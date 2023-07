Propuestas concretas evitarían la degradación de la democracia en el país

Los datos arrojados por el informe Latinobarómetro 2023 detallan que, en los últimos tres años, la República Dominicana ha experimentado un aumento en el autoritarismo y una disminución en el apoyo a la democracia.

Arroja un bajo porcentaje de apoyo a la democracia, en comparación con el aumento a la indiferencia al tipo de régimen y a favor del autoritarismo.

Ante esto, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) señala que existe una correlación directa entre la abstención y los que son regímenes de mayor autoritarismo.

"La ola de recesión democrática tiene ahora un componente adicional a las crisis económicas y las presidencias corruptas: el aumento del autoritarismo", establece el informe.

El informe detalla que entre 2020 y 2023, el autoritarismo aumentó ocho puntos porcentuales, pasando de un 13 % a un 21 %, mientras que el apoyo a la democracia disminuyó en dos puntos porcentuales, pasando del 50 % al 48 %, y la indiferencia hacia el tipo de régimen aumentó en dos puntos porcentuales, pasando del 25 % al 27 %.

Jaime Senior, presidente de Anje, indicó que en el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido efectivo en su metodología de presentar sus propuestas directamente a la población a través de las redes sociales, pero, que República Dominicana debe evitar que se le dé espacio a esos extremos para que no surjan ese tipo de liderazgos.

Manifestó que a opinión personal no está de acuerdo con el autoritarismo y que se le puede hacer muchas críticas, pero que en el caso de Bukele, ha presentado sus propuestas y las ha puesto en ejecución.

"Si la clase política (de República Dominicana) no se da cuenta, y eso también es parte de un estudio y lo vuelvo reiterar, si no se da cuenta que no responder a estas inquietudes a realizar propuestas concretas, a llevar a cabo planes de gestión en el cargo que fuera que estén ocupando, que respondan a las promesas que están haciendo, que deben responder las inquietudes que hay, eso es lo que va a dar lugar a que haya una degradación de nuestra de democracia y dé apertura para que se puedan presentar liderazgos funestos como ese", explicó Senior.

Mientras que Sol Disla, directora ejecutiva de Anje, al ser cuestionada sobre si hay un interés en los jóvenes hacia el autoritarismo y a esas figuras, señaló que en el país no existe una plataforma como tal para medir cómo es la convivencia entre los partidos, la Junta Central y los jóvenes en un mismo ecosistema digital.

Sin embargo, manifestó que en otros países de Latinoamérica tienen algunas plataformas a través de la cual pudieron hacer un poco de correlación de cómo estaban comportándose en relación de su dirección política, lo que piensan y cómo se comportan.

"Efectivamente, hay un fuerte componente entre la abstención, una correlación directa entre la abstención y los que son regímenes de mayor autoritarismo", manifestó Disla.