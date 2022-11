A 8 pesos el metro cuadrado, venden terrenos del CEA a exalcalde San Francisco de Macorís

El Estado dominicano vendió tierras del Consejo Estatal del Azúcar al exalcalde de San Pedro de Macorís, Ramón Antonio (Tony) Echavarría Peguero, a razón de 8 pesos el metro cuadrado.

La venta, mediante el contrato CC-2004-01651, del 19 de diciembre de 2019, por un monto de 2,488 millones de pesos, abarca una superficie de 497.75 tareas, equivalentes a 313,019.71 metros cuadrados, dentro de los terrenos del antiguo Ingenio Consuelo. El costo de 8 pesos al que sale el metro cuadrado fue fijado desde el 2004, durante el gobierno de Leonel Fernández.

Aunque el acto de venta se firmó en el 2019, durante el gobierno de Danilo Medina, fue remitido por el presidente Luis Abinader el pasado 10 de octubre al Senado de la República.

Durante un sondeo realizado con vendedores de terrenos Diario Libre determinó que el costo aproximado del metro cuadrado en las proximidades del antiguo Ingenio Consuelo ronda por los 1,750 pesos.

Al ser contactado por Diario Libre, el exalcalde Echavarría Peguero, justificó la transacción y argumentó que los precios de los terrenos los determinó el CEA y no él. También, alegó que la intención de compra se realizó en el 2004 y que fue en el 2007 cuando terminó de pagar por esas tierras.

Echavarría Peguero fue alcalde de San Pedro de Macorís durante 18 años, la mayor parte del tiempo por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En los comicios del 2016 fue reelecto en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mediante una alianza con doce partidos, entre los que figura el PRD.

Detalles del contrato

El contrato de venta establece que el ingenio vende, cede y transfiere una extensión superficial de 497.75 tareas nacionales, del municipio Consuelo, a un costo de 5,000 pesos por tarea nacional, el cual fue pagado por el comprador mediante un recibo de saldo de caja y banco número 2007-19495, de fecha 7 de agosto de 2007.

Más abajo, el propio contrato consigna que “el precio de cinco mil pesos por metro cuadrado fue establecido tomando en consideración las tasaciones hechas por la Dirección General del Catastro Nacional, del 27 de abril de 2004 y una firma de tasadores privados, mediante avalúo de fecha del 1 de diciembre de 2003”.

Sin embargo, al dividir los 2,489 millones de pesos que costaron las tierras entre los 313,019.71 metros cuadrados de su extensión da como resultado 7.9 pesos cada metro.

El 4 de septiembre de 2009, el entonces presidente Leonel Fernández otorgó un Poder Especial al CEA, para vender, ceder y transferir terrenos de varios ingenios nacionales, entre las que figura las tierras compradas por Echavarría Peguero, dentro de la parcela No. 131-A (Parte), D.C. No. 15/3, lugar Batey AB-4 y AB-6, municipio San Pedro de Macorís.

Entre los documentos que acompañan el Poder de Fernández figura una resolución del CEA que establece que la Comisión de Ventas recomendó vender a un precio no menor de 5 mil pesos por tarea nacional, para un valor total de 2,500 millones de pesos. El documento de fecha 25 de mayo de 2004 fue firmado por el entonces subsecretario de Estado Administrativo, Julio A. Altagracia G, en representación del secretario de Estado de Finanzas en ese momento, Rafael Calderón y quien se desempeñaba como director ejecutivo del CEA, Víctor Manuel Báez.

Sin embargo, al ser contacto por Diario Libre sobre los 8 pesos por metro cuadrado que costaron los terrenos, Echavarría Peguero respondió: “No. Eso no es verdad… Eso no es verdad al precio que decía la tasación del CEA. Nunca yo he puesto precio”.

Aunque se ofreció a entregar la documentación que avala el precio que habría pagado, el cual no indicó, hasta el momento de esta publicación no los había remitido.

Además, el exalcalde reveló que cuando adquirió esos terrenos éstos no estaban siendo usados y que actualmente tiene un proyecto ganadero en ese lugar.

Diario Libre recorrió la zona donde se encuentran los terrenos del exalcalde en los cuales se observan diferentes tipos de vegetación, entre ellos de caña de azúcar.

Algunos comunitarios, como Eduardo (Manuel) Bautista, de 65 años y quien trabajó en el Ingenio Consuelo, reconocen que muchas de esas tierras han sido vendidas a personas “influyentes” durante varios gobiernos.

Mientras que Claudia Paola Rondón, de 25 años, se quejó de los caminos por la zona están en muy mal estado y que la problemática la han denunciado, solicitando el auxilio de las autoridades.

Ella es hija de dos ex trabajadores de los ingenios Consuelo y Porvenir y ubicó su vivienda en la zona desde el año 2013. Como don Eduardo espera que le den los títulos de propiedad donde están ubicadas sus humildes viviendas, que en principio instalaron de madera y ahora son de block y zinc.

Echavarría Peguero a través de un convenio suscrito, el pasado 19 de diciembre de 2019, con el entonces director ejecutivo del CEA, Luis Miguel Piccirillo.

A través de dicho contrato fue vendida, cedida y transferida una extensión superficial de 497.75 tareas nacionales, del municipio Consuelo, a un costo de 5 mil pesos al Echavarría Peguero a través de un convenio suscrito, el pasado 19 de diciembre de 2019, con el entonces director ejecutivo del CEA, Luis Miguel Piccirillo.

En la misiva, recibida el pasado 10 de octubre al presidente del Senado, Eduardo Estrella, el presidente Luis Abinader le explica que remitió el referido contrato a fin de cumplir con lo que establece el numeral 2, literal d, del artículo 128 de la Constitución.

El citado numeral establece que el monto máximo para que contratos y extensiones puedan ser suscritos por el presidente sin aprobación congresual será de 200 salarios mínimos del sector público.

En el párrafo II de dicho contrato se establece que la Dirección Inmobiliaria no se hace responsable de que el uso futuro que se le dará a esos terrenos afecta la ecología e interfiera con las condiciones y regulaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otra institución pública o privada.

El desmentido

Aunque Diario Libre posee los documentos que avalan la información Ramón Antonio (Tony) Echavarría Peguero justificó la venta

negó este medio que el costo de esos terrenos fue irrisorio y aseguró que la transacción no se hizo por tráfico de influencias, pese a que en ese momento y durante 18 años ocupó el cargo de alcalde de San Pedro de Macorís.