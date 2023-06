Adultos decidirán las elecciones del 2024 en la República Dominicana

Si las elecciones fueran hoy, el voto decisivo en la República Dominicana recaería sobre una población adulta de más de 36 años, que representa el 57.6 % del padrón de electores.

Conforme a estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE), se trata de adultos de 36 a 75 años, los que conforman una población votante de 4,648,256 de personas.

Las cifras indican que los aspirantes a cargos electivos deberán dirigir su campaña a un grupo de ciudadanos económicamente activos, pues según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ese renglón al 2021 lo componen 4,919,599 personas.

Todo apunta a que las elecciones presidenciales de mayo de 2024 se decidiría entre el actual mandatario Luis Abinader, quien se repostularía en el cargo, así como los postulantes Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana; y Leonel Fernández, por Fuerza del Pueblo. También Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Virginia Antares Rodríguez, de Opción Democrática.

Datos de la JCE refieren que al 16 de junio del 2023, el padrón electoral lo conforman 8,073,589 personas, de ellos 4.4 millones mujeres y 3.9 millones hombres.

A pesar de que los adultos son el voto duro, el politólogo Henry Blanco Castillo, mantiene la teoría de que los candidatos presidenciales concentrarán su campaña electoral en la población más joven, en virtud de que son más fáciles de convencer y de engañar.

"La juventud no tienes conciencia política, no le interesa los temas políticos, por consiguiente es más fácil de engañar y de comprar. La juventud no vota por creencias, ideologías, ni programas que obligan a los candidatos a su cumplimientos", aseguró.

Precisó que ante esa situación, los políticos preferirán trabajar más por la conquista del voto joven, que el de los adultos que son más exigentes.

Voto joven

En el caso de los jóvenes representan el 37.1 % de los electores, al contar con 2,993,916 votos en edades comprendidas entre los 18 a 35 años.

Menos de 25 años tienen 1,210,669 (15 %) jóvenes y entre 26 y 35 años 1,783,247 (22.1 %).

Las provincias con más votantes

Las cinco provincias concentran el 55.51 % de los electores. Se trata de: Santo Domingo con 1,821,396 equivalentes al 22.57 %; seguido del Distrito Nacional con 916,166, un 11.36%; y Santiago con 911,703 para el 11.30 %.

A ellas les siguen San Cristóbal, con 470,738 electores un 5.83 %, y La Vega 359,002 para un 4.45 %.

De los plazos

El 27 de junio los partidos deberán comunicar por escrito a la JCE, los cargos, posiciones y demarcaciones que corresponden al 20 % de las candidaturas reservadas por la alta dirección de los partidos.

El día 2 de julio, se inicia el período de campaña interna o precampaña para la selección de precandidatos a puestos de elección popular.

Las elecciones municipales están programadas para el 18 de febrero y las presidenciales y congresuales serán el 19 de mayo del 2024.