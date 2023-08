Roberto Fulcar anuncia retorno a la política tras ausencia por motivos de salud

Tras un año de ausencia publica, el exministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció este lunes su retorno a las actividades, políticas y sociales, al tiempo que dijo que está en franca recuperación de las complicaciones de salud que le obligaron a someterse a distintos procedimientos en el exterior.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, en el que estuvo acompañado por su familia, funcionarios públicos, amigos y compañeros políticos, Fulcar dijo su salud comenzó a deteriorarse a finales del 2021, cuando contrajo por segunda vez el COVID-19, lo que habría comprometido su sistema inmunológico, iniciando una serie de padecimientos como dolor abdominal, los cuales tras ser estudiados fueron diagnosticados como una Colitis Crónica inespecífica.

El exfuncionario manifestó que su estado se fue agravando por procesos emocionales que le afectaban, hasta que, en agosto del 2022, por recomendación de su equipo médico, viajó al Massachusetts General Hospital en los Estados Unidos para una consulta.

Sostuvo que se determinó que requería ser intervenido, por lo el 21 de diciembre del 2022 fue sometido a una colectomía izquierda y una ileostomía derecha, donde le fue colocada una bolsa para evacuar, la cual le fue retirada el 31 de enero de este año, cuando también se le hizo una cirugía para reconectarle el colon transverso con el colon sigmoideo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/anyconvcomffu-55ec3aa4.jpg Fulcar estuvo acompañado por su familia, funcionarios públicos, amigos y compañeros políticos (FRANCISCO ARIAS)

Explicó que, tras los procedimientos, entre los cuáles fue afectado por deshidratación severa, dolores y pérdida de más de 70 libras de peso, finalmente fue autorizado a retornar a República Dominicana el 24 de febrero de este año y continuar el seguimiento con médicos locales.

"El equipo médico que me trataba llegó a la conclusión de que la parte emocional era un factor importante que no permitía la curación definitiva de la enfermedad", dijo Furcal al revelar que los malestares que le afectaban no le permitían dormir o realizar sus actividades cotidianas", añadió.

"Por más medicamentos que tomaba, no cambiaban mi situación, si no que se fue agudizando y profundizando, generando un cuadro de malestar humanamente insoportable. Fuerte dolor abdominal, estreñimiento y a la vez diarrea, tal que yo podía ir al baño hasta 35 veces en un día", agregó.

Informó que ante las dudas generadas cuando se dio a conocer de su salida del país por tratamientos, autorizó a sus médicos a difundir ante quien lo requiera todos los detalles sobre el proceso seguido.

Al ser preguntado por los medios sobre su futuro político, dijo que este es el primero de varios encuentros que convocará y solo estaba destinado a dar explicaciones sobre su salud.

Reveló que en septiembre tiene previsto volver al Massachusetts General Hospital para un chequeo, del cual espera recibir el alta definitiva, al asegurar que ha seguido todos sus tratamientos al pie de la letra y agradeció todas las muestras de solidaridad que ha recibido.