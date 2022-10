Maritza Hernández asegura RD esta lista para ver una mujer gobernando

Cuarenta y cinco años de militancia política en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue tiempo suficiente para que Maritza Hernández comprendiera que era momento de dar un nuevo paso y lanzarse tras la candidatura presidencial de esa organización.

Hernández asegura que en la medida que ha ido creciendo el PLD, ella ha creciendo con el, lo que la hizo parte de ver la primera vez que ese partido participara en unas elecciones como una organización partidaria mayoritaria.

"Aunque yo no tenía edad para votar, he vivido cada etapa del PLD lo que me hace saber cómo la gente siente, lo que busca y yo lo que trato en cada oportunidad que tenga con una persona es descubrir que su mundo y su necesidad deben ser lo prioritario en el momento", señala Hernández al hablar con Diario Libre.

Ella, al igual que cinco de sus compañeros compiten por ser la persona agraciada en obtener la mayor simpatía de los peledeístas en la consulta del 16 de octubre.

Asegura que sus aspiraciones presidenciales salen a relucir debido a que las personas que han estado al frente del país han obviado lo más importante, que es "el bienestar de la gente y que estos sientan que muchas veces puedan querer cosas que no son materiales".

"Eso es lo que me ha motivado, que hay temas que todavía ningún presidente se ha enfocado y que tenemos que enfocarnos", dijo.

Hernández, dice estar segura de que la República Dominicana está preparada para ver a una mujer gobernando el país.

"Sí, está listo y lo está porque el pueblo dominicano sabe que las capacidades no son de hombres y mujeres, son capacidades; lo que es masculino o femenino es nuestro sexo", señaló sobre el tema.

Explicó que en caso de resultar ganadora de la consulta su plan o estrategia de gobierno girará en torno a la educación, producción nacional y la salud, los cuales deben ser los pilares de todo gobierno.

Maritza Hernández, fue ministra de Trabajo, por lo cual aboga por que en el país se inicien a remunerar las pasantías y las mismas funcionen como experiencia para los jóvenes.

"Tenemos que hablar de las pasantías remuneradas, tenemos que hablar para acabar con esa pregunta de que cuando un joven termina una carrera y va a buscar trabajo lo primero que le preguntan es si tiene experiencia. Vamos a hacer que en todas las carreras universitarias haya pasantías remuneradas", explicó.

Otro de las estrategias que forman parte de su plan de gobierno es ponerle mayor atención al sector agropecuario de la República Dominicana y en ese sentido dijo que el actual gobierno debió enfocarse más en el plan de siembra masiva de productos de ciclo corto, para de esa forma no tener que importar productos y que estos se pueden cosechar en el país en un corto período de tiempo lo cual beneficiaria al sector agropecuario dominicano.

Abandono del partido

La ex funcionaria señaló que el traspaso de un partido a otro que hacen algunos dirigentes políticos o el transfuguismo, no es el problema principal, sino que en la formulación de las leyes se cometió el error de no especificar que en el caso de los legisladores las curules son de los partidos, no de las personas por lo cual condena que cuando una persona se va de una organización partidaria se lleve la curul consigo.

"Cuando alguien fallece y es legislador es el partido que decide a dónde va la curul. Es el partido quien decide si se lo da a la esposa o a otra persona, entonces la curul es del partido y no individual de cada persona", reconoció Hernández.

Aseguró que las organizaciones políticas se "han dejado llevar las curules con mucha facilidad".

La miembro del Comité Político del PLD, indicó que el país ha sufrido una "una gran decepción" debido a que las autoridades actuales "vendieron la idea" de que resolverían todas las problemáticas del país de la noche a la mañana y "sin ningunos planes" lo que ha ocasionado decepción entre la ciudadanía.

Un pacto de respeto

Indicó que la cúpula del PLD aprobó un pacto entre los aspirantes a miembros presidenciales y que en el mismo se establece el mandato de "respetar y no hablar nada negativo entre unos y otros" dentro o fuera del partido.

Catalogó esa medida como positiva y aseguró que quien viole el pacto con el fin de ganar la candidatura "tendrá grandes problemas" ya que sería el candidato, pero no llegaría a ser presidente porque para eso necesitaría "ser respetado y valorado" y si no respeta ese pequeño pacto "tendría complicado el asunto, ya que el pueblo está observado a los candidatos del PLD".

Manifestó que confía en el voto automatizado y que en el pasado lo que ocurrió no fue fruto de errores en los equipos, "sino la manipulación de las personas que trabajaron en las máquinas".

Agregó, que en la consulta del PLD debe primar el respeto de la elección de la población y que el resultado de la misma será lo que decida la mayoría.

Agradeció al PLD por darle la oportunidad de descubrir lo que realmente le apasiona, que es la política y el dedicarse a ello.