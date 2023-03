Leonel reacciona a discurso de Abinader y le dice que el alza de los precios no es un chiste

El expresidente Leonel Fernández se tomó su tiempo para reaccionar al discurso de rendición de cuentas del mandatario Luis Abinader el pasado 27 de febrero, del cual criticó el aspecto económico y social del país que éste presentó, al afirmar que todos los precios han subido, la inseguridad ciudadana ha aumentado y la vuelta de los viajes ilegales, realizados mayormente por jóvenes.

Nueve días después, a través de una cadena de cientos canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales en trasmisión en vivo y diferido, el presidente del partido Fuerza del Pueblo expresó su rechazo al discurso del gobernante, de quien dijo que su alocución estuvo cargada de "exageraciones, manipulaciones estadísticas, cifras fuera de contexto y falacias".

Fernández deploró que el gobernante le dedicara poco tiempo en su extenso discurso al tema de la inflación y criticó el alza de precios que se registra en productos y servicios en el país, lo que entiende lleva a un deterioro de vida de los dominicanos.

"El incremento de los precios es en todo. Es en la comida, es en la varilla, en el cemento, en el transporte y en la energía eléctrica. Por consiguiente, el nivel de la calidad de vida de la mayoría de la población, como hemos dicho, se ha deteriorado", acotó.

Negó que la República Dominicana esté en la lista de los países con menos inflación. Dijo que "a diciembre del 2022, la República Dominicana se ubicó en la séptima posición de manera ascendente de 17 países de América Latina con mayor tasa de aumento de precios".

Fernández respondió a cada tema expuesto por Abinader y con orden similiar. Comenzó con la economía, denunciando que al igual que el año anterior el mandatario dio una cifra incorrecta de crecimiento económico, supuestamente.

Dijo que no se explica que la economía haya experimentado un crecimiento con un 4.9 % en el 2022 cuando en el año 2021 el presidente Abinader dijo en su discurso que en el año de la pandemia la economía había crecido 12.3 %.

«Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la nación, un notable crecimiento anual. ¿Podría decirse que ese 4.9 % fue notable, cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3 %?», cuestionó.

Negó que la economía dominicana sea dinámica, puesto que para él solo el sector turismo tuvo un crecimiento exponencial de 24 %, "sin embargo el de explotación de minas y canteras, sin embargo, tuvo un derrumbe de -7.2%; la construcción, un desmoronamiento de 0.6%; y la industria local, un pírrico aumento de 2.2%", aseveró.

Con esto, el tres veces presidente de la República dijo que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que alega Abinader es desigual, puesto que su expansión solo beneficia a un selecto sector.

"¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumenta, existen más de 614 mil personas que desean trabajar, pero no encuentran dónde hacerlo, debido a que la expansión de la economía no les está generando oportunidades laborales?", dijo.

Fernández acusó al Poder Ejecutivo de elegir períodos de comparación a conveniencia, con la finalidad de hacerle creer a la opinión pública que se han logrado avances notables en materia de reducción de la desocupación, puesto, que según él, "los informes oficiales no señalan que la caída de la tasa de desocupación no se debe al aumento de la ocupación, sino, que ante la falta de oportunidades laborales, las personas de 15 años y más, han abandonado la búsqueda activa de una plaza de trabajo".

Los jóvenesy viajes ilegales

También se refirió a los viajes ilegales que realizan dominicanos a Estados Unidos, utilizando como trampolín a Centroamérica, aspecto que no tocó el presidente perremeísta y que piensa puede ser el motivo del éxodo de jóvenes.

"No nos dijo que hay cerca de 530 mil de ellos que ni trabajan ni estudian. Tal vez esa sea la causa que explique el nuevo flujo migratorio ilegal que estamos experimentando en el país, cuando ya creíamos que los viajes en yola habían desaparecido. Son numerosos los jóvenes que ahora se van por Guatemala, Perú, Colombia, Panamá, la Selva del Darién y que tienen que cruzar por todo México, muchos de ellos hacinados en vehículos cerrados para cruzar la frontera y llegar a territorio de los Estados Unidos", planteó.

Inflación

Fernández negó que el nivel de endeudamiento de la actual administración haya descendico, como apuntó Abinader

"Entre 2019 y 2022, el porcentaje de deuda pública aumentó del 50.5 % al 59.1 % del PIB, lo que representa un incremento, no una disminución, de 8.6 puntos porcentuales", agregó.

Educación

Leonel dijo que le llamó la atención lo breve que fue Abinader con el tema de Educación y lo atribuyó a las propias declaraciones del Ministro de Educación, Ángel Hernández, que en noviembre pasado dijo que el dinero del 4 % se va al zafacón porque los niños no aprenden.

"Resulta preocupante también la gran deficiencia que exhibe el Ministerio de Educación para gestionar con eficiencia y transparencia los procesos administrativosfinancieros, así como de adquisición de bienes y servicios, presentando una enorme cantidad de denuncias e irregularidades en múltiples licitaciones", indicó al tiempo de citar los libros de textos de secundaria, la adquisición de butacas escolares, las nóminas sobrecargadas de personal supernumerarios, entre otros procesos.

En materia de salud, Fernández deploró que el Abinader evadiera referirse a la crisis en la prestación de servicios de salud a los afiliados y dependientes del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social, derivada del conflicto entre el Colegio Médico Dominicano y las Administradoras de Riegos de Salud, (ARS).

En el ámbito de la energía, Leonel dijo que las pérdidas en ese sector se han incrementado de un 30 a un 35 %.

"La tarifa al usuario se ha disparado en más de un 50 % y la falta de medidores, de más equipo y materiales necesarios para la instalación de estos, ha provocado facturación irreal, incrementando, a niveles críticos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES)", denunció.

Sostuvo además que el gobierno de Abinader no ha incorporado al sistema ni un megavatio de potencia de energía térmica adicional puesto que algunos procesos de licitación no han sido exitosos y sobre los adjudicados, "no han entrado en operación". En cuanto a las energías renovables dijo que se han conectado son todos proyectos de anteriores gestiones.

Inseguridad ciudadana

Sobre criminalidad, el líder fuerzapueblista es de la opinión de que la inseguridad ciudadana ha aumentado y que la Reforma Policial no exhibe avances.

En cambio, dijo que el programa Barrio Seguro que instauró cuando era presidente de la Repúbklico contribuyó a mejorar de manera notable la seguridad objetiva y percibida. Citó el informe Regional de Desarrollo Humano del 2013-2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el proyecto.

Infraestructuras

Nuevamente, Fernández dijo que Abinader ofreció un dato incorrecto. Esta vez con el monto ejecutado en obras de infraestructura.

Abinader dijo que el año pasado se ejecutaron 71 obras de infraestructura con una inversión de más de 90,390 millones de pesos, pero Fernández aseguró que esa cifra dista de la realidad.

"Al parecer el presidente no se ha enterado que la página web de la Dirección General de Presupuesto informa que, como ejecución del gasto en obras, al 23 de diciembre del 2022, solo se erogó 53,896 millones en obras, y en las de infraestructura, específicamente, apenas 29,221 millones de pesos", indicó.

Tema haitiano

Fernández finalizó su discurso refiriéndose al tema haitano. Indicó que la comunidad internacional debe entender que ante el estado de ingobernabilidad crónica que atraviesa Haití, República Dominicana como toda nación debe tomar las medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos.

Explicó que "no es cierto que República Dominicana sea un país racista, donde se discrimina, se practica la xenofobia y se ejerce la apatridia".

Aseguró que esas acusaciones son falacias que se divulgan con la finalidad de imponerle al país "la obligación de recibir en nuestro territorio, a víctimas de delitos transnacionales organizados, a migrantes irregulares o a refugiados, sin tener nosotros las posibilidades para ello, y a riesgo de poner en peligro nuestra propia supervivencia como pueblo".

Este martes, la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo decidió abandonar en el diálogo convocado por el Gobierno para abordar la crisis haitiana y los efectos que podría tener para nuestro país.

Fuerza del Pueblo se unió en esta decisión a los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicana y dijo que la razón de su salida es porque la actual administración «no tiene una posición clara respecto al tema».

"Pensamos que es una convocatoria que busca enmendar el error cometido con el sometimiento del proyecto de "Ley de Trata" que rechazó toda la sociedad; un error que quiso mitigar el Presidente en su comparecencia ante el Congreso para la Rendición de Cuentas el pasado 27 de febrero», explicó Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de Fuerza del Pueblo.