Salud y que se reduzca o elimine al mínimo el copago de obligar a los seguros a cubrir el costo total de los medicamentos y de los procedimientos médicos y eliminar las medidas discriminatorias en detrimento de los afiliados al régimen subsidiado.

La propuesta de Adesa señala también que se debe promover de manera consensuada y en constancia un plan quincenal de salud que tenga como objetivo el uso racional de los recursos humanos, económicos y materiales del sistema.

