Hipólito Mejía tilda de “Cantinflas” y “sinvergüenza” a Roberto Rosario

El exmandatario Hipólito Mejía, tildó este viernes a el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario de ser un “Cantinflas” y un “sinvergüenza”, mientras estuvo al frente de ese organismo.

Mejía emitió su opinión tras la JCE depositar en el Congreso Nacional, los proyectos de modificación a la ley 15-19, de Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos Políticos, con cuyas iniciativas se mostró de acuerdo.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que otras dependencias del Estado deberían copiar de la JCE y someter iniciativas que vayan a favor de la democracia del país.

“Ojalá que otros departamentos del Estado asuman esa misma responsabilidad, yo felicito a esta administración, que tuvo muchos Cantinflas, por muchos años en esa junta y un sinvergüenza que se llamaba Roberto Rosario, que era otro Cantinflas”, sostuvo el dirigente perremeísta.

Reforma constitucional

Asimismo, Mejía se refirió a la reforma a la Constitución realizada en el 2010 durante la gestión de Leonel Fernández, de la que dijo tiene algunos temas pendientes.

Sobre la reunión de la próxima semana que sostendrá la mesa temática de Transparencia e Institucionalidad, que coordina el Consejo Económico y Social (CES), donde se iniciarán los debates de la reforma constitucional, dijo esperar que los partidos opositores se integren a los debates.

“Yo creo que hay que someterse a un diálogo constructivo y necesario para el país, en todos los campos”, sostuvo Mejía.

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a sentarse a hablar con Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, una de las organizaciones que se opone a que la Constitución sea tocada con el objetivo de realizarle una reforma, Mejía indicó que eso no tenía nada que ver con su persona.

“¿Para qué?, que vaya él, yo no tengo nada que ver con eso, yo lo vi a él o el me vio a mí. Yo no tengo ese problema, son ellos, ellos son los que han irrespetado la dignidad de mucha gente en el país”, fue la respuesta de Mejía.

Sería este próximo miércoles 27 de abril cuando la mesa de Transparencia e Institucionalidad, que coordina el CES, retome el debate sobre la reforma constitucional, tras ser aplazado debido al retiro de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo.