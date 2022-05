El pataleo de Iván Silva casi finalizando estudio proyecto de ley de Extinción de Dominio

Miembros de la comisión bicameral designada para el estudio de los anteproyectos de ley de Extinción de Dominio no han podido comprender las motivaciones reales que tuvo el senador perremeísta, Iván Silva, para desvincularse del estudio de la iniciativa y proponer que se sustituya por una ley modelo de las Naciones Unidas.

Para Pedro Catrain, presidente de la comisión y compañero de partido de Silva, el análisis de 34 páginas del representante de La Romana carece de fundamento y pone en evidencia sus ausencias en las reuniones: “Creo que él no ha estudiado a fondo este proyecto y los 92 artículos que hemos aprobado”.

Silva se refirió a supuestas falencias procesales en la ley de Extinción de Dominio y dijo que su estudio está mal enfocado ya que para su él esta normativa “debe estar desvinculada del derecho penal, civil, administrativo, tributario y de cualquier otro derecho” para que logre su cometido: confiscar bienes de origen ilícito. Su análisis está contenido en un documento de 34 páginas donde cita diferentes tesis doctorales, tratados internacionales y leyes extranjeras y opiniones de abogados.

Sin embargo, los aspectos citados por Silva están contenido en el anteproyecto, dijo Catrain quien aseguró que la pieza establece la independencia de esta ley de cualquier otra acción judicial, su autonomía e imprescriptibilidad.

De hecho, aduce que la iniciativa de los senadores Felix Bautista, Yvan Lorenzo, José Del Castillo y la de Antonio Taveras Guzmán, se origina de la ley modelo de las Naciones Unidas con algunas modificaciones.

"Esa propuesta no se corresponde con la realidad de lo que ha sido el proceso en la comisión bicameral. Nosotros hemos planteado que la Extinción de Dominio es una figura independiente que no tiene nada que ver con el derecho penal porque no persigue castigar o establecer una sanción contra la persona sino, fundamentalmente, recuperar los bienes de origen ilícito y para entregarlos al Estado dominicano", argumentó.

"No entendemos de ninguna manera la opinión de Iván Silva, creo que carece de fundamento y fuera de contexto y lo que plantea no tiene sentido porque esa ley de extinción de dominio tiene un gran consenso en la comisión bicameral, tiene consenso de aprobación del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República, reiteró".

Constitucionalista reprocha actitud de Silva

Para el abogado constitucionalista Francisco –Pancho- Álvarez, la renuncia de Silva se aleja de las prácticas democráticas en el país, ya que como legislador está llamado a plantear sus recomendaciones e incidencias en la comisión, no fuera ella.

“Silva debe replantearse volver a la Comisión y defender allí sus ideas y colaborar en la aprobación de una ley que evite la vergüenza de casos de narcotraficantes que son extraditados a Estados Unidos, llegan a un acuerdo allá y al poco tiempo vuelven al país a disfrutar del dinero mal habido sin que nadie los pueda tocar, que es uno de los temas que se pretende resolver con este proyecto de ley”, añadió.

Sobre los aspectos de imprescriptibilidad y retroactividad, puntos de inflexión de esta ley, el experto legal aseguró que la “Constitución permite la aprobación de prescripciones distintas para los crímenes y delitos de corrupción”.

En cuanto a la no retroactividad dijo que los congresistas deben esclarecer este punto para que no haya duda alguna sobre la constitucionalidad del texto que se apruebe.

En términos generales, Pancho considera que el proyecto debe ser aprobado, aunque se modifiquen algunos artículos para asegurar su constitucionalidad.

Oficialismo somete proyectos y “crea las incidencias”

Por otro lado, el senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, calificó como una burla la renuncia de Silva cuando miembros de su propio partido, como Antonio Taveras, lleva una campaña de recolección de firmas a favor de la aprobación de este proyecto.

Lorenzo deploró que, en torno a esta ley, “algunos legisladores” apuestan a mejorar su imagen ante la opinión pública “sometiendo incidencias que saben que son inviables”.

"Es la misma bancada oficial, los mismos protagonistas que utilizan el populismo y además plantean las incidencias que ellos saben que no se pueden viabilizar", dijo Lorenzo, quien considera que el carácter retroactivo de esta pieza es el punto que entorpecerá su aprobación en la actual legislatura.

"Estoy de acuerdo con la pieza, con lo que no estoy de acuerdo es con el carácter retroactivo que le quieren poner y con el mecanismo de implementación con los mismos mecanismos ya viciados de toda la jurisdicción ordinaria", criticó.

De ser retroactiva esta ley especial, la justicia podrá confiscar los bienes que se obtuvieron ilícitamente previo a la aprobación y promulgación de la normativa.

El futuro de la ley de Extinción de Dominio

La salida de Silva de la comisión no pone en peligro la finalización del estudio y la elaboración del informe, aseguró Catrain.

Esta comisión especial está compuesta por 25 legisladores: 9 senadores y 16 diputados. Con la salida de Silva quedan 8 congresistas de la cámara alta.

Hasta el momento la comisión ha logrado consenso en 92 de 105 artículos y espera concluir esta semana. A mediados de mayo, se tiene previsto rendir el informe favorable ante la Cámara de Diputados y que antes de la próxima legislatura sea promulgada.

Sin embargo, Lorenzo advierte que, si más legisladores secundan la acción de Silva, el proyecto puede correr el riesgo de caerse otra vez. “Todavía hay quorum, pero es posible que sigan las renuncias”, aseguró.

Inasistencias de Silva Congresistas consultados indicaron que Silva no ha tenido una participación activa en las reuniones de la comisión bicameral. Incluso, el senador Pedro Catrain y el diputado Elías Báez del Partido Revolucionario Moderno (PRM) infirieron que la renuncia de Silva y sus planteamientos sobre la ley de extinción de dominio obedece a que desconoce la pieza "No ha estado presente en ninguna de las reuniones, la comisión se formó en julio del año pasado y si ha ido una o dos veces a esas reuniones es mucho... Invito al senador Iván Silva que se lea los 92 artículos que se han aprobado", dijo Catrain

Comisión bicameral

La comisión bicameral está integrada por los senadores: Dionis Sánchez, Yván Lorenzo, Antonio Taveras Guzmán, proponente principal de esa iniciativa; Milcíades Franjul, Faride Raful, Franklin Rodríguez Garabitos y Cristóbal Venerado Castillo.

Por parte de la Cámara de Diputados está integrada por: Elías Báez, quien funge como vicepresidente; Shoraya Suárez, Francisco Villegas Pérez, Pedro Tineo, Melvin Lara, José Ferreira, Dario Feliz Feliz, Tobías Crespo, Miguel Bogaert, Rafael Augusto Castillo, Plutarco Pérez, Luís Manuel Henríquez Beato, Ana Mercedes Rodríguez, Víctor Manuel Fadul y Rogelio Alfonso Genao Lanza.