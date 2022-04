Congresistas y la Finjus afirman fue legítimo el procedimiento para aprobar proyecto tasa cero aranceles

Congresistas de diferentes partidos políticos aseguraron que fue legítimo el procedimiento legislativo usado por la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley que gravaría con tasa cero de aranceles a 67 productos de la canasta básica familiar al considerar que con la abstención del voto de los partidos de oposición se logró la mayoría calificada requerida.

Así lo entienden el senador reformista Ramón Rogelio Genao, el expresidente de la Cámara de Diputados y vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado y el diputado de Alianza País, José Horario Rodríguez.

Comparte el mismo criterio de que su aprobación fue legítima el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.

Pese a que congresistas entrevistados por Diario Libre insisten en que se trata de una ley orgánica y que gracias a la abstención se logró aprobar con una mayoría calificada, es decir, de las 2/3 partes de los presentes, Castaños Guzmán afirma, que, aunque fue conforme a la Constitución el proceso de votación, según el dictamen previo del Tribunal Constitucional, el TC/0359/14, no se trata de una ley orgánica.

El senador reformista Ramón Rogelio Genao puso en duda si esa acción de abstenerse de votar fue “inocente” o parte de "artimañas políticas", pues para él “resulta elemental, mi querido Watson”, en alusión al detective más famoso de la literatura universal, Sherlock Holmes, que los legisladores tienen experiencia necesaria para saber que se trata de una ley orgánica.

Cuestionó que una cantidad considerable de diputados, miembros de las bancadas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP), del Revolucionario Dominicano (PRD) y de Alianza País (AlPaís), argumenten que desconocían si se trataba de una ley orgánica o no, pero como se trata de un Código Arancelario, “eso lo sabe todo el mundo, que es orgánico”.

Insistió: “Yo no presumiría esos niveles de ignorancia. Están jugando a la política. A oponerse por oponerse, sin oponerse, en términos prácticos”.

También, aseguró que el requisito constitucional de votar por mayoría calificada, o las dos terceras partes de los votos, se cuenta sobre la base de los votos emitidos y que cuando se trata de una votación electrónica, si ese derecho no se ejerce, el legislador se considera ausente, aunque esté presente físicamente.

El senador reformista por La Vega aseveró que como se trata de una medida que va a impactar positivamente en el costo de la vida, por esa razón es que los partidos de oposición rechazan el proyecto "por las implicaciones políticas que una medida como esa generaría en la población".

En ese sentido, Genao aseguró que la pieza fue aprobada correctamente con la mayoría calificada requerida.

Con sus declaraciones, coincide con Rubén Maldonado, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, quien afirmó que en otros parlamentos, la abstención es una forma de votar pero que en la República Dominicana no, por lo cual no se contabiliza.

No obstante, desde el punto de vista político aseguró que la Fuerza del Pueblo rechaza el proyecto de ley que establecería tasa cero de aranceles durante seis meses, por considerar que destruiría el aparato productivo nacional.

Recalcó que la Fuerza del pueblo y los demás partidos de oposición que se oponen a ese proyecto de ley votaran en contra para “militantemente impedir que pueda pasar". Expresaremos nuestro voto contundente para impedir que ese proyecto pueda pasar”, subrayó.

Cree que el mismo rechazo a la pieza en una segunda discusión lo mostraran las demás bancadas de oposición que han cuestionado su aprobación como el PLD, el PRD y AlPaís.

Atribuyó las confusiones sobre el mecanismo de votación a que hay muchos legisladores nuevos y a que no se edificó el pleno de la Cámara Baja sobre el tipo de votación que se estaba haciendo, lo que, a su entender, se estila para que el diputado tenga conciencia sobre qué puede significar su decisión al momento de las votaciones.

Maldonado, que no estuvo presente durante las votaciones, recordó que varios diputados solicitaron la palabra para pedir que se aclarara si se trataba de una ley orgánica o no.

Sin embargo, reconoció que es una prerrogativa de Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, otorgar o no el uso de la palabra a los diputados.

Lo que dice Pacheco

Las declaraciones de los diputados de oposición secundan las ofrecidas por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, en el sentido de que la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que establecería tasa cero de aranceles se realizó en consonancia con la Constitución y el reglamento interno.

El líder de esa ala congresual destacó que los votos favorables de 99 diputados, de los 190 que conforman la matrícula en la Cámara Baja, constituyen más de la mitad de los votos, lo que permitió su sanción.

“Lamentablemente ellos aportaron a que nosotros lo aprobáramos, porque no debieron abandonar, debieron quedarse y votar, entonces tiene mayoría absoluta porque votamos 99 y la mitad de la Cámara son 95”, insistió Pacheco.

Durante la sesión ordinaria, cuando fue aprobada la iniciativa, Pacheco afirmó: "Noventa y nueve síes y cero votos no, por lo tanto, la votación fue cien por ciento positiva de los votos".

Añadió: “Para los que tienen argumentaciones les digo, que sea orgánica o no, lo diga el informe o no, que lo discutimos en el día de ayer, bastante amplio, en 19 turnos que se tomaron. Entonces, en todos los casos, esa ley, aprobada ya, en primera lectura, adquirió la cantidad de votos necesarios, más que suficientes, para que sea ley ordinaria, o sea, ley orgánica, sea aprobada”.

Al respecto, Rubén Maldonado, admitió la validez de las declaraciones de Pacheco: “Es verdad. Tiene razón. Tiene mayoría absoluta. La consiguieron y también tienen las dos terceras partes completada en esa parte. Pero vuelvo y te repito, hay una razón por la que eso sucedió porque no fue edificada la sala”.

¿Conducta autoritaria y antidemocrática?

El diputado José Horario Rodríguez (AlPaís), uno de los que pidió la palabra durante la sesión ordinaria en la que se sancionó la pieza, admitió también que el proyecto de ley fue sancionado con mayoría calificada y atribuyó ese resultado a que el tipo de votación que se requería no fue esclarecido.

“Si nosotros hubiéramos votado que no, podíamos bloquear el proyecto, pero para eso teníamos que tener la claridad de que era ley orgánica, de que era mayoría calificada que se requería. Las pantallas de votación decían que era mayoría simple”, reflexionó.

Consideró que lo que sucedió el pasado jueves durante la sesión en la que fue aprobado el proyecto de ley que establecería tasa cero de aranceles a 67 productos de la canasta familiar fue un irrespeto a los derechos de los diputados que exigían fuera aclarado el tratamiento que debía dársele a esa ley.

“Eso resulta inaceptable. Un Congreso Nacional no se puede manejar de esa manera. Cuando haya que aclarar cualquier tema se detiene y se aclara y ayer lo que se hizo fue avasallar, a contrapelo de las exigencias. Que cuatro bloques que representan más de 80 diputados estábamos exigiendo que había una contradicción”, analizó.

Afirmó que los diputados del partido oficial se aprovecharon de esa confusión que se generó para poder pasar la ley.

“Ah, claro. No, no tienen la palabra. Nadie puede hablar si se quieren quejar, quéjense en los tribunales. No es así como debe funcionar un pleno de un parlamento en ningún lugar del mundo. Esa es una conducta autoritaria y antidemocrática y nosotros la condenamos”, enfatizó.

Rodríguez lamentó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se postulaba en las pasadas elecciones como un defensor de la institucionalidad y ahora esté ejerciendo el poder de forma contraria.

Además, insistió en que Alianza País ha advertido que aprobar esa ley va a lacerar los aparatos productivos empobreciendo más al país, por lo que no contará con su respaldo.

¿Ley orgánica o no?

Sobre el tema, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aclaró que esa ley no tiene carácter de orgánica, de acuerdo al precedente de una sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que su aprobación fue legítima.

“Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), de acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Constitucional dominicano, indica que no se trata de una ley orgánica, en virtud de su sentencia número TC/0359/14 de fecha 23 de diciembre de 2014”, expresó.

Se refirió a la sentencia referente a una acción indirecta de inconstitucionalidad interpuesta por el Frente Amplio con la Ley 253-12 para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible.