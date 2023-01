PLD califica como un fracaso la política agropecuaria del PRM

La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó como un rotundo fracaso, los préstamos a tasa cero, ampliamente publicitados por el gobierno del PRM

El exsenador Adriano Sánchez Roa, dijo que la tasa ha sido un fracaso porque no se prestó a los productores sino a los empresarios, lo que está perjudicando al verdadero productor.

"Les prestaron dinero a instituciones y a personas que no necesitaban los recursos, porque son productores que tienen su propio capital. No les llegó el dinero a quienes sí lo necesitaban. A ese más del 70 % de pequeños y medianos productores no les llegó”, dijo Sánchez Roa .

Sánchez Roa también estableció la diferencia de la actual gestión, con las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, “uno de los factores del éxito de ese programa fue que el presidente Medina, en muchas ocasiones, prestó a tasa cero y con dos años de gracia, es decir que tú comenzabas a pagar después de los dos años”.

El dirigente del PLD habló durante una rueda de prensa junto a Rafael Abel Lora, Winston Marte, Cleotilde Rodríguez, Julio Sánchez, Taurino Gonzales, Geovanny Arias y Nicolás Brito, subsecretarios de Asuntos Agropecuarios.

Conforme a un documento que sirvió de guía a la rueda de prensa, los peledeístas denunciaron la importación récord de alimentos en el 2022, que aseguran ha llevado a la ruina a la producción local y no logra bajar los precios.

Además, denunciaron el elevado costo de la canasta alimenticia, que alcanzó en diciembre del 2022 los 44,412.5 millones de pesos.



Sánchez Roa afirmó que el país cuenta con ofertas de alimentos, “de alimentos del exterior y sumamente caros”.

El exsenador acusó al Ministro de Agricultura, Limber Cruz, de hacer cita de causas irreales al pretender explicar el aumento del precio del plátano. “Nunca un invierno había llevado el plátano a 40 pesos la unidad, y la tormenta Fiona ocurrió fundamentalmente en una zona que no es platanera”, enfatizó en una rueda de prensa que tuvo lugar en la casa nacional del Partido de la Liberación Dominicana



Así mismo denunció la pérdida de empleos: “el sector agropecuario ha perdido 39,911 empleos, equivalente a una pérdida del 10 % de los empleos”