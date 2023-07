Ciudadanos podrán objetar precandidaturas de los perremeístas

En medio del escarceo público por la inscripción como precandidatos de diputados vinculados por el Ministerio Público en actividades ilícitas, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recordó que los ciudadanos podrán presentar objeciones a través de un buzón virtual.

José Ignacio Paliza precisó que una vez publicada la lista de los precandidatos, los ciudadanos, ya sea de manera pública o anónima podrán realizar comentarios, aportar informaciones u objeciones de los 4, 392 precandidatos.

“Queremos tener el apoyo de la sociedad para esa fiscalización social, el apoyo de todos, para nosotros poder tener mejores candidatos o precandidatos que presentar”, enfatizó Paliza.

Desde junio pasado, el partido de Gobierno dispuso el correo cni@prm.org.do para que la población denuncie las irregularidades de los aspirantes, si los tienen.

Los precandidatos del PRM a través de una declaración jurada que debieron presentar para avalar su inscripción autorizaron a la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) a realizar indagaciones ante los organismos nacionales e internacionales que trabajen en la persecución y lucha contra el flagelo de la corrupción y el narcotráfico.

“Resaltando de manera enfática que no he estado involucrado en ningún hecho reñido por la ley ni en el país ni en el exterior que puedan empañar mi hoja de vida”, refiere la declaración jurada.

De igual modo, los precandidatos concedieron libertad a la CNEI a investigar la procedencia de sus recursos, así como de las colaboraciones económicas recibidas.

El documento que debieron suscribir establece que de presentarse cualquier acción judicial durante el periodo de precampaña o campaña, el afectado deberá renuncia a sus aspiraciones, así como al escaño obtenido.

Carta compromiso

De igual modos los aspirantes a cargos de elección popular del PRM asumieron a través de una carta compromiso actuar apegados a las normas legales y morales fundamentadas en una sociedad en valores.

“Declaro y me comprometo a no hacer uso de recursos económicos procedentes de ciudadanos cuyo patrimonio no esté debidamente transparentado de manera ilícita, ni durante el proceso de precampaña ni de campaña si fuese elegido”, refiere el documento que hace constar desarrollarán una precampaña positiva.

También se comprometieron a aceptar los resultados del proceso interno y a renunciar llevar a cabo acciones ante los tribunales electorales con la finalidad de invalidad los resultados.

La depuración

Paliza, aclaró que el simple hecho de inscribir y pagar la debida cuota no hace al solicitante precandidato del PRM.

"El partido tiene la Comisión Nacional de Elecciones Internas la cual tiene ahora el reto de verificar cada expediente si cumple con los requisitos de ley, si toda la documentación es que se le piden han sido depositados así como también si cumplen con las normas reglamentarias que la Comisión se da", explicó.

Constitución de la República

De acuerdo a la Carta Magna los diputados deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen a los senadores para optar por la posición.

En consecuencia, se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos.

Además, las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos; las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección.

