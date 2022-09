Miembros del Comité Político del PLD señalan comunicado de la JCE no "cuestiona ni anula su consulta"

Miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguraron este viernes que el comunicado emitido por la Junta Central Electoral (JCE) no cuestiona ni anula la consulta de simpatía que realizarán este próximo 16 de octubre.

Sobre ese particular, el secretario de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, se refirió al comunicado de la JCE y dijo que los miembros del partido están conscientes de ello y que el mismo no anula los resultados de ese proceso.

"El comunicado de la JCE no cuestiona, no anula ni obstaculiza la consulta de octubre del PLD, simplemente recuerda a la sociedad dominicana que esta consulta nuestra no limita los derechos de todo aquel que quiera luego inscribirse cuando se abran los plazos que manda las leyes electorales, y llama a la prudencia de los partidos políticos para que observemos lo que mandan las leyes electorales, y en el caso de nuestro partido eso es lo que hemos hecho siempre", explicó Dantés.

Indicó que el PLD es consciente de que la consulta de simpatía que realizarán no tiene ninguna vinculación jurídica y que como dice la JCE "no exime que otros miembros luego quieran participar en el congreso elector en las fechas que la ley manda para la selección de los precandidatos a la presidencia".

Al ser cuestionado sobre a qué se debe que se haga la consulta cuando la misma no tiene validez jurídica, José Dantés indicó que se hace para saber "la simpatía que tienen" Abel Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo, Luis de León y Maritza Hernández.

"Nuestro partido quiere tener un sondeo real de cuál es el nivel de simpatía que tienen esas seis personas, porque cuando llegue su momento en el 2023 puede ser que nuestro congreso elector decida respaldar al que haya quedado con más simpatía en esa consulta", indicó.

Asimismo, dijo que sin importar el resultado de la consulta se podría dar el caso de que otros miembros del PLD participen para ser el precandidato presidencial.

Manifestó que el PLD ha entendido que para fines de lo que son sus objetivos "les conviene medir en el 2022 la simpatía de las seis personas que han dicho que aspirarían a ser precandidatos".

El comunicado del organismo electoral señala que “la citada consulta y su resultado no afectará el derecho que tienen los demás miembros del PLD que no participen de la misma para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar”.

Mientras que, el delegado político suplente ante la JCE del PLD, Tommy Galán, explicó que su partido ha llevado sobre el margen de la ley su proceso de consulta de simpatía y que el organismo electoral ha sido partícipe de cada uno de los aspectos que se han discutido de la misma.

"Estamos trabajando a la mano y la JCE está al tanto de cada uno de los detalles que hemos venido realizando", manifestó Galán.

Indicó que le resultó "sorpresivo" el comunicado de la JCE ya que a su parecer hubo un alcance "celoso y obsesivo", ya que el PLD es consiente que el organismo electoral debe realizar unas primarias para el año 2023, para la elección de los candidatos a los diversos puestos de elección popular.

"Esta consulta jamás ha tenido la intensión de sustituir ni tampoco ausentarnos como partido en la participación que debemos tener en las primarias del 2023", explicó.

Galán sostuvo que no sustituyen las primarias por la consulta, sino que se hace ese proceso para unificar criterios de cara al 2024.

De su lado, Radhamés Camacho aseguró que el PLD ha sido uno de los partidos precursores de las leyes electorales y que están al tanto de que se deben realizar la consulta y las primarias.

"La JCE lo que está es reiterando lo que nosotros dijimos, nosotros dijimos que íbamos a hacer una consulta para ver cuál de los compañeros o compañeras que están compitiendo, que son seis excelentes candidatos y candidatas, tenían la mayor y mejor valoración", explicó Camacho.

En iguales términos se refirió el senador Yván Lorenzo, quien indicó que “han sido respetuosos de la normativa electoral” al llevar a cabo el proceso de la consulta de simpatía.

“Los que no han sido respetuosos son los funcionarios del presidente Luis Abinader que, en cada una de las actividades, de los actos y anuncios de primeros picazos se monta un escándalo reeleccionista”, dijo el dirigente peledeísta.

En ese sentido dijo que la JCE debe tomar cartas en el asunto.

Domínguez Brito responde

El aspirante presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, aseguró que siempre se han respetado las leyes electorales sobre la propaganda política.

“Pienso que es fundamental que la JCE se pronuncie sobre lo que está sucediendo con el presidente Abinader, el país lleno de vallas, los anuncios televisivos, en rede sociales y en los medios de comunicación todos alegóricos a la campaña de reelección”, dijo Domínguez Brito.

Manifestó que es desde el Gobierno que se están violando las leyes electorales, ya que los organismos públicos promueven la reelección de Luis Abinader.