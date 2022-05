Noticias falsas y transparencia, entre los temas del congreso internacional de la JCE

En el segundo día del primer congreso internacional "Democracia, Elecciones e Identidad", realizado por la Junta Central Electoral (JCE), se abordaron temas sobre las redes sociales y la desinformación en temas electorales.

Asimismo, los panelistas desarrollaron sus ponencias sobre las noticias falsas y lo que implica el uso de las redes sociales para atacar a las personas, al igual que la función de los organismos electorales, la transparencia, independencia y su legitimidad.

José Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/Capel), fue el primer panelista del congreso e indicó que la democracia, como forma de gobierno, todavía enfrenta grandes retos en la región, como la tentación de perpetuidad en el poder, control institucional y uso de la justicia penal como arma de persecución política.

Indicó que a pesar de los logros de la democracia latinoamericana y de la credibilidad que poseen muchos organismos electorales en la región hay casos donde no se reconoce la división y la independencia de poderes.

Destacó que la justicia electoral ha desarrollado principios propios, al igual que ha aumentado las destrezas técnicas en materia electoral.

Thompson indicó que cualquier reforma que se quiera hacer para mejorar el sistema democrático tiene, primero, que hacerse un reforzamiento de los caracteres distintivos de los organismos electorales y su capacidad. En el caso de la JCE, sería reducir el subregistró civil.

"Tenemos que insistir en el valor de los organismos que luchan para reducir al mínimo el subregistro civil. Esas personas que no están en ninguna parte, que no existen para el ordenamiento jurídico y que por lo tanto no pueden reclamar derechos, ojalá que la reforma electoral acá (en República Dominicana) eleve la capacidad de la JCE y de toda su estructura para que ese subregistro civil sea lo más cercano a cero", expresó Thompson.

Luego de la presentación del director ejecutivo del IIDH/Capel, continuó la jueza titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Pérez de García, quien destacó la relevancia y la legitimidad de las acciones que toman los tribunales electorales.

Mientras que el miembro titular del pleno de la JCE, Rafael Vallejo Santelises, sostuvo durante su ponencia que para realizar un proceso electoral integró este debe ser transparente, independiente, equitativo y que genere la debida confianza y legitimidad en todos los sectores.

Indicó que a la JCE le hará falta la modificación de las leyes 15-19 Orgánica del Régimen Electoral y 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos para poder cumplir con lo antes descrito.

Redes Sociales, desinformación y campañas electorales

Los panelistas Ingrid Bicu, representante de la autoridad electoral permanente de Rumania en el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA); Daniel Ivokus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y Patricia Lorenzo, miembro de la JCE, trataron los temas de las redes sociales y la desinformación.

En ese sentido, Daniel Ivokus señaló que la inmediatez hace vulnerables a las personas para sentirse usados, lo que permite que estas puedan ser más reproducidas.

Este disertó sobre las "fake news" o noticias falsas y las estrategias de contraataque, donde presentó 12 pasos y explicó cómo se puede utilizar y qué hacer en caso de una.

Manifestó que en la política son muy utilizadas las noticias falsas y que en muchos casos se usan para atacar a los oponentes.

"Sin lugar a dudas las redes sociales son el principal medio de distribución de las noticias falsas, ahí inicia, comienza y es fácil (su reproducción)", sostuvo Ivokus.

Explicó que muchos organismos políticos tienen miedo de hablar sobre la regulación de las noticias falsas, lo cual no debería ser, ya que esto afecta a diversos sectores y personas.

Otros panelistas que participaron en el congreso fueron la magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá, Yara Ivette Campo; Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay; Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional de Elecciones de México; y Karolina Mónica Gilas, investigadora del observatorio de Reformas Políticas en América Latina.

El primer congreso internacional "Democracia, Elecciones e Identidad" fue comenzado el miércoles de esta semana y culminará este viernes con dos paneles y seis expositores que disertarán sobre reformas electorales y modernización del registro civil.