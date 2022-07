Leonel Fernández advierte decisiones del gobierno harán que aumente desempleo

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó este lunes que las decisiones “incorrectas” que se toman desde el Gobierno generarán un aumento del desempleo y dejarán el campo en “ruinas”.

Al encabezar un acto de juramentación de nuevos integrantes de la organización en Madrid, España, Fernández reiteró su desacuerdo con las importaciones “desmedidas” de productos terminados como la leche.

“En la República Dominicana no hay que importar leche, porque allá tenemos ganadería”, enfatizó, agregando que esas importaciones afectan a los ganaderos. Según sus palabras esto provoca que, “aumente el desempleo y el campo entre en ruinas”.

Según detalla una nota de la organización política, el expresidente de la República dijo que si bien se ha establecido la importación de arroz, "es un error que el Gobierno disponga la importación del cereal al mercado dominicano en el momento que entra la cosecha de primavera, debido a que esta coincidencia genera que los precios se desplomen, enfrentando la inflación, pero quebrando a los productores dominicanos. “Hasta le falta el sentido común de saber que la producción nacional no puede entrar al mismo tiempo que la importación de arroz desde el exterior”, refirió.

“El gobierno dominicano no presenta una solución aceptable, tangible a los problemas de la población, no reconoce que el país está en crisis. Desde su llegada al poder está en una difícil situación, tergiversan informaciones económicas al decir que en el año 2021 el crecimiento fue de un 12.3 %, cuando nadie en el mundo creció esa cantidad. Cando usted compara ese 12.3 % del 2021 con el menos 8 (descrecimiento) del 2020, se dará cuenta que el crecimiento real es de un 4.3 %, presentándose lo que en economía se llama rebote estadístico, no crecimiento orgánico”, aseguró el político opositor.

“En el mes de abril del año 2021 el Banco Central de la República Dominicana anuncia un crecimiento de un 47 %, cuando nadie en el mundo, en ninguna época de la historia, ha crecido esa cantidad, lo que pasa es que se desconceptualiza la información, para confundir la población, y no se dice que en abril del 2020 decrecimos menos un 29%, cómo de esa cifra usted pasa a un 47 %, se da porque es rebote estadístico”, dijo.

Afirmó que, “la inflación en República Dominicana es mayor que en 32 países de la región, y el presidente dominicano no la reconoce. La Fuerza del Pueblo reconoce que nuestro país está en crisis y que saldremos de ella cuando seamos gobierno en el 2024”.

Fernández también se refirió a la seguridad y soberanía alimentaria y dijo que lo que más afecta a los dominicanos son los altos precios de alimentos como pollo, carne de cerdo, res, la leche y otros alimentos básicos. “En un gobierno nuestro autorizaremos la importación de materia prima para ser convertidas en productos finales y favorecer a nuestros productores que ahora están quebrando por las importaciones masivas y caras”.

Ante los cientos de dominicanos de la diáspora, el expresidente dominicano, Leonel Fernández, reconoció la sinceridad con la que habló al pueblo español el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, sobre la crisis y sus efectos para esa nación europea. “Así habla un presidente, reconociendo que existen problemas, y manifestando la decisión de juntos, como pueblo, poderlos resolver, eso es lo que hará a partir del 2024 la Fuerza del Pueblo”, señaló.

Entre los nuevos miembros del partido está el exdiputado de ultramar por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Agustín Mercedes Moscat, junto a cientos de dominicanos que llenaron el salón principal de la UGT de Madrid.

El acto fue encabezado por el presidente y líder de la FP, Leonel Fernández, quien tomó juramento a los nuevos miembros.