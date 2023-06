Tener un millón de pesos y saber leer, entre los requisitos para ser precandidato del PRM

Para competir por la candidatura presidencial, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impuso el pago de una cuota de un millón de pesos, entre otros requisitos que la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) publicó para dejar abierto el proceso de inscripción en los niveles: presidente, senador, diputado, alcalde, regidor y director y vocal de junta de distrito municipal.

En el lado de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene definido un borrador con los requerimientos para sus aspirantes que será aprobado cuando se conforme la Comisión Nacional Electoral.

En el caso del PRM, los precandidatos presidenciales también tendrán que ser coordinadores de un comité de base y haber constituido al menos cinco de esos comités o el equivalente a 50 nuevas afiliaciones dentro del Plan Nacional de Crecimiento del partido.

Como pruebas de la probidad moral de los aspirantes, estos tendrán que presentar resultados de análisis de laboratorio donde se comprueba la ausencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina, y un certificado de no antecedentes penales.

Además, deben ser dominicanos de nacimiento u origen, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y estar inscritos en el padrón del partido.

Cuotas

La CNEI fijó fianzas de 150 mil pesos para los precandidatos a senadores y de 100 mil para diputados y alcaldes de municipios de más de 100 mil habitantes.

Los postulantes a alcaldes de municipios con población entre 25 mil y 100 mil habitantes pagarán 50 mil pesos, y los de municipios con población menor a 25 mil habitantes deben entregar 25 mil pesos.

Quienes se quieran lanzar por una regiduría tendrán que pagar 15 mil, 20 mil o 25 mil pesos, de acuerdo a la misma clasificación de poblaciones de sus municipios.

Los precandidatos a la dirección de alguna junta de distrito municipal deben depositar junto a sus documentos personales un tributo de 15 mil, 20 mil o 40 mil pesos, dependiendo también de la población de sus distritos municipales.

Por último, la fianza para los precandidatos a vocales de juntas de distrito municipal es de 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos, de acuerdo a la misma clasificación para la dirección de juntas de distrito municipal.

Saber leer

Además de todos los requisitos comunes para todas las posiciones, el PRM exige algunos específicos a varias de ellas.

A los candidatos a alcaldes, regidores y directores y vocales de juntas de distrito municipal, por ejemplo, se les exige saber leer y escribir.

Todos los aspirantes deben presentar una certificación de no antecedentes penales, excepto los que buscan la candidatura para diputados de ultramar. Estos deben presentar una declaración jurada en la que jure "no estar involucrado en ninguna actividad ilícita y, en consecuencia, no tener ningún caso judicial pendiente en el exterior".

Esa declaración "deberá ser hecha y certificada por un cónsul dominicano correspondiente a la circunscripción por la que aspira".

El PLD

Además de los requerimientos acostumbrados a su militancia con deseos de optar por una candidatura, todavía no se conoce el monto que tendrán que pagar los precandidatos. En las elecciones pasadas, el importe para los precandidatos presidenciales fue de 300 mil pesos.

Se les exigirá que sean miembros del partido y la constancia escrita que acredita la no presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina, realizada por un laboratorio reconocido.

No podrán ser inscritos como precandidatos aquellos que tengan impedimentos legales para ser aceptados como candidatos.