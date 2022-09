PLD instruye a legisladores a defender 4% PIB en educación

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que defenderá el 4% del PIB, que constitucionalmente está destinado a la educación y rechazará los intentos del presidente Luis Abinader de reducir el presupuesto del Ministerio de Educación en el presupuesto complementario.

En conferencia de prensa, el Secretario General del partido morado, Charles Mariotti, dijo que la conquista del 4% del PIB para el sector educación fue un logro de los dominicanos y dominicanas, que el PLD asumió en sus últimos ocho años de Gobierno, lo que representó el punto de partida hacia “una revolución educativa”.

“Una revolución educativa que incluía planteles dignos, tanda extendida, plan de alimentación escolar, desarrollo de capacidades del personal docente. Hemos dado pasos importantes como país, para quienes tienen una visión país y capacidad de ejecución al presupuesto de educación no le sobra”, dijo Mariotti al exponer ante los medios de comunicación el documento que fija la posición del PLD contraria a que se recorte el presupuesto para Educación.

Denunció que con por segundo año consecutivo proponen violar la ley al reducir el 4%, y que esta propuesta el Gobierno deja en evidencia sus prioridades: propaganda, relaciones públicas, y exponer la imagen del mandatario para aumentar unos 1,831 millones al presupuesto de publicidad de la Presidencia, para objetivos reeleccionistas.

“Este es el momento de preguntarse: ¿Tiene buenas intenciones un gobierno que prioriza dinero a comunicación a costa de la educación de los niños, niñas y adolescentes? Mientras en el presupuesto complementario del año 2021 redujeron 5,350 millones de pesos al Ministerio de Educación, en este presupuesto de 2022 proponen una reducción de 4,250 millones de pesos, desviando partidas destinadas a la construcción y reparación de aulas, educación secundaria, atención inicial a la primera infancia, entre otras”, argumentó.

Charles Mariotti afirmó que esta propuesta es violatoria de la Constitución Dominicana que en su artículo 63 numeral 10 plantea que “en ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de educación, ciencia y tecnología”. Además, es violatoria de la Ley General de Educación, de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y del Pacto Educativo que firmó el mismo presidente Luis Abinader el 1ero de abril de 2014.

Mariotti se hizo acompañar en la conferencia de prensa realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez de Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, Melanio Paredes, Miriam Cabral, José Dantés Díaz, el vocero de la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, los titulares de Secretarías Andrés de las Mercedes (Educación), Milton Reyes (Educación Superior) y los subsecretarios, Víctor Sánchez, Danilo Caminero y Aura Heredia.

Manifiesta el PLD que el llamado del gobierno a organizaciones sociales para que presenten proyectos, se debe a una medida desesperada ante la crisis mediática ante la incapacidad del Ministerio de Hacienda de formular un presupuesto correctamente y la incapacidad del Ministerio de Educación de ejecutar el presupuesto asignado.

“En definitiva, este es un gobierno con prioridades divorciadas de las necesidades de la gente. Un gobierno para unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Ante esta situación, el Partido de la Liberación Dominicana reitera no aprobará jamás violar el 4% y por ende instruye a sus legisladores a que se retiren del Congreso en cualquier discusión del presupuesto hasta tanto no se retire esa propuesta de reducir el presupuesto de educación”, apuntó.

“Desde nuestro partido nos mantendremos atentos, pendientes y en pie de lucha, y defenderemos en todos los escenarios esta partida sagrada en favor de los sectores más carenciados, vulnerables, de todos y todas los dominicanos y dominicanas”, dijo.

Apuntó Mariotti al documento expuesto, que el gobierno no sabe cómo invertir el sobrante que dicen reajustar, “ahí tienen 4 mil 699 aulas que están por encima del 70 por ciento en construcción y que no han sido tocadas, y ahí más o menos se acerca a los 4 mil millones que ellos no saben dónde poner”, concluyó.