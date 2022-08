Miguel Vargas afirma que este gobierno ha atrasado al país

Miguel Vargas afirma que no hay avances en ningún sector del país. ( FUENTE EXTERNA )

Para Miguel Vargas Maldonado, presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la administración gubernamental actual “es una gestión de atraso para el país" y afirma que eso es un hecho "que no se puede disfrazar".

Atribuyó "la mala gestión" del Gobierno a que está conformado por “un gabinete de gobierno sin experiencia de gestión privada ni pública”.

“Es una gestión de retroceso que no se corresponde con las expectativas que el pueblo tenía en cuanto a ese cambio de gobierno”, afirmó en declaraciones suministradas en una nota de prensa.

El exministro de Relaciones Públicas cuestionó las ejecutorias de la administración del presidente Luis Abinader y afirmó que no hay avance en ningún sector.

"No hay un solo sector en el que podamos decir que hemos avanzado. No hemos avanzado en la salud, seguridad ciudadana, energía eléctrica y el costo de la vida cada vez más elevado, todo ha ido empeorando. Esa es la realidad que tenemos hoy y no la podemos disfrazar" Miguel Vargas Maldonado Presidente del PRD “

“Por tanto, no pueden dar buenos resultados y eso se aprecia a todos los niveles”, aseveró.

PRD juramenta a jóvenes de Azua

Vargas Maldonado se expresó en estos términos al recibir a decenas de jóvenes de la provincia de Azua, juramentados inmediatamente en las filas del partido blanco, refiere la nota.

Los nuevos militantes estuvieron acompañados del presidente municipal del PRD, Claudio Jiménez, quien presentó a cada uno de los asistentes.

“Son jóvenes provenientes de un movimiento político que en los pasados comicios apoyó al ahora partido de gobierno”, agregó el documento.

Tras comprometerse a reconocer el trabajo de estos nuevos perredeístas, Vargas Maldonado reiteró que el “partido del jacho” ascenderá las escalinatas del Palacio Nacional en las elecciones del 2024.

Asimismo, motivó a los jóvenes a emular al doctor José Francisco Peña Gómez y formarse y prepararse para gobernar el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/un-grupo-de-personas-en-un-salon-546341fc.jpg Miguel Vargas Maldonado juramentó a varios jóvenes. (FUENTE EXTERNA)

“El eslogan de campaña no era una simple consiga. Peña nos deja como legado pensar, trabajar y tener como filosofía partidaria ‘primero la gente’”, expresó.

En el acto estuvieron Peggy Cabral, presidente en funciones del PRD, y Luis Ernesto Camilo, presidente de la regional norte del partido.

PRD entiende cambios en el tren gubernamental no llenan expectativas de la gente

De otro lado, el PRD manifestó que los recientes cambios en el tren gubernamental por parte del presidente de la República no dan respuesta a la incapacidad de gobierno demostrada estos dos años.

“El gobierno reacciona y procura calmar los permanentes y legítimos reclamos de la población ante el deterioro de los servicios y violaciones a las normas, leyes y regulaciones en diversas instituciones”, dijo la organización.

“El PRD reitera que el país requiere de políticas y acciones que procuren enfrentar la problemática nacional sobre la base de instituciones respetadas por sus incumbentes, lo que debe expresarse al más alto nivel de la administración pública”, prosiguió.

El partido agregó que se mantiene “atento y vigilante ante la gravedad de los problemas que afectan al país, siempre en el plano de una oposición crítica y propositiva”.

Aseveró que “la población no puede seguir sufriendo y pagando el costo de la incapacidad de gestión de las actuales autoridades”.