Partidos opositores analizarán resolución de la JCE con equipos legales

Partidos opositores evaluarán en conjunto la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que mantiene la advertencia de sanciones por violación a plazos de la precampaña y campaña electoral.

El organismo electoral mantuvo su advertencia hacia los partidos políticos, pero esta vez a través de una resolución y no de un comunicado de admonición como realizó la primera vez.

En ese sentido, los partidos de la Liberación (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) Y Revolucionario Dominicano (PRD) señalaron que la resolución sería analizada en conjunto a través de los equipos legales.

Danilo Díaz, delgado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que aún no sale del “asombro” tras conocer la nueva resolución de la JCE en la que reitera las sanciones por la campaña a destiempo.

Este manifestó que, justamente el día donde los partidos depositaron un segundo recurso de instancia para que ese organismo reconsidere las prohibiciones y sanciones dentro de la admonición por considerarla de carácter “inconstitucional”, se haya emitido una resolución ratificando la misma.

“Solicitábamos sobre todo, una audiencia pública que no ha sido celebrada tanto para emitir esta resolución del día de ayer como también el comunicado advertencia porque se han hecho al margen de reunirse y de escuchar a los partidos políticos y en esa instancia que depositábamos ayer las fuerzas opositoras el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, formalmente le solicitamos una audiencia pública ignorando esa la respuesta fue una resolución queriendo complacerla la presiones gubernamentales que hemos denunciado”, dijo Díaz.

Manifestó que el propósito de esa resolución es sacar de las calles a los partidos de oposición mientras el Gobierno a través de diferentes recursos gubernamentales y toda la publicidad gubernamental promueve la reeleción del candidato del gobierno, Luis Abinader.

“EL PLD está impactado porque la JCE haya querido correr y recorrer el camino del distanciamiento con los partidos políticos del acercamiento a las propuestas y presiones gubernamentales, esto nos empuja en una dirección de que tendremos en estas elecciones que ir acompañado de una comisión de notable”, expresó el delegado del PLD.

Destacó que con las demás fuerzas opositoras se estarán reuniendo con sus equipos técnicos legales para conocer de la misma, pero destacó que camino que decidió recorrer la JCE es “un camino que puede conducir realmente y traer consecuencias imprevisibles”.

Lamenta no hiciera caso

El vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, lamentó que la JCE no hiciera caso al pedido que realizaron los partidos opositores de convocar a una audiencia pública para buscar una solución al comunicado de admonición y que la misma sea la más conveniente para el país, el sistema de partidos, la democracia y para las propias elecciones.

Señaló que ante la decisión de la JCE de seguir adelante con la admonición a través de la resolución 53-2023, se vieron en la obligación de pasar la misma a su equipo técnico de abogados y acordaron con los partidos aliados, cada quien, con sus equipos jurídicos, ver legalmente las implicaciones legales de la resolución.

“Hemos acordado, inclusive con los otros partidos aliados, que veamos legalmente cada quien con sus equipos técnicos en las implicaciones legales esta resolución para entonces conocer las recomendaciones y poder decidir cuáles son los pasos legales que vamos a dar y las acciones políticas que vamos a llevar a cabo”, dijo Guzmán.

Manifestó que en dos ocasiones depositaron instancias ante la JCE sobre el comunicado y que tras ese organismo no dar su brazo a torcer procederán a través de sus abogados para evaluar los pasos que darán, ya sea emprendiendo acciones legales o políticas.

“Por eso es mejor esperar, porque es una resolución que en principio nosotros la vimos por arriba y es una resolución como media rara, pudiera yo decir. La verdad yo lo que lamento es que no usaran el diálogo, que prefirieran la confrontación por el diálogo y eso es lamentable, porque los partidos somos los actores principales de unas elecciones”, manifestó el vicepresidente del PRD.

Dijo que lo más recomendable era hacer una audiencia pública con los partidos, pero que el organismo comicial ha preferido enfrentarlos nueva vez lo cual causa preocupación.

“Tenemos preocupación por el comportamiento de una parte de los miembros de esa JCE, que es que han preferido la confrontación con los partidos en vez del diálogo, ya esta va como la tercera ocasión y eso es lo que nos preocupa a nosotros y lo decimos más que por los aspectos legales, es el manejo de la organización de las elecciones, o sea, cada vez que la Junta confronta con los partidos en vez de dialogar, lo que hace es que pierde confianza y credibilidad”, aseguró Guzmán.

Indicó que la JCE debe entender que sin el concurso de los partidos no se puede organizar las primarias, convenciones y las elecciones, por lo cual reitera que siempre ha sido mejor el diálogo y entendimiento para organizar los proceso.

“Ya van varios casos donde la Junta ha preferido la confrontación que el diálogo y eso sí nos preocupa a nosotros, para mí esa es la parte más preocuparte porque el tema jurídico y el tecnicismo legal hay otras instancias donde tú lo resuelves, pero ya cuando usted está de frente con los partidos políticos y que te están pidiendo una reunión para dialogar sobre un tema que tú prefieras la confrontación”, destacó.

Afirmó que los partidos se enteraron del comunicado porque se publicó por la prensa y manifestó que hay un manejo inadecuado del proceso por parte de quién es el árbitro.

Camino peligro

El delgado de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, definió como un “camino peligroso” la decisión adoptada por la JCE en su resolución 53-2023.

“La JCE en su resolución 53-2023 decide transitar un camino peligroso, un camino fúnebre que pone peligro y alto riesgo el buen montaje del proceso electoral venidero del año 2024”, destacó Crespo.

Señaló que es lamentable que el órgano electoral pierda de vista el espíritu de integralidad con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo los artículos de las leyes que intentaban prohibir la libertad de reunión y la libertad de expresión en el sistema de partidos políticos de la República Dominicana.

“Es muy clara la y evidente la intención de desconocer el artículo 48 que consagra la libertad de reunión en República Dominicana y de organización; nosotros la Fuerza del Pueblo y los partidos políticos de la oposición en las próximas horas estaremos reuniendo los equipos técnicos para evaluar y decidir las respuestas y los recursos que de manera institucional la tanto la Constitución y las leyes ponen en nuestras manos”, fue lo destacado por Crespo.

Oficialismo aun no la analiza

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, indicó que la resolución emitida la noche de este lunes por la JCE está en manos del departamento legal de esa organización y de sus delegados, por lo cual procederán a analizarla.

Sin embargo, recordó que tanto la Ley de Partidos como la de Régimen Electoral fueron votadas en el Congreso Nacional por todas las organizaciones políticas y que en su momento se comprometieron a respetar lo que éstas establecen.

Manifestó que aún no conoce la resolución a fondo, por lo cual esperará lo que informe el departamento legal del PRM.

“No la conozco a profundidad, quisiera que nuestros respectivos departamentos la puedan estudiar con tranquilidad”, manifestó.

Enmendar admonición

El delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freud, señaló que el organismo electoral trata de enmendar con la resolución lo que estableció en su comunicado de admonición.

“La JCE no hace mención en esta resolución, pero sí reconoce que es inconstitucional lo que es la prohibición del uso de los medios tradicionales como los radiales y televisivos, porque también la propia sentencia del Constitucional así lo preveía. En resumen lo que queda luego de la resolución es que los partidos no podrán realizar ni mítines ni caravanas en espacios públicos so pena de ser sancionados con el régimen sancionador interpuesto por la ley 20-23 de Régimen Electoral”, explicó Freud.

Manifestó que en lo relativo a las vallas queda un vacío al no existir un régimen sancionador, porque se declararon inconstitucionales unos artículos y numerales de la Ley 33-18 por lo cual la Junta no podrá aplicar sanciones.

“Los partidos podrán seguir, en nuestra opinión, con sus actividades de promover sus candidatos o precandidatos a través de los espacios de vallas utilizados por las empresas privadas del país, así como también a través de medios televisivos o radiales los cuales ninguno de estos impacta de manera legar ningún aspecto de la ley 33-18 o 20-23”, destacó el delegado de la JCE.