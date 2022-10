Domínguez Brito: “Yo soy el tanque de guerra que necesita el PLD”

De cara a las elecciones del 2024 el aspirante a candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, destacó que ese partido debe prepararse y llevar como candidato un "tanque de guerra" para asegurar el triunfo del torneo electoral y que él es lo

"Yo me considero el tanque de guerra que necesita el PLD", dijo.

El aspirante a candidato por el PLD asegura que el partido debe "prepararse para los embates" que serán lanzados desde el Gobierno en la próxima campaña electoral para lo cual necesitarán una “solides y ética en sus propuestas" y saber que "el país demanda más propuesta racionales y factibles".

Aseguró confiar penamente en el uso del voto automatizado y en la comisión que organiza la consulta, pese a que en el 2019 el uso de ese método fue que dio pie a la salida de Leonel Fernández del PLD.

En sentido dijo que el proceso que se realizará en esta ocasión será "totalmente diferente ya que no hay conexión entre máquina y máquina", por lo cual confía plenamente en el desarrollo del mismo.

Indicó que confía en que los demás partidos respeten el proceso del PLD y que "nadie participe en los asuntos internos del partido".

"Yo pienso que debe haber democracia y respeto, sería una falta de respeto de los demás partidos que intervinieran en las cuestiones internas nuestras", destacó.

En lo referente a si del PLD había salido "todo lo malo" como él había dicho en 2019 cuando lanzó sus aspiraciones presidenciales quemando una gorra de ese partido, este aseguró que "todos los cuerpos son capaces de hacer cosas buenas y malas" y que, si no se es capaz de identificar lo malo, eso "como persona, familia o partido no sería el mejor".

"Advertí en aquel momento, cuando quemé las gorras, hay que tomar decisiones y probablemente muchas cosas que pasaron se debieron a no tomar en cuenta esas advertencias y esa advertencia la mantendré toda la vida y en todas las esferas en la cual me encuentro".

Explicó que cuando se identifica que las cosas se están haciendo de la forma incorrecta se debe abordar hasta resolver el problema.

Destacó que el partido se está renovando y una señal de eso es los jóvenes que han entrado y ocupando puestos de dirección y señaló que es un proceso normal, aunque el "PLD lo haya retrasado tanto tiempo".

Sobre el transfuguismo este explicó que había dos tipos, uno de ellos que es cuando se toma una decisión por ética y otro que es "triste y lamentable".

Al ser cuestionado sobre lo último este se preguntó "¿por qué no se fueron antes?", y agregó que "un ejemplo es que tantos dirigentes del PLD que todos los apoyamos, que todos luchamos con ellos y lograron sus objetivos y al final se fueron a la Fuerza del Pueblo"

Aseguró que "muchos" de esos ex miembros "usaron al PLD para ganar en el 2020, otros tal vez no, pero muchos de ellos sí y estaban conscientes de que se iban" y consideró que debieron de hacerlo con dignidad y no usar el partido.

Dijo que muchos de los dirigentes que se fueron a otro partido "están arrepentidos" y que el PLD está dispuesto a recibir a "todo aquel que sienta que es su partido" ya que las personas "toman decisiones apresuradas y no se les debe juzgar".

El ex procurador de República, se estaría enfrentando este 16 de octubre a cinco de sus compañeros de partido en una consulta ciudadana que busca medir la simpatía y el arraigo que debe tener el candidato presidencial del PLD.

Entre las propuestas de trabajo de gobierno de Domínguez Brito la prioridad, según explicó, sería la educación para tratar de ofrecer una educación de calidad que vaya acompañada de valores y respeto a las normas.

También abarcarían el medio ambiente y la creación de una nueva generación más comprometida con el desarrollo del país.

"Eso poco a poco que se va cultivando y luego se cosecha, pero hay que iniciar. Hay personas que no pueden esperar, que no pueden comer y tienen dificultades para mantener su familia por lo que urge políticas públicas para disminuir el costo de la vida", dijo.

El también miembro del Comité Político del PLD dijo que un sector al que le daría mayor atención es a la producción agropecuaria, un mayor financiamiento del Banco Agrícola en mejores tazas y más democrático.

"Le daré mucha prioridad al campo y a la producción de los alimentos, para mí eso es vital", dijo.

Sobre la seguridad ciudadana este asegura que la mejor manera de prevenir la criminalidad es "mediante la lucha efectiva contra el crimen" y una nueva Policía Nacional para lo cual explicó tiene planes en carpeta.

"No quisiera ver que una persona que robe o que mate sienta que lo puede hacer tres, cuatro, cinco y hasta 10 veces porque crea que hay impunidad", destacó el aspirante a candidato presidencial del PLD.

El costo de la vida, seguridad ciudadana y empleo son los puntos en los que Domínguez Brito asegura pondría más atención.

Acusó al gobierno de "cometer grandes errores" en materia de costo de la vida y puso como ejemplo la ley con la que se eliminaría los aranceles a la importación de los productos agropecuarios lo cual consideró como un "gravísimo error" que puede hundir el sistema productivo nacional.

Expresó que el Gobierno cambió la política de financiamiento del Banco Agrícola lo que a su parecer es un "gravísimo error porque solo le presta a aquellos que son funcionarios o miembros del partido de Gobierno".

Deploró que el actual gobierno haya cancelado a personas que son técnicas en diversas áreas y que la reforma policial se encuentre "empantanada" y que no "sepan a dónde van".

Sobre la realización a destiempo de la consulta para medir la simpatía de los seis aspirantes a candidatos presidenciales, Domínguez Brito, indicó que el motivo de la misma se debía a que el PLD "querían tener una persona que comenzara a visitar todos los sectores del país, tocar puertas y que le plantee a la ciudadanía lo somos como partido".

"Una persona que comience a plantear lo que somos como partido y gobierno, que le plantee a la población que con sentido de humildad cometemos errores y estamos dispuestos a corregirlos", expuso el miembro del CP del PLD.

De igual forma indicó que "existe una realidad" y es que "los demás partidos ya tienen su candidato presidencial y eso también pone al PLD en una situación de desventaja" de cara a la ciudadanía y el mensaje que querían expresar.

Aseguró que el mayor vocero que puede tener un partido es su candidato presidencial y que bajo esas razones se decidió elegir al candidato ahora.

Sobre los casos de corrupción y en los que se han visto involucrados los dirigentes del PLD, Domínguez Brito señaló que sin importar el partido al que pertenezca "todo el que se equivoque y viole la ley debe ser sancionado".

"Sin importar que sea del PLD o del PRM, deben pagar; hoy el gobierno está viviendo unos escándalos irritables y no vemos ninguna salida a eso, lo único que están haciendo es protegiendo a sus funcionarios".

El dirigente peledeísta dijo estar dispuesto a debatir sus propuestas gubernamentales y retó a Luis Abinader y a Leonel Fernández a iniciar una serie de conversaciones y posteriormente se realicen los debates.

Para Domínguez Brito la República Dominicana se encuentra sumida en un caos debido al alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la falta de empleos lo cual considera ataca a la población y que sería bajo esos parámetros que trabajará de resultar ganador de la consulta.

Asimismo, acusó al gobierno de "cometer grandes errores" en materia de costo de la vida, seguridad ciudadana y salud.