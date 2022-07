Oposición acusa al PRM de no querer ley de Extinción de Dominio y por eso la aprobaron como ley ordinaria

Tras la aprobación este martes en primera lectura y como una ley ordinaria del proyecto de Extinción de Dominio, legisladores opositores afirman que el único fin que tienen los congresistas oficialistas es que la pieza no se llegue a promulgar, mientras que los oficialistas defienden la forma en la que fue aprobada.

La pieza con la cual se busca incautar los bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita ha suscitado una serie de debates y el último de ellos es sobre si la ley debe ser conocida como orgánica u ordinaria.

En ese sentido, el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) quiere enviar la percepción a la opinión pública de que están a favor de que se apruebe esa ley, pero lo hacen como una ley ordinaria, lo cual afirmó es incorrecto.

"Ellos saben que el proyecto de ley es una ley orgánica, ellos lo saben, entonces qué pretenden ellos, que se apruebe a sabiendas de que el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional porque es orgánica", fue la explicación dada por Sánchez.

El legislador manifestó que aún sabiendo los congresistas del oficialismo cual es el tratamiento que se le debe dar a un marco normativo como ese y que será objetada, igual han procedido a aprobarla como ordinaria.

Sánchez indicó que debido a que el proyecto involucra los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad se le debe dar el tratamiento de orgánica.

"Ellos (PRM) quieren que sea objetada para ellos liberarse y limpiarse las manos y decir nosotros la aprobamos, le dicen a todos los que están interesados y ustedes saben quiénes son", dijo Gustavo Sánchez.

Aseguró que si el PRM quisiera que se apruebe esa ley la hubieran sometido en la sesión de este pasado martes como una ley orgánica.

Aseguró que los perremeístas le tienen miedo a lo que tiene que ver con los delitos que penalizan la ley de Extinción de Dominio y el quitarle los bienes a "personas por ejemplo que están condenadas en Estados Unidos".

"Si nadie se opone al proyecto de ley sométanlo como orgánico, pero lo someten como ordinario sabiendo que es orgánico para que el proyecto se caiga en el Tribunal Constitucional, si la promulgan la ley va a ser objetada porque ellos saben que es orgánica", dijo Gustavo Sánchez.

En la Cámara de Diputados se estaría conociendo el proyecto de ley la próxima semana y para el diputado Rubén Maldonado el tratamiento que se le debe dar es como una ley orgánica y garantizó que la bancada de su partido no votará a favor de la ley de Extinción de Dominio por que mantiene "vicios inconstitucionales" que no han sido subsanados.

"Nosotros como partido queremos la ley de Extinción de Dominio, entendemos que es necesaria para el buen ordenamiento jurídico de nuestro país, pero no vamos a permitir ni aceptar que con esta ley pase lo mismo que pasó con la ley de partidos", enfatizó Maldonado.

Aseguró que el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo va a trabajar y accionará para que sea declarada orgánica.

Acusó al PRM de no querer esa ley y por eso están pasando la aprobación de esa ley como ordinaria.

"Parecería que el objetivo del PRM a final de cuentas es aprobarla y no le importa nada porque en definitiva a ellos no le importa esa ley. Los que no quieren realmente esa ley son ellos, porque si la quisieran hicieran un proyecto o trabajaran para hacer un proyecto que no pueda ser atacado en el Tribunal Constitucional y están haciendo todo lo contrario de manera que ellos no quieren este proyecto de ley", destacó.

Mientras que el diputado vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza, indicó que esa es una pieza necesaria, pero que debe hacerse bajo el mandato constitucional y ajustarse a la misma.

El congresista indicó que existe la posibilidad de que se hagan nuevas modificaciones a la pieza en lo referente a si es orgánica u ordinaria, aunque destacó que a la hora de la votación se contó con los votos necesarios para que se conozca como orgánica.

La votación era suficiente para ser orgánica

El senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, explicó que cuando se conoció la Extinción de Dominio se sometieron dos informes, el de la comisión y uno disidente por parte de Yván Lorenzo, este último indicaba que se le debía modificar el título a la ley y pasara de ordinaria a orgánica, pero fue rechazado.

Dijo que cuando se sometió la ley a votación de 27 senadores presentes en la sesión, 24 votaron a favor lo cual es más de las dos terceras partes de los presentes lo cual funcionaria para que sea una ley orgánica

"El debate es cómo se votó y se votó como una ley orgánica y por tanto es el mismo procedimiento que se debe hacer cuando llegue a la Cámara de Diputados", explicó Bautista.

El artículo 112 establece que las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la escritura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral, económico y financiero, entre otros puntos.

La ley de Extinción de Dominio debe ser aprobada en el Congreso Nacional como orgánica, debido a que dentro de esta se toca el derecho a la propiedad, lo cual es fundamental, señaló Félix Bautista.

Para el vicepresidente del Senado y senador del PRM, Santiago Zorrilla, esa ley tiene demasiados años en el Congreso Nacional, por lo cual ya debe ser aprobada y dejar atrás los debates.

"Mañana se va a conocer nuevamente, será aprobada en segunda lectura y luego irá a la Cámara de Diputados, donde también será aprobada y la República Dominicana tendrá una ley de Extinción de Dominio", dijo.

Aseguró que la ley no se está aprobando con premura y que cuando el presidente promulgue la ley el país se dará cuenta quien tiene la razón en lo referente a la forma de aprobar la ley.

