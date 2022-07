Proyecto de ley de Extinción de Dominio ante el rechazo de la oposición en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados se apresta a conocer el proyecto de ley de Extinción de Dominio, teniendo desde ya en contra a la bancada de la Fuerza del Pueblo y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quienes advirtieron que no votarán a favor de la pieza a menos que se plantee como una ley orgánica.

Los voceros de los partidos Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmaron que durante la sesión de este martes expresarán en el hemiciclo las faltas que a su consideración tiene la normativa.

Rubén Maldonado, vocero de la Fuerza del Pueblo, indicó que durante la reunión que llevará a cabo la comisión coordinadora (la que se encarga de aprobar la agenda de la sesión), planteará que al proyecto se le dé el tratamiento de ley orgánica y no ordinaria.

"Nosotros le vamos a plantear eso al presidente de la Cámara de Diputados y haremos valer este reclamo en el seno de las discusiones que se hagan en la Cámara de Diputados aquí de este proyecto, no solamente la inconstitucionalidad por el tema que tiene que ver con lo orgánico, sino también en lo que tiene que ver en las graves contradicciones que este proyecto tiene con la Constitución", explicó Maldonado.



El diputado dijo que el proyecto de ley se realizó con un "tema politiquero" y que espera que en la cámara baja a la iniciativa se le dé un tratamiento diferente al que le dieron los senadores.

"Nosotros entendemos, creemos y parecería que el Gobierno lo que está jugando es a que el proyecto realmente se caiga, porque aprobarlo con las falencias que tiene es provocar que en el Tribunal Constitucional se caiga", señaló.

El vocero del opositor partido Fuerza del Pueblo, indicó que la bancada "hará una oposición rabiosa" al proyecto de ley de Extinción de Dominio.

"Nosotros como partido estamos de acuerdo con el proyecto, creemos en él y entendemos que es necesario para poder perseguir los bienes que deriven del crimen organizado y de la corrupción, pero no podemos permitir un proyecto que venga a cuestionar y perjudicar al pueblo dominicano por perseguir la corrupción y perseguir el crimen organizado", manifestó el diputado.

Negó que existiera un acuerdo político para lograr la aprobación del proyecto con la participación de todas las bancadas y aseguró que la ley Extinción de Dominio es un proyecto jurídico que crea las condiciones para que los bienes del crimen organizado sean incautados y vayan a manos del Estado.

Explicó que el proyecto de ley como está hecho afectará a todos los dominicanos, "este proyecto no es para perseguir el narcotráfico ni mucho menos a los corruptos, este proyecto, como está concebido, es para meter cuco desde el Gobierno y a todo el mundo”.

De su lado, el vocero de la bancada del PRSC, Rogelio Alfonso Genao Lanza, dijo que la ley de Extinción de Dominio es clara en lo que persigue que son los mismos ilícitos penales que están en la ley de lavado de activos la cual es una pieza de “suma importancia” para la República Dominicana.

Dijo que hay varias diferencias entre las bancadas con respecto a si la ley es orgánica u ordinaria y la aplicación en hechos pasados o retroactividad.

“Nosotros vamos a plantear nuestra posición en el hemiciclo y entendemos que es necesario el proyecto, pero entendemos que hay algunos aspectos que deben alinearse con la Constitución dominicana, por ejemplo, la aplicación en hechos pasados es uno de ellos”, explicó Genao.

La bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha reiterado que no votará a favor de la pieza debido al tratamiento con el cual fue conocida en el Senado de la República que alega que no es el indicado, ya que fue conocida como ordinaria y por los aspectos que esta trata se debe conocer como orgánica.

El vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, acusó a los legisladores oficialistas de no “querer” que el proyecto pase a convertirse en ley.

El oficialismo: “donde se habla de soga el ahorcado tiene miedo”

El vicepresidente de la comisión bue tuvo a su cargo el estudio del referido proyecto, Elías Báez de los Santos, respondió a las declaraciones de Rubén Maldonado sobre que con el proyecto de ley de Extinción de Dominio lo que se quiere es "meter cuco a la población y que no está concebido para perseguir dinero ilícito", y manifestó que “donde se habla de soga el ahorcado tiene miedo".

Sostuvo que hay miembros de partidos políticos que le "tienen miedo a la ley".

"Están diciendo mentiras de que si tú no tienes un papel te van a incautar y eso es mentira. El Ministerio Público tiene que probar que esos bienes son de un hecho ilícito y no es verdad que te van a quitar tus bienes porque no tienes tus papeles, eso es una mentira que se han creado", dijo Báez.

En lo referente a si la normativa es orgánica u ordinaria, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que si los legisladores de la oposición quisieran la aprobación de ese proyecto lo apoyarían como fuera.

"Lo que pasa es que no quieren la ley y quieren buscar subterfugios, porque yo te digo a ti es ordinaria, es orgánica, pero si tú quieres la ley ustedes duraron 20 años gobernando y podían hacerla orgánica, pero no la aprobaron de ninguna manera porque no la quieren”, señaló el diputado oficialista.

Indicó que no hay derechos fundamentales en los bienes que han sido adquiridos de hechos ilícitos, al tiempo que exhortó a los diputados de los partidos de oposición a "que se dejen de cuento porque la ley va sí o sí".