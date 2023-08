Luis Abinader no tiene obligación de tomar licencia por reelección, dice consultor Jurídico

El presidente de la República, Luis Abinader, no tiene la obligación de solicitar licencia por el hecho de anunciar su aspiración a una nueva postulación a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que contradice lo argumentado por el dirigente de esa organización Ramón Alburquerque.

Esta afirmación fue hecha por el secretario de asuntos legales de ese partido y consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, tras el dirigente del PRM, Ramón Alburquerque, expresar que el mandatario debía tomar una licencia para que se "compita en un ambiente de igualdad".

De acuerdo con un comunicado, Peralta Romero citó el párrafo II del artículo 145 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, que dice textualmente: "Todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por un partido, agrupación o movimiento político para cargos de elección contenidos en la Constitución y las leyes, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta Central Electoral o la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones".

El párrafo III de ese mismo artículo exceptúa de esta situación a los que ocupan cargos electivos, refirió.

Recordó que la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos fue derogada.

Lo que dijo Alburquerque

"Pero ahora que se declara ya, que va a buscar la repostulación debe entender las limitaciones que tiene el ser candidato y ser presidente, por ejemplo, él tiene que excluirse de toda esa publicidad que al año le cuesta al país 8,500 millones y que él aparece promoviéndose en todo cada día que pasa", refirió el Diario Libre al ser consultado sobre el tema.

Alburquerque entiende que "eso no es correcto y así, como cada funcionario tiene que tomar una licencia cuando va a aspirar a un cargo, no sería extraño que aquí también el presidente de la República tome su licencia porque él no debe usar los recursos públicos para reelegirse en el poder".