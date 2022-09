Domínguez Brito: “Este es el momento de obtener la candidatura presidencial”

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, quien por tercera ocasión ha expresado su interés por llegar a ser presidente de la República, se mostró confiado en que “este es el momento de obtener la candidatura presidencial”.

El ex ministro de Medio Ambiente, aseguró que las mediciones lo colocan por encima de sus compañeros, Margarita Cedeño, Abel Martínez, Maritza Hernández, Karen Ricardo y Luis de León Martínez, contra quienes se medirá en consulta ciudadana el próximo domingo 16 de octubre.

“Nosotros tenemos la mayoría de los comités intermedios, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, la mayoría de los grandes dirigentes, en las grandes ciudades (…) te puedo asegurar que la mayoría de las personalidades y las tradiciones del liderazgo del PLD están en este proyecto presidencial”, manifestó.

Asimismo, dijo entender que la mayoría de los miembros del Comité Central del PLD lo apoyan y reconoció que entre los diputados y alcaldes no cuenta con ese favor.

Domínguez Brito dijo que como candidato representaría el símbolo de la unidad y mística de la razón en el partido morado. Sin embargo, garantizó que de no ganar, respeterá el resultado de la consulta.

El también ex procurador de la República indicó que nunca ha creído en el clientelismo político, pero que tampoco cuenta con la posibilidad de hacerlo.

“Creo que el populismo clientelar de votar por dos mil o tres mil pesos es lo que ha hecho tanto daño a nuestro partido y al mismo PRM y a todos los partidos políticos de la República Dominicana”, enfatizó al entender que mientras el país maneje ese sistema, estará convocado a un no crecimiento institucional y humano.

Dominguez Brito hizo esas declaraciones al ser entrevistado en el programa "El Despertador", que se difunde cada mañana por SIN.

Encuesta

Recientemente, Sensus, empresa experta en imagen, hizo pública una encuesta de imagen política donde mide figuras políticas del PLD, la cual arrojó que Domínguez Brito es el aspirante que genera mayor confianza, tiene mejor reputación y aceptación.

Según la medición, Domínguez Brito genera un 98 % de confianza y un 2 % de no confianza; Cedeño genera un 89 % de confianza y un 11 % de no confianza; Ricardo un 41 % de confianza y un 51 % de no; Martínez un 23 % de confianza y un 77 % de no confianza; Hernández un 18 % de confianza y un 82 % de no y; De León genera un 10 % y un 90 % de no confianza.

A la pregunta de cuál aspirante cuenta con mejor reputación, el resultado fue el siguiente: Domínguez Brito lidera con un 42 %; Cedeño obtuvo un 22 %; Ricardo un 16 %; Hernández un 8 %; De León un 7 % y Martínez apenas obtuvo un 5 %.