Ejecutivo reanudará diálogo de la reforma constitucional con o sin partidos

Los planes del gobierno son reanudar el diálogo de la reforma constitucional, con o sin los partidos de oposición, después de Semana Santa en procura de lograr consensuar un proyecto de ley a ser sometido en el Congreso Nacional.

El diálogo se encuentra actualmente en un limbo, tras el retiro el pasado 2 de marzo, de los opositores partidos: de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD). Las organizaciones políticas anunciaron que participarían en las demás discusiones de la mesa temática de Transparencia e Institucionalidad, no así en los debates de la reforma a la Carta Magna.

Las discusiones de la mesa temática de Transparencia e Institucionalidad, iniciaron el 2 de febrero del presente año 2022, y conforme a las proyecciones los debates cerrarían este sábado 2 de abril.

Sobre el tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, precisó que se hizo un alto en las discusiones de la reforma constitucional y que espera se retomen el 27 de abril, tras la Semana Santa.

"Nosotros convocamos para el miércoles 20, ahí no se va a conocer porque todavía queda discutir unos reglamentos y ver algunas observaciones de los participantes a los proyectos, el otro miércoles que es el 27 donde ya probablemente entremos en materia, eso no es definitivo, pues todo depende de cómo se extienda la discusión anterior, ahora nosotros comenzamos la discusión sin esos partidos, si ellos no están seguiremos con la sociedad civil, con los académicos y con quienes estén", enfatizó sobre el diálogo de la reforma constitucional a discutir en la mesa de Transparencia e Institucionalidad que coordina el Consejo Económico y Social (CES).

De los proyectos

La mesa temática trabaja con los proyectos de ley: de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; Compras y Contrataciones; de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses en el Sector Público; de Servicios Públicos; de Función Pública; de Participación en la Gestión Pública; sobre Publicidad Estatal; de Libre Acceso a la Información, y de la Contraloría General de la República.

También los proyectos de reglamentos de: aplicación de la Ley Orgánica de Administración Pública, de la Ley sobre Regulación Salarial y de Carrera Sanitaria.