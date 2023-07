Abinader busca convencer a Carolina para que se repostule como alcaldesa

El presidente Luis Abinader reveló este martes que continúan las conversaciones con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, para que se postule nuevamente en el cargo. "Estamos en conversación con ella", puntualizó el mandatario, reconociendo a Carolina como una de las principales líderes del partido PRM. Abinader también destacó que Carolina cuenta con un 70% de aceptación en la capital.

En una reciente entrevista para Diario Libre, la alcaldesa capitalina afirmó que "no hay nada en el mundo que me obligue a tomar una decisión, solo la decisión responsable y consciente que yo tome". Por lo tanto, aún no ha tomado una decisión definitiva. Estas declaraciones fueron ofrecidas por Abinader en el programa matutino Hoy Mismo.

La plaza del Distrito Nacional cuenta con 916,166 votantes, lo que representa un 11.36 % del total de electores, que hasta el mes de junio era de 8,068,260.

Durante las conversaciones, varios aspirantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han manifestado su interés en postularse para la Alcaldía del Distrito Nacional, incluyendo a Neney Cabrera, Aníbal Díaz, Alberto Atallah, Fellito Suberví y Orlando Jorge Villegas.

Según Carolina, en las últimas conversaciones con el presidente Abinader se han planteado posibilidades alternativas, pero aún no se ha llegado a una decisión definitiva. "Estamos discutiendo las diferentes opciones y alternativas que tenemos", afirmó.