¿Sin presión? "El presidente reflexiona sobre reelección", dice vocero de la Presidencia

El presidente Luis Abinader se encuentra en un proceso de reflexión sobre su repostulación para las elecciones de mayo del 2024, según explicó este lunes el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.

Al participar en un programa de radio y ser cuestionado acerca de las intenciones del presidente de anunciar su reelección, Figueroa dijo que el mandatario sopesa la idea.

"El presidente se encuentra en el natural proceso de reflexión para toda persona que se encuentra en el predicamento de tomar esta importante decisión, así que todos estamos a la espera de lo que vaya a decidir el presidente de la República, antes del vencimiento del plazo. No hay una decisión todavía", dijo el vocero.

El mandatario tiene hasta este 17 de agosto para anunciar si optará por la reelección.

La Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 50 establece que los partidos tienen hasta 45 días antes de las primarias para entregar la lista de los candidatos en la Junta Central Electoral (JCE). Esta fecha cae el jueves 17 de agosto.

En cuanto al señalamiento de que los partidos están haciendo una campaña a destiempo de la oposición, Figueroa dijo que el país ha hecho un esfuerzo en aprobar una Ley de Partidos que regule los tiempos de campaña porque existe una queja ciudadana de que la campaña iniciaba a las 24 horas de terminar el proceso electoral.

Aseguró que una campaña permanente afecta el desenvolvimiento natural y la dinámica de la sociedad.

Explicó que el partido oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, ha sido respetuoso de los plazos establecidos por la ley para la campaña. "El partido oficial no está en campaña ni el Gobierno tampoco".

Agregó que: "el PRM no ha hecho marchas ciudadanas, no ha hecho actos públicos". Dijo que las autoridades del PRM no han hecho discursos ofensivos contra la oposición.

El vocero de la Presidencia fue cuestionado sobre las marchas que ha realizado la oposición contra el alto costo de la vida, la delincuencia y otros males, como la que encabezó el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, Homero Figueroa dijo que probablemente hay un ejercicio proselitista activo desde la oposición, porque una marcha promovida solo por un partido político, evidentemente tiene fines electorales.

El vocero de la Presidencia también fue cuestionado sobre la crisis eléctrica que afecta sobre todo a la región este del país, a lo que respondió que en Edeste está pendiente hacer una inversión en infraestructura, porque esa distribuidora fue olvidada en el proceso de modernización.

Aseguró que "históricamente en la República Dominicana nunca se ha había mantenido el servicio eléctrico por encima del 85 % de la demanda", aunque admitió que tienen un reto con el sector eléctrico.

Al ser cuestionado sobre la investigación que se realiza en la Cámara de Cuentas, Figueroa dijo que la Presidencia se mantiene pendiente de toda la información que surge al respecto, pero no se inmiscuye en un tema cuya solución corresponde a otra instancia del Estado.