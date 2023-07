Diputado asegura que candidatura de Guillermo Moreno no ha sido tratada en Alianza País

El diputado de Alianza País, Pedro Martínez, aseguró este martes que en la última reunión de la Comisión Política de ese partido no fue tratado el tema referente a las apiraciones electorales de Guillermo Moreno por esa organización con miras a las próximas elecciones.

Sobre la información de que Moreno, en una reunión de la Comisión Política de Alianza País, habría renunciado a presentarse como candidato presidencial, Martínez sostuvo que ese órgano del partido no se reúne desde hace dos semanas y que el tema supuestamente no ha sido tratado.

"No ha habido una reunión de la Comisión Política desde hace dos semanas. Por tanto, no hubo reunión el miércoles. En la última reunión de este órgano, eso no fue un tema. Por tanto, nada de lo que dice la nota se ha producido", indicó.

El legislador dijo que despacha a diario con Guillermo Moreno y que es miembro de la Comisión Política.

Te puede interesar Guillermo Moreno no irá como senador del PRM ni aspirará a la presidencia

Informaciones extraoficiales dan cuenta que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) estaría en conversaciones para pactar una alianza de cara a las elecciones del 2024 con Alianza País (Alpaís) y su presidente Guillermo Moreno.

Según la fuente, en la alianza implicaría que el PRM cedería a Moreno la senaduría del Distrito Nacional.

Sin embargo, este martes fue informado por una fuente que pidió mantener su nombre en reserva que la Comisión Política de Alianza País (AlPaís) aprobó rechazar la propuesta del PRM de que su líder y presidente, Guillermo Moreno, sea el candidato a senador por el Distrito Nacional en una coalición encabezada por el partido gobernante.

Según la fuente, la decisión de los miembros de AlPaís se tomó el miércoles pasado durante la reunión del organismo de dirección. En la misma reunión, Moreno habría informado que no se presentará como aspirante a la candidatura presidencial en la convención interna.