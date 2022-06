Paliza: “La oposición no tiene en este caso y en muy pocos otros, ninguna opinión que pueda ser importante”

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, restó méritos este viernes a las opiniones emitidas por los partidos opositores que han criticado el accionar del Gobierno para combatir la delincuencia.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respondió a las críticas hechas por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicando que la oposición no puede hablar del manejo del Gobierno hoy en día debido a que cuando ellos estuvieron en el poder sólo "lanzaban a las calles a muchos hombres y mujeres uniformados sin ningún nivel de entrenamiento y mal pagos".

Paliza dijo que la "oposición no tiene en este caso y en muy pocos otros, ninguna opinión que pueda ser importante; gobernaron durante 20 años ininterrumpidos y no impulsaron un plan y no dejaron en la Policía Nacional una computadora en ningunos de sus destacamentos".

Aseguró que la oposición lo que debe hacer es apoyar los planes que está ejecutando el Gobierno de Luis Abinader y el proceso de reforma de la Policía Nacional y en todo el tema de la seguridad ciudadana.

De igual forma sostuvo que la situación actual del partido de Gobierno tiene un porcentaje de apoyo muy importante y dijo que "si se celebrarán las elecciones en el día de hoy no tengo yo duda del presidente Abinader obtendría el triunfo en primera vuelta".

"Nosotros no estamos hoy prestándole atención al 2024, nosotros estamos prestándole atención al día de hoy porque a nosotros nos ha tocado servir y como partido tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance como servidores para sacar este país hacia adelante" José Ignacio Paliza Ministro Administrativo de la Presidencia “

Aseguró que si el partido continúa cumpliendo con su palabra empeñada de sacar el país adelante y realiza los cambios que quieren impulsar "el futuro político de la organización es muy simple".

"Hoy, si las elecciones se produjeran el PRM y el presidente Luis Abinader ganarían con una valoración muy cercana a la que obtuvimos en las elecciones del 2020 y pudiéramos decir, sin lugar a dudas, que ganaríamos en primera vuelta", dijo.

Paliza señaló que el hecho de que este próximo domingo un bloque de partidos opositores realice una actividad en donde reclutarán nuevos militantes no es un hecho que límite los esfuerzos del PRM ya que se "vive en democracia y la misma tiende a construirse en base de las contradicciones y diferencias".

"Nosotros no nos sentimos bajo ninguna circunstancia agredidos porque en la democracia cada quien articula los esfuerzos que entienda oportunos. Esperemos a ver la dimensión de esos esfuerzos opositores y entonces poder opinar sobre los mismos", señaló.

Indicó que lo que caracteriza al PRM al presidente Abinader es la respetuosidad con relación a la oposición y sus acciones.

Recordó que el partido de Gobierno es una “realidad política en crecimiento constante” donde hombres, mujeres y organizaciones del sistema, que no fueron aliados del PRM en las elecciones pasadas, estarían en el interés de forjar una alianza con el partido de Gobierno para el futuro.

“Esperemos a ver, nosotros estamos hoy en realidad restándole atención al día de hoy, a lo que es importante hoy de ayudar al pueblo dominicano a que pueda vivir mejor y que tenga una mejor calidad de vida en todos los sentidos”, sostuvo Paliza.