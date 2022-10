Karen Ricardo: “Estoy levantando la voluntad de los compañeros que se sentían rezagados"

Tras un extenso recorrido por las diversas provincias del país en busca de lograr la simpatía de los militantes y la población en general, la aspirante a candidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, asegura que con sus aspiraciones le esta "levantando la voluntad a muchos compañeros que se sentían rezagados".

Ricardo, compite con cinco de sus compañeros de partido para lograr convertirse en la persona que represente al PLD en los comicios del 2024.

Al hablar con Diario Libre, la miembro del Comité Político del PLD, asegura que ella al igual que sus compañeros han jugado su rol de tocar puestas, salir a la calle y hacer "críticas y autocriticas" a la par de ir reconociendo sus "errores".

La dirigente asegura que dar el paso de ser una ex diputada a externar sus aspiraciones presidenciales ha sido un gran avance que ha dado gracias a los 29 años que lleva de carrera política y se definió a sí misma como una "obrera política".

"Los compañeros a nivel nacional se han identificado con mi trayectoria, independientemente de que ha sido una sorpresa para muchos de ellos y hasta para mí la coyuntura presentada en este momento, pero de que estamos listos, estamos listos", aseguró Ricardo.

Indicó que, pese a que el PLD se encuentra pasando por un momento de crisis aún, espera que en los próximos meses se pueda recomponer la "fuerza, voluntad, ánimo y la confianza del pueblo dominicano" en esa organización partidaria.

Dentro de las motivaciones para aspirar a la candidatura presidencial por el PLD, Ricardo, asegura que, tras ser diputada, haber aspirado en dos ocasiones a la alcaldía de Santo Domingo Este y ocupar varios puestos dentro del partido y el gobierno eso la motivó a "buscar ese más y dar el más por el país".

"Dada la coyuntura en el partido de abrir una consulta para medir simpatía, reconocimiento y valoración de hombres y mujeres del partido, yo dije esta es mi oportunidad de integrar, de tocar puertas que nadie va a tocar. Yo no iba a tocar la puerta de un ex diputado ni un diputado ese me conoce y tiene que hacer su trabajo por el partido, yo voy a tocar la puerta de un comunitario, de un dirigente y un líder", destacó Karen Ricardo.

Sobre el transfuguismo

Aseguró que no es dada a juzgar, pero indicó que el transfuguismo es "algo que le duele" ya que una cosa es la decisión de alguien de ir de un partido a otro porque entienda que es lo que le conviene, pero otra es "manipular a toda una población participando por un partido político que cuenta con la estructura para ayudarlo e impulsarlo".

Sobre esto dijo que cada persona debe aprender a ganar y perder en las filas de un partido y que se debe ser coherente en la construcción de una organización partidaria.

Dijo estar a la espera de que el Congreso Nacional de sus frutos para la aprobación a tiempo de las leyes de Partidos y de Régimen Electoral ya que el partido de Gobierno, el Revolucionario Moderno (PRM), “es mayoría y ahí e que debe mostrar la mayoría que tiene”

Dijo que en caso de resultar ganadora de la consulta del próximo 16 de octubre trabajará con una agenda país que sea a corto, mediano y largo plazo, que vaya encaminada a los sectores de educación, cultura, turismo, la potencialización de nuevas fuentes de empleos y la promoción de las pasantías juveniles.

Explicó que los gobiernos deben enfocarse en la promoción del empleo digno y de calidad al igual que tratar de desarrollar las tecnologías, artes y cultura para sacar un capital de la materia prima que es el dominicano y su enseñanza.

Karen Ricardo dice estar convencida de que el igual que los hombres, las mujeres están listas para gobernar República Dominicana y abogó por ir venciendo la rivalidad y la diferencia que hay entre hombres y mujeres ya que poseen las mismas capacidades y condiciones.

"A la mujer se le entrega una casa y construye un hogar, aunque digan que es un refrán. Real y efectivamente la mujer puede criar y no solamente tiene la capacidad de dar la vida, sino también de administrar esa vida y de trabajar el ciclo completo de la vida del ser humano", manifestó.

Explicó que el servicio, sacrificio, compromiso, amor y prudencia son las vocaciones que deben caracterizar a la primera mujer que sea presidente de la República Dominicana.

Dijo que ella al igual que sus compañeros están "conquistando corazones" hablando con los militantes de su partido para que expresen su simpatía a través de las urnas el 16 de octubre.

Convenio

Sobre el convenio de apoyo mutuo que firmaron todos los aspirantes presidenciales, Karen Ricardo dijo que el 99 % de la matrícula del Comité Político y el 98 % del Comité Central presentes en la asamblea donde se dieron a conocer los aspirantes estuvo de acuerdo con la firma del documento.

La persona que obtenga la mayoría de votos en la consulta de simpatía recibirá el apoyo de los demás aspirantes y el partido en el congreso elector que se deberá realizar el próximo 2022 como se establece en las leyes electorales.

Karen Ricardo dijo estar de acuerdo en los debates y abogó por que para la próxima campaña electoral las propuestas de los políticos se den a conocer a través de los debates, pero con "respeto, conocimiento de causa y dejar de lado los discursos populistas".

"Todos tenemos que participar (en los debates) para que realmente nuestro país se siga desarrollando", fue lo expresado por Karen Ricardo.

Pidió sinceridad en los aspirantes, mandatarios y todos los políticos para las próximas elecciones del 2024.

Mas candidatos

Karen Ricardo precisó que el PLD es uno de los partidos que posee una de las matrículas de miembros más grande del país y que en cada provincia esa organización cuenta con una estructura real.

Aseguró que sus compañeros de partido están motivamos y con deseos de aspirar a nuevos cargos de elección popular, pero que en algunas ocasiones se debe esperar a que alguien "se vaya para poder ocupar el puesto".

"Yo soy miembro del Comité Político y me siento muy honrada y satisfecha, pero si un grupo de compañeros no hubieran abandonado las filas del partido, quizás no me hubiera tocado por más liderazgo y más trabajo que yo tenía; la cúpula y los techos de cristales tenemos que romperlos en todos los partidos políticos", dijo.

Expresó que quien no es "familia, relacionados, vinculados, socios o amistades muy directas" de las cúpulas de los partidos les toca trabajar más.

Dijo que la cúpula del PLD está entusiasmada por más diputaciones, senadurías, regidurías y demás puestos de elección popular.