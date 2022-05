Diputados advierten no apoyarán ley que afecte la libertad expresión

Varios diputados de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD) y del Revolucionario Moderno (PRM) advirtieron que no respaldarán el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen.

La iniciativa fue aprobada en segunda lectura en el Senado el pasado 17 de mayo.

Al ser entrevistada sobre el tema, la vocera del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fior Daliza Peguero, consideró que con la aprobación de esa ley se estarían perdiendo conquistas adquiridas.

“Esto es como volver al retroceso. Claro que el Partido Revolucionario Dominicano jamás apoyará este proyecto puesto que va en contra de los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez”, expresó.

Precisó que le extraña que los representantes de un gobierno que ha llamado corruptos a los gobiernos anteriores desde las redes y los medios de comunicación esté impulsando esa iniciativa.

Afirmó que me "extraña que estén impulsando un proyecto para que sea “un tapa bocas” de los medios de comunicación".

Indicó que la ciudadanía tiene derecho a estar informada y que son los medios de comunicación los que ofrecen esa garantía de forma veraz y efectiva.

Consideró que son los medios de comunicación los que en muchas ocasiones alertan a las autoridades judiciales sobre acciones que realizan al margen de la ley.

Para ella "atentar contra la libertad de expresión es atentar en contra de la ciudadanía".

Cuestionó que ese proyecto de ley se haya aprobado en segunda lectura en el Senado sin que se hayan realizado vistas públicas.

Criticó porqué el Senado si la Cámara de Diputados tenía ya consensuadas esa iniciativa junto a la reforma a la Ley 6132 sobre difusión y expresión del pensamiento.

Se preguntó: ¿No será que hay intereses de por medio en este proyecto? ¿No será que hay interés del gobierno de taparle la boca a los medios de comunicación?”.

Dijo que está segura de que en la Cámara de Diputados no pasará ese proyecto porque se trata del órgano legislativo que más trabaja y es más apegados al consenso.

Sobre el tema, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Aquilino Serrata, consideró que coartar la libertad de expresión en un país democrático como la República Dominicana sería un retroceso.

“Sería un retroceso de más de 70 años. Ya esos tiempos pasaron en la República Dominicana”, expresó.

Consideró que el proyecto de ley aprobado en el Senado deberá ser fusionado con una iniciativa que tiene más de 10 años de estudio en la Cámara de Diputados y que ha sido consensuado con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y con escuelas de Comunicación de diferentes universidades del país.

Entiende que sería difícil que el proyecto de ley como fue aprobado en el Senado sea aprobado en la cámara baja y destacó que no contará con el apoyo de los miembros de la Comisión Permanente de Comunicación de ese hemiciclo.

El diputado del PLD, Víctor Suárez, atribuyó el hecho de que el Senado haya aprobado una ley que ya tenía años de estudiada y consensuada en la Cámara de Diputados a un problema que ocurre cuando no se trabajan en conjunto las iniciativas legislativas y cuando se carece de un canal de comunicación.

Lamentó que “el Senado de la República como si fuera una isla aparte tome una decisión que encuentra el rechazo de la mayoría de los actores y deja mal parada a la Cámara de Diputados por el trabajo que ha hecho”.

Dijo que lo ocurrido con esa iniciativa demuestra la improvisación que cree tiene el partido de gobierno.

También expresó “que a los gobiernos les gusta que uno no diga y que ustedes los actores de la prensa no puedan expresarse, pero evidentemente que eso no va a pasar porque estaremos de frente en contra de eso”.

El proyecto de ley que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen es orgánico por lo que necesitará de las 2/3 partes de los diputados presentes para ser aprobado.