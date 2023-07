Aumenta participación electoral de residentes en RD en las elecciones de España

El periodo de votación en urna para los españoles inscritos como residentes en República Dominicana de cara a las elecciones legislativas del 23 de julio concluyó este jueves con una participación por encima de la registrada en procesos electorales anteriores, según fuentes consulares.

El Consulado General de España en Santo Domingo estuvo recibiendo a los electores desde el pasado sábado y, de un censo de unas 22,000 personas, la afluencia ha estado notablemente por encima del 2 por ciento que se viene registrando de media en los comicios generales, señalaron a EFE desde la delegación diplomática.

Aunque los días de mayor afluencia de votantes fue durante el fin de semana, entre el lunes y el jueves ha habido un goteo constante de electores, tanto de españoles de nacimiento como de dominicanos nacionalizados españoles, que consideran "un deber" participar en el proceso.

"Es super importante votar porque no es solamente un derecho, sino una obligación. Porque todos somos parte de la sociedad y esta es la única forma de ser parte en la distancia", explicó a EFE María Luisa Ramírez tras depositar su voto.

Un sentimiento del deber que también expresó Nicolás Muné mientras esperaba para ejercer su derecho al voto: "Es un deber votar. Mi familia es española. Yo, aunque hablo como dominicano, soy español también y estoy ejerciendo mi deber", señaló.

En sentido similar se manifestaron dos mujeres, Rosa Gruñón y Altagracia Rodríguez, madre e hija, convencidas de que "hay que ser comprometido. El voto no es un derecho, es un deber. Entonces, la gente tiene que ejercerlo y, si usted no va a votar, entonces no puede opinar", dijo la primera de ellas.

Aunque en líneas generales las personas consultadas por EFE opinaron que "el proceso de votación ha sido bastante sencillo" o que "se ve que está todo muy organizado", también manifestaron algunos inconvenientes.

Ramírez cree que "tendría que haber más opciones de centro de votación" en otros puntos del país, sobre todo en Punta Cana (este), donde hay muchos españoles, porque "son muchos los que se han quedado sin poder votar" por el hecho de tener que desplazarse a la capital.

También se mencionaron problemas relativos a la recepción de la documentación para votar: "el correo acá en República Dominicana no es el mejor de todos los países y entonces recibí la documentación tarde, inclusive no me llegaron las boletas, o sea, solamente me llegaron los sobres, pero gracias a Dios dentro hay boletas", apuntó Muné.

Gruñón sugería la divulgación de vídeos explicativos en redes sociales sobre cómo votar para facilitar el proceso "porque, como hay tantos papelitos y tantas cosas, entonces la gente puede ser que no encuentre" las papeletas correspondientes, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de elección dominicano es diferente, "nosotros aquí tenemos una sola boleta".

A lo largo de estos seis días han estado presentes en el centro de votación del Consulado General de España interventores de los principales partidos (PP, PSOE, Sumar y Vox) y las jornadas han transcurrido sin incidencias.

A partir del cierre de las urnas, el personal consular procede a hacer un preconteo y divide los sobres que contienen los votos por provincias para remitirlos a las respectivas juntas provinciales mediante valija diplomática en vuelo directo a España, junto con los sufragios que lleguen este viernes por correo a la sede del consulado, para poder ser escrutados el domingo en territorio español.