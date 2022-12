En 2023 arranca en República Dominicana el proceso de cara a las elecciones de 2024

República Dominicana dará inicio en 2023 al proceso que concluirá, un año después, con la celebración de diferentes elecciones, entre ellas las que designarán al futuro presidente del país.

El proceso arrancará el 1 de octubre de 2023 con las votaciones primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, tras ellas, el día 29 de ese mes tendrán lugar las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas, según el calendario de la Junta Central Electoral (JCE).



La primera cita con las urnas será el 18 de febrero de 2024 con los comicios a alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías.



El proceso culminará el 19 de mayo con las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y de diputados de ultramar.



Si en los comicios presidenciales ningún aspirante consigue en primera vuelta los votos necesarios, tendrá lugar una segunda ronda el 30 de junio de ese año.

Todo apunta a que el actual jefe de Estado, Luis Abinader, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), se presentará para un nuevo mandato de cuatro años, aunque todavía no ha confirmado este extremo.

Abinader sucedió en el cargo a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la actualidad la principal formación de la oposición.

Aunque no se sabe a ciencia cierta, todo indica también a que el exmandatario Leonel Fernández será el candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo, formación que constituyó en 2019 tras abandonar el PLD después de militar en ese partido durante cuatro décadas.

Fernández ocupó la jefatura del Estado de República Dominicana en tres períodos: de 1996 a 2000 en sustitución de Joaquín Balaguer, de 2004 a 2008 tras la presidencia de Hipólito Mejía y cuando consiguió la reelección, de 2008 a 2012.

Por el momento, solo se sabe que por el opositor PLD se presentará como aspirante presidencial el actual alcalde de Santiago (segunda ciudad de República Dominicana), Abel Martínez, tras ser elegido precandidato de la formación en una consulta popular celebrada el pasado 16 de octubre.

En la votación, en la que pudieron participar los cerca de dos millones de afiliados al PLD y otros cuatro millones de dominicanos no inscritos en organizaciones políticas, Abel Martínez se impuso a varios candidatos, en especial al exsenador y antiguo procurador Francisco Domínguez Brito y a la que fuera vicepresidenta y ex primera dama del país Margarita Cedeño.

Precisamente, el PLD celebrará el año próximo el 50 aniversario de su fundación por Juan Bosch, el 15 de diciembre de 1973. EFE

Todo apunta a que el actual jefe de Estado, Luis Abinader, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), se presentará para un nuevo mandato de cuatro años, aunque todavía no ha confirmado este extremo.

Abinader sucedió en el cargo a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la actualidad la principal formación de la oposición.

Aunque no se sabe a ciencia cierta, todo indica también a que el exmandatario Leonel Fernández será el candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo, formación que constituyó en 2019 tras abandonar el PLD después de militar en ese partido durante cuatro décadas.

Fernández ocupó la jefatura del Estado de República Dominicana en tres períodos: de 1996 a 2000 en sustitución de Joaquín Balaguer, de 2004 a 2008 tras la presidencia de Hipólito Mejía y cuando consiguió la reelección, de 2008 a 2012.

Por el momento, solo se sabe que por el opositor PLD se presentará como aspirante presidencial el actual alcalde de Santiago (segunda ciudad de República Dominicana), Abel Martínez, tras ser elegido precandidato de la formación en una consulta popular celebrada el pasado 16 de octubre.

En la votación, en la que pudieron participar los cerca de dos millones de afiliados al PLD y otros cuatro millones de dominicanos no inscritos en organizaciones políticas, Abel Martínez se impuso a varios candidatos, en especial al exsenador y antiguo procurador Francisco Domínguez Brito y a la que fuera vicepresidenta y ex primera dama del país Margarita Cedeño.

Precisamente, el PLD celebrará el año próximo el 50 aniversario de su fundación por Juan Bosch, el 15 de diciembre de 1973. EFE