Aplazan impugnación a resolución de la JCE del reconocimiento a Partido Camino Nuevo

Debido a la falta de una documentación requerida por la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE), aplazó para el lunes 18 de septiembre el conocimiento del recurso de impugnación en contra de la resolución 34-2023 del organismo comicial realizada por el Partido Camino Nuevo (PCN).

El TSE ordenó a la JCE, depositar toda la información que sirva para avalar las informaciones contenidas en el informe de inspección del local del partido de la parte demandante.

La organización partidaria sometió el recurso de impugnación contra la resolución en la que se le rechazó el reconocimiento, lo cual los abogados del PCN consideraron un "atropello jurídico".

La organización PCN estuvo representada por los abogados Guillermo Guzmán y Dionis Tejada Pimentel, mientras que la JCE estuvo representada por Stalin Alcántara Osser, Denny Díaz Mordán y Juan Emilio Ulloa.

Durante la última audiencia, la parte demandante realizó una serie de pedimentos ante el tribunal, por lo cual el Pleno ordenó la comunicación recíproca de los expedientes debido a que "el proceso estaba naciendo" y aplazó la audiencia.

Al retomar la audiencia este lunes, durante la presentación de los alegatos de la parte demandante, estos señalaron que la JCE realizó el depósito de unos documentos, pero no los solicitados, que fueron los informes, las actas y videos de la inspección hecha al local donde funciona el PCN.

"Lo que depositó la JCE fueron varios escritos de sus consideraciones tanto del PCN como del partido Justicia Social y Primero la Gente y en esas atenciones, nosotros queremos retomar nuestro petitorio de medida de instrucción", señalan los abogados de la parte demandante.

Los representantes de la JCE respondieron esos alegatos y manifestaron que la parte demandante está solicitando una "producción forzosa" de unos documentos que no fueron pedidos en la audiencia anterior.

Tras este pedimento, la parte demandante señaló que colaboraría con la JCE, pero solicitando varias medidas de instrucción que acompañarían el pedimento del organismo electoral.



Entre las medidas de instrucción solicitadas por la parte demandante está la producción forzosa de los documentos tanto del Partido Camino Nuevo, que incluye las actas de inspección y también de los partidos Justicia Social y Primero la Gente.

"Esto es porque en nuestro recurso de impugnación nosotros hacemos un análisis comparativo del tratamiento que le otorgó la JCE a unos partidos y a nosotros un tratamiento muy distinto al que dieron en aquel momento", expresó en la audiencia la parte demandante.

"No creo sano litigar de esa forma y tratar de confundir al tribunal de esa manera, porque no se pidieron filmes y no se pidieron otros documentos en la medida de producción forzosa y podrá el tribunal en la lectura de las conclusiones de la audiencia anterior", fue parte de los alegatos de los abogados de la JCE.

Los abogados representantes de la JCE manifestaron que en esa institución no existe un documento que se llame "acta de inspección" y que el documento que contiene la información para que el informe preliminar que rinden los inspectores es el formulario de trabajo interno y que en base a eso se realiza el informe de quienes hacen la inspección y que en función de esas documentaciones la Dirección de Partidos Políticos rinde el informe general al Pleno.

Respuesta del PCN

La respuesta de la parte demandante destaca que la JCE "no se está comportando a la altura" de un órgano extra poder debido a que en sus informes está "incurriendo en falsedad" ya que una ingeniera certificó que fue al local del PCN y "esta nunca fue al local de esa organización".

"Si la JCE está certificando que un funcionario de su entidad se trasladó al local, siendo falso, ahí hay un delito y no solamente de un acto administrativo, aquí hay un delito y entonces aquí tenemos que verificar sí ciertamente la ingeniera, la encargada del departamento de supervisión e infraestructura se dirigió hasta allá, nosotros queremos ver los videos y fotografías", explicó uno de los juristas de la parte demandante.

Para negar el reconocimiento a la organización partidaria en formación, la JCE señaló que el local no cumplía con las condiciones de espacio para albergar a una cantidad de personas requeridas, ante esto los abogados del PCN destacaron que sí cuentan con los metros necesarios y sobrepasan la cantidad por lo cual requieren las actas de inspección.

Asimismo, mostraron ante el tribunal una documentación que demuestra que quien se trasladó al local de PCN fue el subdirector de partidos políticos, José Manuel García, lo cual está en una conversación Whatsapp que sostuvo con Jennifer Escaño, una de los miembros del partido.

Ante eso, solicitaron formalmente que la JCE que presente las fotografías y filmes de la directora de infraestructura de la JCE para garantizar que ciertamente la resolución va conforme al reglamento de ese organismo.