Senadores piden mayor protección para la procuradora Miriam Germán Brito tras amenaza

Varios miembros del Senado de la República repudiaron este miércoles la amenaza de muerte que la procuradora general Miriam Germán Brito dijo que recibió de parte de un supuesto narcotraficante español, quien la amenazó con matarle a su hijo.

Durante la sesión de este miércoles, los legisladores que rechazaron la intimidación fueron Antonio Taveras, de Santo Domingo; Franklin Rodríguez, de San Cristóbal; Faride Raful, del Distrito Nacional; José del Castillo Saviñón, de Barahona, y Melania Salvador, representante de Bahoruco.

Además del apoyo, solicitaron a las autoridades competentes más protección hacia la magistrada Germán Brito.

Antonio Taveras Guzmán resaltóó la trayectoria de la procuradora y dijo que su único norte ha sido servir a la República Dominicana. Planteó que su independencia en la impartición de justicia es un "faro de luz".

José del Castillo Saviñón, en nombre del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se pronunció en contra del agravio que recibió la magistrada y sugirió que se la población debe rechazar esas amenazas, las cuales constituyen un ataque a la institucionalidad del país.

De su lado, Faride Raful indicó que se debe acompañar solidariamente la lucha que sigue Miriam Germán Brito y que no se puede permitir que se atemoricen a las personas e instituciones del Estado.

El martes, tras recibir apoyo de la Marcha Verde, la procuradora detalló como le amenazaron con matar a uno de sus hijos: "Lo que a mí me afectó fue que alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: 'Yo le puedo mandar a matar a su hijo'".

Al respecto, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, expuso que los organismos y seguridad investigan la amenaza y aseguran que la integridad de la magistrada está garantizada.