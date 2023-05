Presidente Abinader otorga nacionalidad dominicana al escritor Mario Vargas Llosa

El escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, visitó al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde aceptó la ciudadanía dominicana ofrecida por el mandatario.

Vargas Llosa dijo que está interesado en pasar largas temporadas en República Dominicana, razón por la cual Abinader le ofreció otorgarle por decreto la ciudadanía privilegiada.

"Y yo le he pedido, por esa decisión de pasar gran parte de su tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana, y él ha aceptado esa ciudadanía", indicó Abinader.

El autor de La Fiesta del Chivo luego conversó luego con los periodistas y confirmó que le gustaría "mucho pasar largas temporadas en la República Dominicana". Después elogió el desenvolvimiento del país, comparándolo con la región de América Latina.

Te puede interesar

"Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección, sin lugar a dudas. Desgraciadamente, América Latina, como ustedes saben, atraviesa unos momentos muy difíciles, probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando", reflexionó el escritor.

Afirmó que este país caribeño "es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un período de exaltación y de verdadera realización en la República Dominicana.

Para Vargas Llosa, el país "ha optado por una política cada vez más sensata y tomó mucha distancia con el resto de América Latina".

A continuación, las palabras íntegras de Vargas Llosa:

Efectivamente, yo, desde el punto de vista latinoamericano, me gustaría mucho pasar largas temporadas en la República Dominicana. Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección, sin lugar a dudas.

Desgraciadamente, América Latina, como ustedes saben, atraviesa unos momentos muy difíciles. Probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Y yo me alegro mucho de que la República Dominicana, con un gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país.

Creo que es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un período de exaltación y de verdadera realización en la República Dominicana.

Tengo muchos amigos aquí, mucha gente colaboró en el caso de las novelas que he escrito sobre la República Dominicana, de tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa en los períodos que pasaré en el futuro.

¿Qué es lo que más le gusta de República Dominicana?

Muchas cosas. Me parece que la integración es mucho más avanzada en la República Dominicana que en el resto de América Latina. Creo que, digamos, la República Dominicana ha optado por una política cada vez más sensata y que tomó mucha distancia con el resto de América Latina.

¿Es este su retiro?

El retiro no será, porque estaré siempre muy activo hasta el último día de trabajo. Pero me propongo venir a la República Dominicana fundamentalmente a trabajar, es lo que siempre he hecho.

¿Estará trabajando en alguna obra en particular?

He terminado una novela sobre el vals peruano, que, por primera vez en la historia, integró el país. Hasta entonces, el país tenía músicas distintas en la sierra, en la costa, y el vals peruano integró realmente.

Datos

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Es un escritor, político y periodista peruano y Premio Nobel de Literatura de 2010.

Entre las obras de Vargas Llosa están: La ciudad y los perros, Los cuadernos de don Rigoberto y La fiesta del Chivo.

Conflicto

Se recuerda que en 2016 la Presidencia de la República, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, mostró su desacuerdo con la elección de Mario Vargas Llosa como Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña 2016, porque, a su entender, el escritor peruano había irrespetado a las instituciones estatales del país.