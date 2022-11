Partidos prometen detener la campaña, pero quedan pendientes las sanciones

La Junta Central Electoral (JCE) firmó junto a 29 partidos y movimientos políticos el “Compromiso por la Integridad Electoral” que propuso para limitar los actos de campaña adelantados, pero la garantía de que sean sancionados quienes quebrantes esos compromisos quedó sujeta a la aprobación del reglamento que creará la Unidad de Sanción Administrativa Electoral.

Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, convocó en nombre del pleno a los partidos políticos, a las universidades y organizaciones de la sociedad civil a la vista pública de la propuesta que se realizará el jueves 10 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

Esta vista pública es el último paso que necesita la JCE para crear definitivamente la Unidad de Sanción Administrativa Electoral.

La JCE creó dicho organismo el 23 de febrero del 2022, y el 9 de junio presentó a las organizaciones políticas y cívicas y a las universidades el borrador del reglamento que crea el “procedimiento administrativo sancionador electoral”. Se otorgó un plazo que se extendió hasta el 30 de septiembre para presentar observaciones, y se publicó el texto en periódicos de circulación nacional.

Cumplido con esos requisitos de publicidad, Jáquez Liranzo sostuvo que solo resta realizar una vista pública para poner en funcionamiento la unidad.

Román Jáquez Liranzo anunció como un hecho histórico el éxito que habían tenido con la firma de la propuesta íntegra de la JCE, a pesar de las preocupaciones expresadas previamente por los delegados políticos de Alianza País, Guillermo Moreno, y de Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo.

FP pedía aplicar sanciones respecto a la publicidad gubernamental que entienden es elaborada con fines políticos, mientras que Alianza País propuso que se determine el origen del dinero de las actividades proselitistas que se han realizado hasta el momento, así como regular el uso de encuestas y sondeos.

Javier Ubiera, dirigente de FP, espera que la Unidad Sancionadora siente las bases para monitorear la publicidad del Gobierno.

Jáquez Liranzo hizo una precisión que satisfizo las propuestas que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) había hecho respecto a permitir las actividades instituciones.

El titular aclaró que sí están permitidos “los asuntos propios a cuestiones de la democracia interna institucionales”. “Lo que está prohibido son cuestiones que tienen que ver con actos de precampaña, actos de campaña, actos donde se promocionen precandidaturas y candidaturas”, acotó.

Además los cinco titulares de la JCE, el documento fue firmado por el Partido Revolucionario Moderno, Partido de la Liberación Dominicana, partido Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, Alianza País, Partido Dominicanos por el Cambio, Partido Unidad Nacional, Bloque Institucional Social Demócrata, Partido Humanista Dominicano, entre otros.

PRM se desvincula

Las vallas con la imagen del presidente, los mítines reeleccionistas y las concentraciones en los lugares donde asiste Abinader no tienen que ver con acciones directas del PRM, según Sigmund Freund, delegado del PRM en la JCE. Freund argumenta que esas vallas no son promovidas por el Gobierno ni por el PRM y que en los anuncios de instituciones no sale la foto del presidente. “El gobierno dominicano está ejecutando obras y eso es normal que pueda realizar ese tipo de publicidad”, comentó. Afirma que cuando el presidente va a un lugar ellos no pueden controlar a las personas que quieren ver al presidente y mostrarle su apoyo, y que el mitin reeleccionista al que asistió la secretaria General del PRM “no era del partido y Carolina Mejía fue como invitada”.