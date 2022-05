Oposición se mantiene firme y no favorece que se modifique la Constitución

Tras las declaraciones del presidente Luis Abinader, de que con la modificación de la Constitución dominicana se podría poner un "candado" para que en el futuro ningún presidente pueda reformarla para beneficio personal, representantes de los partidos de oposición señalaron que habría que ver cuál es ese cierre que podrían poner, mientras que otros siguen reacios a aceptar que se modifique.

De igual forma legisladores señalaron que con las declaraciones dadas por el mandatario, el tema de esa reforma debe quedar terminado, ya que su posición refleja que la misma no se llevará a cabo con la conquista de congresistas.

En ese sentido se han referido miembros de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), De la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza del Pueblo.

Máximo Castro Silverio, diputado del PRSC, señaló que se debe explicar primero en qué aspecto y a cuál de los artículos es que el presidente dice que se puede modificar para poner ese candado.

Este aseguró que siempre los presidentes de turno cuando hacen propuestas de ese nivel hablan de poner un candado, pero no prevén las situaciones jurídicas que esto puede ocasionarle al país en futuro.

“De todas maneras hay pronunciamientos del jefe del Estado que está empeñado en modificar la Constitución, por factores que él entiende que le faltan al Gobierno o al Estado dominicano para la buena gobernabilidad”, dijo Castro Silverio.

Este aseguró que lo dicho en otras ocasiones por partidos de oposición de que no es momento para hablar de una reforma constitucional no es más que un “mito”, ya que a su parecer, en la democracia se puede hablar de la reforma en cualquier momento, pero que en el país lo politizan todo.

Mientras que el senador por el PLD, Yván Lorenzo, indicó que el presidente debe llevar “tranquilidad y sosiego” al pueblo dominicano, ya que a su entender, el tema de la reforma constitucional no debe estar en la palestra pública porque esa modificación es extemporánea.

"Una reforma es extemporánea, nosotros tenemos que concentrarnos en los grandes problemas nacionales y esa no es la prioridad, una reforma constitucional; por lo que pienso que ese tema debió estar superado y no debió tratarse más", destacó Lorenzo.

El legislador dijo que "el presidente Abinader le toma el pelo" al pueblo dominicano y trae el tema para "poner una cortina de humo" ante los grandes problemas que hay con la seguridad ciudadana.

De su lado, el vocero de la bancada de senadores del partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, dijo que celebra que el mandatario tenga una postura diferente a la de los funcionarios de su Gobierno que habían manifestado en días anteriores que la reforma constitucional iba, independientemente de que los partidos políticos estén de acuerdo o no.

Indicó que con las declaraciones del presidente Luis Abinader el tema debe quedar cerrado, pues considera que no es momento para una reforma porque las fuerzas políticas ya se han expresado en contra de la misma.

"Una reforma constitucional no es necesaria en este momento, el país y quien gobierna debe abocarse a resolver los grandes problemas que agobian a la ciudadanía como lo son la inflación, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana que son los temas a los que debemos todos prestar atención para ver como los resolvemos", sostuvo Sánchez.

Favoreció que el mandatario haya dejado claro que no se buscarán votos a "como dé lugar" y que nadie irá al Congreso Nacional a "extorsionar" para lograr conseguir la cantidad que necesita.

Durante una reunión con el Consejo Económico y Social (CES), donde recibió un informe de los avances de las mesas temáticas del Diálogo por las Reformas, Luis Abinader dijo que no "conquistaría senadores, ni diputados" como ocurrió en el pasado utilizando medios "no correctos" y dijo de igual forma que sin consenso no se podría someter una modificación de la Carta Magna.

"El presidente lo dijo que, si no hay consenso y, en efecto no lo hay, porque los partidos de oposición PLD, Fuerza del Pueblo y otros partidos que tienen presencia en el congreso han dicho que no están de acuerdo con la reforma constitucional; por lo tanto el tema está cerrado", dijo el legislador de la Fuerza del Pueblo.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, se refirió al tema y sostuvo que por el esquema de Gobierno de Luis Abinader se puede apreciar que no se hará "ningún nivel de travesuras" con respecto a la reforma constitucional y que ese es un asunto en el cual se tendrá que llegar al convencimiento de conveniencia.

Destacó que es algo propio de cada persona decidir si apoyar o no la reforma, ya que al final si no se puede modificar la Constitución es por decisión de cada legislador y no porque se haya impuesto la misma.

El vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, se refirió al tema diciendo que luego de las declaraciones expresadas por Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre la posición del mandatario de no imponer el proyecto de reforma constitucional, pensó que el gobierno dedicaría sus esfuerzos a enfrentar los graves problemas del desempleo, inseguridad, violencia y altos costos de los alimentos generados por la crisis que vive el país y no a continuar con el tema de la reforma.

Indicó que resulta lamentable que el presidente Abinader insista en ese tema que ya ha sido considerado por los partidos de oposición como inoportuno, innecesario e inadecuado.

“Reiterar los mismos argumentos ya rechazados por la oposición, especialistas en materia constitucional y la mayoría de la población no es lo más conveniente para el gobierno ni para el país”, sostuvo Guzmán.