Diputados inician estudio de Régimen Electoral; muestran receptividad

Faltando apenas una semana para el cierre de la legislatura extraordinaria, previsto para el próximo 15 de febrero, la Cámara de Diputados inició ayer el estudio del proyecto de ley de Régimen Electoral, sobre el cual fueron logrados acuerdos previos entre senadores y diputados con el objetivo de agilizar su aprobación en este lapso legislativo.

La mayoría de los diputados miembros de la comisión especial que estudia la pieza mostraron receptividad ante las más recientes modificaciones hechas en el Senado, salvo el representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Plutarco Pérez, quien insistió en defender la posición de esa organización opositora para que sea penalizado el transfuguismo y que se establezca el voto automatizado a futuro.

“No están obligados”

El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, valoró que todas las observaciones hechas por los diputados fueran tomadas en cuenta por el Senado lo que, a su entender, contribuirá a agilizar los trabajos y permitirá que puedan rendir su informe a la mayor brevedad posible.

Recordó que en varias “reuniones informales” senadores y diputados buscaron consenso sobre algunos temas en los que persistían disensos. No obstante, recalcó que por tratarse de encuentros extraoficiales los plenos de ambas cámaras no tienen obligatoriedad de acoger esos acuerdos. También, el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata (PQDC) informó que en esta etapa de las discusiones no invitarán a algunos sectores, como se hizo en la anterior legislatura ordinaria, y que se concentrarán en estudiar las 26 modificaciones hechas a la pieza en el Senado, que implicaron aumentar la pieza en 16 artículos más.

Tras la reunión, Wessin Chávez reveló que leyeron los cambios introducidos en el Senado y que hoy se reunirán otra vez para consensuar la iniciativa.

Acogerán cambios

El diputado perremeísta Amado Díaz admitió que el proceso de revisión del proyecto de ley de Régimen Electoral deberá ser ágil y continúo para aprobar la iniciativa entre el día 12 y el 13 de febrero. Favoreció que se logre una normativa más acabada y completa y acorde a lo que establece la Constitución. Aunque no descartó que el proyecto sea modificado, recordó que “si se hizo todo lo que se tenía que hacer no habrá que modificar la pieza”.

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, afirmó que su partido quiere que se cumpla con la Constitución y las leyes. Recordó que el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias que deben ser acogidas en la “nueva normativa”, de ser aprobada.

Mientras, el diputado reformista Máximo Castro Silverio se mostró muy optimista en que la pieza podrá aprobarse en la actual legislatura. Dijo que, como solo revisarían las modificaciones senatoriales, “no hay mucho qué hacer y ajustar”.

Plutarco: mantienen postura El PLD, al parecer, es el único que tiene resistencia a que el proyecto de ley de Régimen Electoral sea aprobado como fue consensuado en el Senado. Ayer, el diputado Plutarco Pérez aseguró que el PLD mantiene su firme posición sobre el transfuguismo, para que sea penalizado y que se incluya el voto electrónico a futuro. Argumentó que en la Cámara Baja deben consensuar porque “una sola fuerza política no puede imponer su criterio”. Dijo que de los tres principales partidos, dos deben consensuar porque requieren de una mayoría calificada.