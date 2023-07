Presidente Abinader: "Policía de hoy es muy superior a Policía que encontramos"

El presidente Luis Abinader afirmó durante la inauguración de un nuevo edificio para el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) que la reforma de la Policía Nacional no tiene retorno y garantizó que este cuerpo de uniformados es mucho mejor al que encontró su gobierno.

"La reforma de la Policía Nacional está en proceso. No va a concluir el próximo año ni en 2025, va a ser un proceso continuo", expresó. Aclaró que "eso no significa que todo esté bien y no vaya a haber problemas", sino que "estamos en la dirección correcta y vamos a mejorar cada día".

"La reforma de la Policía está en un camino exitoso, donde todavía tiene que enfrentar muchos problemas y situaciones, pero la Policía de hoy es muy superior a la Policía que encontramos cuando llegamos al gobierno", remarcó el gobernante.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/25/whatsapp-image-2023-07-25-at-124251-pm-01a47299.jpeg Agentes. (FRANCISCO ARIAS.)

IPES

El IPES es una institución creada para implementar programas de formación, capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento para los miembros de la Policía Nacional.

La inversión ejecutada supera los 156 millones de pesos, por parte del Ministerio de Obras Públicas, y es parte de las acciones del plan de reforma de la institución del orden.

La directora ejecutiva de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mukien Sang Ben, dijo que el IPES ha experimentado cambios en medio de ese proceso, tanto en la parte académica como en su infraestructura.

El mandatario se comprometió a construir el edificio de aulas que todavía falta en un solar que está al lado y ha sido dispuesto para ese fin. Aseguró que esas aulas serán un modelo en Centroamérica, al igual que las que se remodelan en el centro de Hatillo, San Cristóbal, y otra en Boca Chica, que ha sido cedida por la Armada.

Abinader dijo que estas instalaciones servirán para brindar una mejor educación a los uniformados, para que se protejan a sí mismos y protejan al ciudadano.

Para su funcionamiento, se hicieron colaboraciones con el Ministerio de Educación Superior (Mescyt) y el Banco de Reservas (Banreservas).

El Mescyt otorgó treinta y cinco becas para la apertura de la maestría "Dirección Estratégica y Seguridad Ciudadana" y donó 1,000 laptops y 1,200 pupitres.

Banreservas donó todos los bienes muebles para equipar el IPES, ubicado en la avenida Abraham Lincoln con Independencia.

En el primer nivel se encuentra el Departamento de Registro y Admisiones, un comedor con capacidad para 200 personas, tres cuartos fríos para alimentos, un almacén para granos secos y enlatados, un área de descarga y oficinas para los encargados de cocina y suministro.

En el segundo nivel se encuentran las oficinas administrativas para la rectoría y las vicerrectorías, baños, siete aulas con pizarras inteligentes, proyectores y la disponibilidad de una computadora portátil para cada estudiante.