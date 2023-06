Bolívar Valera renuncia del PLD: "Es tiempo de seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios"

El comunicador que dio el paso a la política, el diputado Bolívar Valera, renunció al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través de un audiovisual en el que agradeció a los dirigentes y militantes de la organización por la acogida y oportunidades que les fueron otorgadas durante su participación en la política.

En el video Valera declara que "ya es tiempo de seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios", con lo cual confirma su salida del partido, mientras se alimentan rumores de que pasará al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El legislador inicia el video destacando que el agradecimiento forma parte de ser "un hombre de bien" y destaca que "servir y entregarse en el bien común es parte de su esencia".

Aseguró que su entrada en la política le dio la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de las personas y que le enseñó a interactuar "con personas de diferentes orígenes y circunstancias".

"En mi necesidad de aportar a mi comunidad desde la política, encontré un grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad y confianza de servir a mi comunidad y mi país desde la Cámara de Diputados. Me refiero a mis compañeros y compañeras del PLD a los cuales no puedo expresarles más que mi gratitud", manifestó.

Este aseguró que con el PLD aprendió y conoció gente con una misión y compromiso "incuestionables".

El diputado dijo que la vida se trata de "crecer, evolucionar, transformarse, de ir forjando nuestro propio camino. Mi compromiso con la comunidad y mi país trasciende siglas y colores".

"Agradezco al PLD, sus dirigentes y militantes por su acogida y oportunidades, pero es tiempo seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios. No importa cuán pequeño sea nuestro acto de servicio, cada acción cuenta y puede tener un impacto duradero", dijo.